Frankfurt-Flughafen (ots) – Bundespolizisten nahmen am Donnerstag 14.09.2023 einen international gesuchten Straftäter fest. Vor mehr als 2 Jahren ereignete sich ein Gewaltverbrechen: Weil der 48-jährige Mann die Scheidung von seiner Ex-Frau vermutlich nicht akzeptieren konnte, lauerte er seiner Ex-Frau am 22.10.2020 in Lemgo auf.

Er schlug ihr 20 Mal mit einem 40 Zentimeter langen Radmutternschlüssel auf den Kopf. Nur durch vor Ort befindliche Passanten wurde die weitere Tatausführung gestoppt.

Der Beschuldigte konnte vom Tatort fliehen und setzte sich sodann ins Ausland ab. Nach ihm wurde mit einem Haftbefehl gefahndet. In Kroatien wurde der Mann festgenommen.

Der wegen versuchten Mordes gesuchte Beschuldigte wurde am 14. September 2023 durch Polizeibeamte von Kroatien zum Flughafen Frankfurt am Main begleitet.

Beamte der Bundespolizei nahmen den Gesuchten in Gewahrsam und eröffneten ihm den Untersuchungshaftbefehl vom Amtsgericht Detmold. Nach Verkündung des Untersuchungshaftbefehls vor dem zuständigen Haftrichter wurde der Beschuldigte in die Justizvollzugsanstalt überführt.

