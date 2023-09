Qualmender PKW in der Mombacher Straße

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots) – Am Freitag gegen 05:31 Uhr meldete ein 37-jähriger Gau-Bickelheimer bei der Feuerwehr, dass sein Auto qualmt und er es in der Mombacher Straße, in Höhe des B&B Hotels abgestellt hätte. Die Berufsfeuerwehr traf nur wenig später ein und konnte den Entstehungsbrand löschen, sodass das Fahrzeug nicht in Vollbrand geriet.

Nach ersten Erkenntnissen hatte ein technischer Defekt am Fahrzeug für die Rauchentwicklung gesorgt. Aufgrund der Löscharbeiten war die Mombacher Straße kurzzeitig in beiden Richtungen gesperrt.

Eine relevante Verkehrsbeeinträchtigung entstand jedoch nicht.

Kreis Mainz-Bingen

Schwerer Motorradunfall auf der Schiersteiner Brücke

Heidesheim (ots) – Am Donnerstag 14.09.2023 kam es gegen 20:47 Uhr, auf der BAB 643 in Fahrtrichtung Bingen an der Anschlussstelle Mainz-Mombach, zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei kam eine 22-jährige Motorradfahrerin in der Fahrbahnverschwenkung von der Schiersteiner Brücke auf die Vorlandbrücke vermutlich auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Abfahrt Mainz-Mombach mit der am linken Fahrbahnrand befindlichen Betonwand.

Bei der Kollision wurde die Motorradfahrerin über die Betonmauer geschleudert und kollidierte mit dem Brückengelände. Im Anschluss blieb sie auf dem Fußweg hinter dem Betonmauer liegen. Die verletzte Motorradfahrerin konnte schließlich durch Ersthelfer und die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte auf Grund ihrer Hilferufe aufgefunden und versorgt werden.

Die Motorradfahrerin erlitt durch den Verkehrsunfall mehrere Frakturen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht und notoperiert.

Die Abfahrt Mainz-Mombach wurde im Rahmen der Unfallaufnahme für knapp 1,5 Std. gesperrt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet hatten. Diese können sich unter der Telefonnummer 06132 950-0 bei der Polizei-Autobahnstation Heidesheim melden oder eine E-Mail an pastheidesheim@polizei.rlp.de schreiben.

Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Hund- Zeugen gesucht!

Bingen (ots) – Am 14.09.2023 gegen 17:00 Uhr, befuhr eine E-Bike Fahrerin den Radweg zwischen Bingen-Stadt und Bingen-Dietersheim. In Höhe des Backhauses „Lüning“ kam ihr ein Mann mit seinem Hund entgegen. Der Hund sei an einer sogenannten „Schleppleine“ gewesen und in ihre Richtung gelaufen. Die Radfahrerin konnte dem Hund nicht mehr ausweichen und stürzte.

Hierdurch zog sie sich leichte Verletzungen an Armen und Beinen zu. Der Hundehalter ging im Anschluss mit seinem Hund in Richtung Dietersheim weiter.

Der Mann sei ca. 30-35 Jahre alt, hager und oberkörperfrei gewesen. Der Hund sei ca. kniehoch und braun. Eine Rasse sei nicht bekannt.

Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder Hinweise auf den Hundehalter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden.

Fahrradfahrer kommt von Straße ab

Nieder-Olm (ots) – Am Donnerstag gegen 16:58 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrradfahrer die L 413 aus Richtung Mainz-Ebersheim kommend nach Nieder-Olm und kam dabei in einer Kurve von der Straße ab. Hierbei prallte er gegen einen Zaun, sodass er sich überschlug und auf dem Dach eines Gartenhäuschens landete.

Der junge Pfälzer war mit seinem Rad im Bereich „An der Wingertsmühle“ aus bisher ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und konnte sein Fahrrad, aufgrund des vorherrschenden Gefälles nicht abbremsen. Laut Angaben eines Zeugen hatte er noch versucht mit seinen Füßen zu stoppen, als er ein Feld überquerte.

Dies gelang ihm jedoch nicht, weshalb er beinahe ungebremst in einen Maschendrahtzaun fuhr und sich überschlug. Er landete auf dem Dach einer Gartenlaube und zog sich dabei Verletzungen am Kopf sowie dem gesamten Oberkörper zu.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst, sowie einem Notarzt wurde der verletzte Fahrradfahrer in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots) – Am 14.09.2023 gegen 22:50 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Bingen in der Stromberger Straße ein Fahrzeug aus dem Raum Wiesbaden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 53-jährige Fahrer unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Bei Bestätigung des Vortests durch die Blutuntersuchung muss der Fahrer mit einem mehrmonatigen Fahrerlaubnisentzug rechnen.