Scheunenbrand

Neupotz (ots) – Am Freitag gegen 12:15 Uhr, kam es zu einem Scheunenbrand in der Hinterstraße in Neupotz, bei dem zwei Scheunen vollständig zerstört wurden. Durch starke Feuerwehrkräfte konnte der Brand schnell gelöscht und ein weiteres Übergreifen der Flammen auf andere Wohngebäude verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Splitter der auf dem Dach der Scheune befindlichen Photovoltaikplatten wurden durch den Brand teilweise hunderte Meter weit geschleudert.

Nach Angaben der Feuerwehr geht von diesen keine chemische Gefahr aus. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Vermisstes Kind wohlbehalten zu Hause angekommen

Rheinzabern (ots) – Am Freitagmittag wurde eine 11-Jährige durch die Mutter bei der Polizei als vermisst gemeldet. Sie kam nach dem Schulbesuch in Kandel nicht zuhause in Rheinzabern an.

Im Rahmen der Fahndung nach dem Kind mit starken Kräften konnte ermittelt werden, dass sich die 11-Jährige nach der Schule bei einer Freundin aufhielt ohne die Mutter zu informieren.

Sie konnte wohlbehalten nach Hause gebracht werden.