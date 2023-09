Straßenbahnfahrer mit Pfefferspray angegriffen

Mannheim (ots) – Am Donnerstag um 20:50 Uhr, stiegen 2 Männer aus einer Straßenbahn der RNV an der Haltestelle Potsdamer Weg aus. Als die Straßenbahn in Richtung Innenstadt weiterfahren wollte, trat einer der Männer von außen gegen die Tür. Daraufhin wurde ein Defekt an der Tür angezeigt und die Straßenbahn konnte nicht mehr weiterfahren.

Der Straßenbahnfahrer stieg aus um nach dem Defekt zu sehen. In diesem Moment rannte einer der Männer auf den Fahrer zu und sprühte ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Der Straßenbahnfahrer wurde hierdurch leicht verletzt. Ein verständigter Rettungswagen versorgte ihn vor Ort.

Der Schaden an der Tür konnte noch nicht beziffert werden.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

1,90 m groß, schlank, dunkel gekleidet, im Gesicht rasiert, kurz geschorene Haare, ca. 25 Jahre alt.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Käfertal, unter Tel.: 0621/71849-0, zu melden.

Brand eines Wohnmobils und eines Hauses

Schönbrunn (ots) – Am Donnerstag 14.09.2023 gegen 20:45 Uhr, kam es im Finkenweg in Schönbrunn zu einem Brand. Die Feuerwehr hat mittlerweile den Brand gelöscht. Durch den Brand wurden ein Wohnmobil, ein Wohnhaus mit Carport und ein PKW beschädigt.

Die Brandursache und die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der Ermittlungen. Eine Person verletzte sich im Rahmen des Brandgeschehens an einer Fensterscheibe leicht und wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Mehrere Autos in Vogelstang aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Zu einem nicht genauer bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 06:00 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft die Scheiben von zwei geparkten Autos ein und gelangte so ins Fahrzeuginnere. An einem Renault in der Brandenburgerstraße zerstörte die Täterschaft die linke Heckscheibe und entwendete einen Werkzeugkoffer.

Nur einige Hausnummern weiter in der gleichen Straße kam es zu einem Aufbruch eines weiteren Renaults. Auch in diesem Fall wurde Werkzeug, darunter eine Heckenschere, entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal nahm die Ermittlungen wegen der besonders schweren Fälle des Diebstahls auf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter der Telefonnummer 0621-71849-0, zu melden.