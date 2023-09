Bedrohung von Passanten mit Plastikstab – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am Freitag 14.07.2023, kam es gegen 07:40 Uhr in der Weinsheimer Straße zu einer Bedrohung gegenüber mehrere Personen. Ein Zeuge meldete einen Mann, der mit einem ca. 1 Meter langen Schlaggegenstand, welcher sich später als Plastikstab herausstellte, bedrohlich auf Passanten zugelaufen sei. Diese haben daraufhin die Flucht ergriffen.

Durch eine Streife der Wormser Polizei konnte der Mann, bei dem es sich um einen 34-jährigen Lampertheimer handelte, schnell gestellt werden. Er befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde einer medizinischen Betreuung übergeben.

Die durch den 34-Jährigen bedrohten Passanten werden nun gebeten, sich als Zeugen bei der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 oder auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de zu melden.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Worms (ots) – Am Donnerstag gegen 13:10 Uhr wurden mehrere Passanten im Birkenweg von einem Mann mit einer abgebrochenen Bierflasche bedroht. Der augenscheinlich betrunkene 39-Jährige flüchtete sich kurz darauf in einen Hausflur eines angrenzenden Mehrfamilienhauses. Dort konnte er durch mehrere Streifen der Wormser Polizei schnell gestellt und fixiert werden.

Der 39-Jährige verhielt sich fortlaufend aggressiv, kratzte einen Polizeibeamten am Arm und trat ihm gegen Hals und Kopf. Der Polizeibeamte wurde dabei verletzt.

Nur mit Hilfe eines Gefangenentransportwagens konnte der Mann letztlich in eine Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion Worms eingeliefert werden.

Er muss sich nun wegen Körperverletzung, tätlichem Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte, sowie wegen Bedrohung gegenüber Passanten strafrechtlich verantworten.

Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 oder auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de .

Raub von E-Scooter und Geldbörse

Worms (ots) – Zu einem dreisten Raub zum Nachteil eines 52-jährigen E-Scooter-Fahrers kam es, wie am gestrigen Donnerstag bekannt wurde, am vergangenen Dienstagabend. Der Wormser war gegen 19 Uhr auf dem St.-Alban-Platz unterwegs, als er nach einem Ellenbogenstoß eines bislang unbekannten Täters stürzte. Hierbei fiel seine Geldbörse zu Boden und wurde entwendet.

Anschließend fuhr ein weiterer Täter mit seinem E-Scooter davon. Der Unbekannte, welcher ihn zu Fall brachte, sowie eine weitere Person flüchteten zu Fuß.

Bei den Tätern soll es sich um 3 Männer mit afrikanischem Phänotyp gehandelt haben. Eine nähere Beschreibung ist nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.