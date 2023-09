Wegen Wildtier im Straßengraben gelandet (Foto)

Hainfeld (ots) – Wildtiere queren Verkehrswege ohne Vorwarnung, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Im Herbst, wenn die Tage kürzer sind, steigt das Unfallrisiko für Mensch und Tier merklich an. Darauf macht die Polizei aufmerksam und mahnt zur Vorsicht.

So kam es am späten Donnerstagabend (14.09.2023, 23.44 Uhr) auf der L 512 bei Hainfeld in Fahrtrichtung Flemlingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22 Jahre alter Autofahrer in einer Rechtskurve einem bislang unbekannten Wildtier auswich, dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und sich überschlug. Während an seinem Wagen wirtschaftlicher Totalschaden entstand und abgeschleppt werden musste, blieb der Fahrer unverletzt.

Die Polizei appelliert:

Bei plötzlichem Wildwechsel sollte kein Ausweichmanöver in den Gegenverkehr vollzogen werden, um die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Trotz des Schockmoments sollte stark abgebremst und die Fahrspur gehalten werden.

Nach einem Wildunfall müssen Autofahrer unverzüglich anhalten, die Warnblinkanlage einschalten und die Unfallstelle absichern, unter anderem mit dem Warndreieck. Der Unfall sollte der Polizei gemeldet werden.

Pkw beschädigt – Zeugen gesucht

Gleiszellen-Gleishorbach (ots) – In der Nacht von Donnerstag/Freitag, 14./15.09.23, zwischen 22:30-06 Uhr, wurde auf einem Grundstück In den Neuwiesen, ein Gabelstabler unbefugt genutzt. Ein noch unbekannter Täter setzte mit Hilfe des Gabelstablers einen auf dem Grundstück abgestellten Pkw auf einen Container. Anschließend entfernte sich der Unbekannte.

An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.