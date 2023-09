Landau: Die Polizei-News

Fahrraddiebstahl

Landau (ots) – Donnerstag zwischen 19.30-23 Uhr, wurde von dem Heckträger eines in der Marie-Curie-Straße in Landau abgestellten Fahrzeuges ein Pedelec der Marke Lapierre entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss an dem Heckträger gesichert gewesen. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Landau, Tel: 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de.

Polizei fasst Einbrecher

Landau (ots) – Nach einem Einbruch in ein Wohnanwesen in der Königstraße in der Nacht zum 14.09.2023, konnte der Tatverdächtige im Rahmen der eingeleiteten Fahndung gegen 02 Uhr im Innenstadtbereich durch Zivilkräfte festgenommen werden. In seinem Rucksack wurde unter anderem ein Laptop gefunden, welches aus dem Wohnungseinbruch stammte.

Der 41-Jährige Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen und am Nachmittag des 14.09.2023 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte einen bestehenden Haftbefehl gegen den polizeibekannten Mann in Vollzug. Im Anschluss wurde er in eine JVA verbracht.