Unbekannter berührt 13-Jährige – Zeugen gesucht

Rödersheim-Gronau (ots) – Am Donnerstag 14.09.2023 wurde der Polizei folgender Sachverhalt gemeldet: Bereits am 11.09.2023 wartete gegen 16 Uhr eine 13-Jährige in der Hauptstraße 69 an der dortigen Halltestelle auf den Bus. Ein bislang unbekannter Mann setzte sich neben sie und sprach sie an. Dabei soll er sie auch gegen ihren Willen am Rücken berührt haben. Als ein Bus die Haltestelle erreichte, flüchtete der Unbekannte zu Fuß. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Mitte 40 bis Anfang 50 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schwarze Haare, am Hinterkopf graue Haare, braune Augen, ein Muttermal an der oberen rechten Wange, trug zur Tatzeit blaue Jeans, ein schwarzes T-Shirt und schwarze Schuhe.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. Nur so können wir auch Ermittlungen aufnehmen. Denn wir kümmern uns und gehen jedem Hinweis nach. Wenn Sie wichtige Informationen nur auf sozialen Netzwerken teilen, erfahren wir unter Umständen überhaupt nichts oder erst verspätet davon.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor.

Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen.

Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Fußgängerin leicht verletzt

Böhl-Iggelheim (ots) – Beim Herausfahren aus einem Grundstück übersah ein 58-jähriger Pkw-Fahrer am Donnerstagmorgen in der Buschgasse eine von rechts kommende 16-jährige aus Böhl-Iggelheim, die dort auf dem Gehweg mit ihrem Tretroller fuhr.

Diese erkannte die Gefahrensituation und sprang von ihrem Roller ab, so dass es nicht zum Zusammenstoß mit dem Pkw kam. Allerdings kam dieser dann auf dem Fuß der 16-jährigen zum Stehen, wovon sie eine Prellung am Fuß davontrug.

Einbruchsdiebstahl in Vereinsheim

Hanhofen (ots) – Zu einem Einbruch kam es im Zeitraum vom 10.09.2023, 16:00 Uhr – 13.09.2023, 15:30 Uhr in einem Vereinsheim an den „Waldhäusern“. Unbekannte verschafften sich Zutritt und verursachten hierbei einen Sachschaden. Entwendet wurde nichts.

Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen: Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.