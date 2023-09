Pedelec-Training 30.09.2023

Bad Kreuznach (ots) – Am Samstag 30.09.2023 laden der ADFC und die Verkehrssicherheitsberater der Polizeidirektion Bad Kreuznach Interessierte zu einem Pedelec-Fahrsicherheitstraining in der Zeit von 10-15:00 Uhr in Bad Kreuznach auf der Pfingstwiese ein. Das Angebot der Polizei richtet sich an Alle, die als Pedelec-Einsteiger ihre Kenntnisse in Theorie und Praxis verbessern wollen.

Das Pedelec-Training zeigt Interessierten, wie sie ihr Fahrrad sicher im Straßenverkehr bewegen können, Grenzsituationen erkennen und richtig reagieren können. Hierzu gehört auch die Beratung zur richtigen Sattel- und Lenkereinstellung, Bremstechniken und Infos zum richtigen Schalten um die Motorunterstützung optimal zu nutzen.

In einem aufgebauten Parcours können die Teilnehmer ihre erlernten Kenntnisse praktisch üben. Die Trainings beginnen um 10:15 Uhr, 12:15 Uhr und um 14:15 Uhr. Das Team des ADFC steht in der Zeit zur Codierung der Fahrräder zur Verfügung.

Bringen Sie dafür neben dem Fahrrad, einen Kaufbeleg, Ihren Personalausweis und evtl. den bereits vorbereiteten Codierauftrag mit. Diesen finden Sie unter folgendem Link: https://touren-termine.adfc.de/radveranstaltung/103618-fahrradcodierung-und-fahrradverkehrsschule

Verkehrsunfallflucht in der Übergasse

Kirn (ots) – Am Dienstag 05.09.2023, stellte die Geschädigte ihren PKW gegen 11.00 Uhr gegenüber des Bekleidungsgeschäftes „Emporium“ in der Übergasse in Kirn am Fahrbahnrand ab.

Als sie gegen 11.20 Uhr an ihren PKW zurückkehrte fiel ihr ein frischer Unfallschaden am Kotflügel und der Tür auf der Beifahrerseite ihres PKWs auf. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Kirn bittet um Hinweise bezüglich des Unfall verursachenden PKWs.