Gefälschte TÜV-Plaketten bei Fahrzeugkontrolle sichergestellt

Sinsheim/BAB 6 (ots) – Am Donnerstag fiel einer Streife des Verkehrsdienstes Mannheim ein VW auf, der auf der BAB 6 in Richtung Heilbronn unterwegs war. Dessen Fahrer verringerte, nachdem er das Polizeifahrzeug als solches erkannt hatte, die Geschwindigkeit und ließ sich hinter einen LKW zurückfallen.

Der VW konnte dann um kurz nach 12:30 Uhr auf einem Park & Ride-Parkplatz bei Sinsheim angehalten werden. Es zeigte sich, dass der VW nicht mehr zugelassen und das hintere Kennzeichen gefälscht war.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten 27 gefälschte Zulassungsplaketten und 15 falsche TÜV-Plaketten aufgefunden werden. Zudem konnten im Kofferraum ein dänisches und ein litauisches Kennzeichenpaar entdeckt werden. Ob es sich hierbei auch um Fälschungen handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen gegen den 49-Jährigen VW-Fahrer.

Er wird sich wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

Drogen in Zigaretten versteckt

Hockenheim (ots) – Ein 24-Jähriger, welcher mit einem Bekannten ein Festival in Hockenheim besuchte, nahm am Donnerstag um kurz vor Mitternacht auf Grund einer Verletzung die Hilfe der temporären DRK-Station am Hockenheimring in Anspruch. Der Begleiter nahm sich eine Zigarette aus der Schachtel des 24-Jährigen, obwohl jener dagegen protestierte.

Zu seiner Verwunderung musste er feststellen, dass sich die Zigarette nicht anzünden ließ. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und hatte daraus gefolgert, dass es sich um eine falsche Zigarette handelte, wie sie oft als Drogenversteck genutzt wird. Daher verständigte sie die Polizei und bewahrte die Schachtel auf, während der 24-Jährige in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Polizei stellte fest, dass sich in der Schachtel zwei täuschend echt aussehende Zigarettenattrappen befanden, die sich aufschrauben ließen. In ihnen wurde eine kleine Menge an Amphetamin entdeckt. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Verfahren wegen des Besitzes von Drogen eingeleitet.

Zeugen nach Einbruch in Feuerwehrhaus gesucht!

Waibstadt (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch gegen 15 Uhr und Donnerstag gegen 07 Uhr verschaffte sich ein derzeit noch unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zum Feuerwehrhaus der freiwilligen Feuerwehr Waibstadt in der Straße Unteres Lohhaus. Der Unbekannte beschädigte erst zwei Bewegungsmelder, um das damit gesteuerte Licht zu deaktivieren und versuchte anschließend auf der Gebäuderückseite einen Notausgang aufzuhebeln.

Da ihm dies misslang, öffnete er gewaltsam ein Doppelflügelfenster und stieg in das Feuerwehrhaus ein. Ersten Ermittlungen zufolge machte sich der Täter schließlich an den Gerätefächern der Einsatzfahrzeuge zu schaffen. Ob er daraus etwas entwendet hat ist noch unklar.

Der Polizeiposten Waibstadt sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können und bittet diese, sich unter Tel: 07263/910673 zu melden.

Abstandssensoren an 4 Autos entwendet

Heddesheim (ots) – Zu mehreren Fällen von besonders schweren Fällen des Diebstahls, kam es in Heddesheim am Freitag, dem 01.09.23, in der Zeit von 13:30-17:00 Uhr in der Großsachsener Straße. Hier wurden an einem Audi zwei Nebellichtabdeckungen sowie die dazugehörigen Sensoren der Abstandsmessung entwendet.

Gleichfalls am 01.09.23, in der Zeit von 21:30-23:00 Uhr, wurde in der Ahornstraße ebenfalls an einem Audi die Abstandssensorik samt dem dazugehörigen Steuergerät ausgebaut.

In der Lindenstraße schlug die unbekannte Täterschaft in der Zeit vom 31.08.23, 17 Uhr auf den 01.09.23, 5 Uhr zu. Hier wurde abermals die Abstandssensorik an einem Audi ausgebaut

Im Zeitraum von Freitag 08.09.23, 18 Uhr bis Montag 11.09.23, 08:30 Uhr, wurde im Platanenweg ebenfalls an einem Audi A6 der Sensor zur Abstandsmessung ausgebaut.

Die Sensorik befand sich bei allen Fahrzeugen in der Frontstoßstange, direkt unterhalb der Hauptbeleuchtungseinrichtung. In dem entwendeten Sensorenkomplex ist zusätzlich der Nebelscheinwerfer verbaut.

Die Spezialisten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/174-4444, beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Autofahrerin übersieht Radfahrer

Schriesheim (ots) – Als eine 42-Jährige mit ihrem Opel am Dienstag um kurz nach 11 Uhr von der Talstraße nach links in die Bismarckstraße abbog, übersah sie einen geradeaus fahrenden Radfahrer.

Letzterer wurde durch die Kollision auf die Motorhaube geschleudert und prallte gegen die Windschutzscheibe, wo er liegen blieb. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 47-jährige Radfahrer zum Glück nur leicht verletzt, kam aber vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die 42-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Parkbank und Straßenlaterne gerammt – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim (ots) – Nach bisherigen Erkenntnissen stieß am Mittwoch ein bislang noch unbekannter Mann um kurz nach Mitternacht mit seinem Auto beim Rückwärtsfahren gegen eine Straßenlaterne und eine Parkbank in der Ziegelgasse. Danach entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Er verursachte einen Schaden von knapp 2000 Euro. Den Vorfall hatte eine Zeugin beobachtet, die sich allerdings erst nach einigen Stunden bei der Polizei meldete.

Der Fahrer wird als ungefähr 25 bis 30 Jahre alt, knapp 180 cm groß, schlank und mit schwarzen Haaren beschrieben.

Zu dem Fahrzeug gibt es keine detaillierten Hinweise. Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt nun wegen Unfallflucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-690-0, zu melden.