Ludwigshafen-Oppau (ots) – Am Samstag 16.09.2023 gegen 18 Uhr wurde ein 12-jähriger Junge von einer 6 bis 8-köpfigen Gruppe Jugendlicher an der Straßenbahnendhaltestelle in Oppau angegriffen. Zuvor wurde der Junge von der Tätergruppe aufgefordert, sein Fruchtsaftgetränk auszuhändigen.

Als der 12-Jährige dem nicht nachkam, wurde er von den ca. 14-16 Jahre alten Jugendlichen durch Schläge und Tritte verletzt, so dass diese das geforderte Getränk an sich nehmen konnten. Die Täter stiegen daraufhin in eine Straßenbahn ein und verließen die Örtlichkeit.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu der Tätergruppe machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 in Oppau (Tel: 0621-963 2222) zu wenden.