21-Jähriger mit Messer bedroht und ausgeraubt – Zeugen gesucht

Karlsruhe-Innenstadt (ots) – Zwei bislang unbekannten Täter bedrohten am frühen Freitagmorgen einen 21-jährigen Mann in der Karlsruher Innenstadt mit einem Messer und forderten ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Ersten Feststellungen der Kriminalpolizei zufolge hielt sich der 21-Jährige gegen 03:55 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten am Zugang zur U-Bahn-Station an der Kreuzung Kaiserstraße/Lammstraße auf, als er von 2 fremden Männern angesprochen und nach Bargeld gefragt wurde.

Als der Geschädigte sich weigerte Geld zu geben, zog einer der Täter ein Messer und bedrohte den 21-Jährigen. Sein Mittäter versperrte den beiden jungen Männern den Weg. Daraufhin holte das Tatopfer seinen Geldbeutel heraus und übergab schließlich einen 2-stelligen Bargeldbetrag.

Im Anschluss flüchteten die beiden Räuber zu Fuß auf der Ritterstraße in Richtung Friedrichsplatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen.

Beide Angreifern waren etwa 175 cm groß und von südländischer Erscheinung.

Der Täter mit Messer, war schlank, trug einen dunklen Vollbart und dunkle gestylte Haare, die seitlich kürzer als oben geschnitten waren. Er trug eine rote

Jogginghose, ein weißes T-Shirt und eine schwarze Brusttasche.

Jogginghose, ein weißes T-Shirt und eine schwarze Brusttasche. Sein Begleiter hatte kurze schwarze Haare und war mit einer dunklen langen

Hose sowie einem dunklen T-Shirt bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Pkw flüchtet nach Unfall auf der L 558 – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 558 am Donnerstagvormittag, bei dem ein Motorrad beschädigt wurde und der offenbar Unfall verursachende Pkw von der Unfallstelle flüchtete, sucht die Polizei nun nach möglichen Zeugen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr der geschädigte 23-jährige Motorradfahrer gegen 11:50 Uhr auf der L 558 von Bruchsal in Richtung Büchenau. Dabei wollte er eine Fahrzeugkolonne, bestehend aus einem Lkw und einem dahinter fahrenden Pkw überholen. Als sich der Motorradfahrer bereits im Überholvorgang befand, scherte der hinter dem Lkw fahrende Pkw offenbar unvermittelt zum Überholen aus.

Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 23-Jährige mit seinem Motorrad nach links in den Grünstreifen ausweichen und kam dabei zu Fall. Der Pkw verließ die Unfallstelle unerlaubt, indem er seine Fahrt in Richtung Büchenau fortsetzte. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro.

Zu dem flüchtigen Pkw kann lediglich gesagt werden, dass es sich mutmaßlich um einen silbernen VW Kombi gehandelt hat.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Verkehrspolizei unter 0721 944840 zu wenden.