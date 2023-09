Unfallflucht: Mit Motorroller Kind angefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein fünfjähriges Kind ist am Freitagmorgen am Pfaffplatz von der Fahrerin eines Motorrollers angefahren worden. Die Verantwortliche flüchtete von der Unfallstelle. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen missachtete die Frau das Rotlicht einer Ampel. Das Mädchen wurde von einem Rückspiegel des Motorrollers am Kopf getroffen und stürzte. Die 5-Jährige wurde leicht verletzt.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um das Kind. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde nach Zeugenhinweisen von der Polizei ermittelt. Die 51-Jährige blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

Ladendiebstahl sorgt für Aufsehen

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagabend entwickelte sich ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt am Stiftsplatz zu einem turbulenten Polizeieinsatz. Nachdem ein 37-jähriger mit nicht gezahlten Lebensmitteln den Laden verlassen wollte, sprach ihn ein Angestellter auf den Umstand an. Der Mann trat unmittelbar die Flucht an.

Der Supermarktmitarbeiter konnte ihn jedoch zügig einholen und versuchte den Ladendieb, bis zum Eintreffen der Polizei, festzuhalten. Ein 51-jähriger Passant deutete die Situation falsch und dachte hier wäre eine Schlägerei im Gange. Um dem vermeintlichen Opfer zu helfen, ging er den 38-jährigen Ladendetektiv an.

Die dadurch entstandene Situation wurde von einem 68-Jährigen wahrgenommen, der unmittelbar dem Detektiv zu Hilfe kam. Erst als die Einsatzkräfte kurz darauf eintrafen, konnte die Situation geklärt werden.

Der 37-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls rechtfertigen. Noch während der Sachverhaltsaufnahme kippte der 68-jährige Mann aus medizinischen Gründen um. Nach einer Erstversorgung vor Ort, brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. |kfa

Seniorin Geldbeutel gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Eine 83-jährige Frau wurde am Donnerstagnachmittag Opfer eines Diebstahls in der Fruchthallstraße. Die Seniorin hielt sich von 13:30 Uhr bis 14:30 in der Filiale eines Kleider-Discounters auf. Als sie bezahlen wollte, fiel ihr auf, dass ihr Gelbeutel weg war.

Die Geldbörse hatte sie die ganze Zeit über in der Handtasche auf ihrem Rollator gehabt. In dem Portemonnaie befandensich Ausweispapiere der Frau sowie ein dreistelliger Geldbetrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Einbrüche beschäftigen die Polizei

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Stadtbereich zu zwei Einbrüchen. Zunächst meldete sich ein Mitarbeiter einer Arbeitsvermittlungsstelle aus der Eisenbahnstraße. Unbekannte Täter hebelten eine seitliche Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang zu den Büroräumen. Den Langfingern gelang es einen 3-stelligen Betrag zu entwenden.

Ein Polstermöbelhaus aus der Merkurstraße meldete kurz darauf einen ähnlichen Vorfall. Auch hier wurde durch unbekannte Personen eine verschlossene Seitentür gewaltsam geöffnet. Beute konnten die Täter offenbar nicht machen, denn es wurde nichts entwendet.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden |kfa

Kreis Kaiserslautern

Gegenstände von Baustelle gestohlen

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Als Mitarbeiter einer Baufirma am Donnerstagmorgen auf die Baustelle in der Straße Am Mühlberg kamen, erfolgte statt des üblichen Arbeitsbeginns erst einmal ein Anruf bei der Polizei. Der Grund hierfür war, dass über Nacht eine Garagentür, mehrere Fensterbänke und zwei wärmegedämmte Systemkanten verschwunden waren.

Nach Angaben der Arbeiter waren die Gegenstände am Vortag, als sie die Baustelle gegen 16 Uhr verlassen hatten, noch da, am nächsten Morgen um 8.30 Uhr jedoch nicht mehr. Der Gesamtschaden wird auf einen hohen 4-stelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Wer kann Hinweise geben? Zeugen werde gebeten, sich unter Tel: 0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Wem ist der schwarze Pkw aufgefallen?

Niederkirchen (ots) – Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am Donnerstag einen BMW auf der L382, der unangepasst fahren würde. Laut den Angaben des 36-jährigen, fuhr das Fahrzeug gegen 18 Uhr von Niederkrirchen in Richtung Schallodenbach.

Im Verlauf der Fahrtstrecke, die sich auch über den Ortskern Niederkirchen erstreckte, soll der schwarze 1-er BMW mehrfach gefährlich überholt haben, und auf die vor ihm fahrenden Autos dicht aufgefahren sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Fahrer machen können, sich unter Tel: 0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa