Frankfurt: Mit gezielten Präventionsmaßnahmen gegen Geldautomatensprenger

Frankfurt (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Frankfurter Sparkasse, des

Hessischen Landeskriminalamts und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main

Frankfurt am Main. Anlässlich der Geldautomatensprengungen in Frankfurt am Main

in jüngster Vergangenheit lud die Frankfurter Sparkasse heute (15. September

2023) in den Räumlichkeiten ihrer Zentrale zu einer gemeinsamen Pressekonferenz

mit dem Hessischen Landeskriminalamt, dem Frankfurter Polizeipräsidium sowie mit

Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen ein. Die Botschaft der Vertreter

der Sicherheitsbehörden sowie der Geldinstitute ist klar: Den Tätern soll das

Handwerk gelegt werden.

In den vergangenen Monaten waren in Frankfurt Filialen der Frankfurter Sparkasse

fünfmal Ziel der Täter. Schon vor dem ersten Angriff hat die Frankfurter

Sparkasse zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um ihre Filialen und Geldautomaten

noch besser zu schützen. Grundlage hierfür bildet eine gemeinsam mit dem

Hessischen Landeskriminalamt durchgeführte detaillierte Risiko-Analyse der

Standorte. Zu einer der frühen Maßnahmen gehörte die Schließung beinahe aller

Standorte in den Nachstunden. Darüber hinaus waren und sind sämtliche Standorte

rund um die Uhr über eine Sicherheitsleitstelle alarmgesichert und

videogesichert. Filialen mit Nachtzugang wurden mit einem Wachschutz

ausgestattet. SB-Geräte, die erfahrungsgemäß besonders im Fokus der Angreifer

liegen, wurden mechanisch aufgewertet und aufwändig gesichert. Unter dem

Eindruck der ersten Sprengungen wurde als Sofortmaßnahme entschieden, die

Filialen flächendeckend mit Vernebelungstechnik auszustatten. Weiter wurde die

Einfärbetechnik in SB-Geräten installiert. Jeder neue Automat, der im Netz der

Frankfurter Sparkasse aufgestellt wird, verfügt über diese Technik.

„Wir haben uns darauf eingestellt, den Kampf gegen die Geldautomaten-Sprenger

noch längere Zeit zu führen, denn unsere Kundinnen und Kunden als auch wir

benötigen unser großes Filial- und Geldautomatennetz. Wir sind aber

zuversichtlich, dass wir mit den ergriffenen Maßnahmen insbesondere mit der

Nutzung von Vernebelungsanlagen in Verbindung mit der kontinuierlichen Anwendung

von Färbetechnik zukünftig mögliche Angreifer noch besser abwehren können.“, so

der Vorstandsvorsitzende der Frankfurter Sparkasse, Dr. Ingo Wiedemeier.

„Bei den Sicherungsmaßnahmen nehmen wir immer eine Güterabwägung vor. Auf der

einen Seite möchten wir weiterhin eine flächendeckende Bargeldversorgung

gewährleisten. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch dem Umstand Rechnung

tragen, dass die Automatensprenger häufig mit einem so hohen Maß an krimineller

Energie, Brutalität und Rücksichtslosigkeit vorgehen, dass die Gesundheit und

das Leben unbeteiligter Dritter auf dem Spiel stehen. In Einzelfällen kann das

dazu führen, dass Geldautomaten nach der standortbezogenen Risikoprüfung

geschlossen werden müssen. Der komplette Abbau ist für uns nur eine Ultima

Ratio, das letzte Mittel, das sich aber nach Abwägung aller Umstände manchmal

leider nicht vermeiden lässt, weil wir auch eine Verantwortung für die

Sicherheit der Menschen haben, die sich im Umfeld der Automaten aufhalten“,

machte Stefan G. Reuß, Geschäftsführender Präsident des Sparkassen- und

Giroverbandes Hessen-Thüringen, deutlich.

Allianz Geldautomaten und Präventionselemente

Bei der Bekämpfung schwerkrimineller Geldautomatensprenger setzt die hessische

Polizei auf eine intensive Zusammenarbeit mit den Privat- und

Genossenschaftsbanken sowie mit den Sparkassen. Im Rahmen der bundesweit

einmaligen Präventionsoffensive „ALLIANZ GELDAUTOMATEN“ ergreifen immer mehr

Banken und Sparkassen Präventionsmaßnahmen und rüsten ihre Geldautomaten nach,

um sie für mögliche Sprengversuche noch sicherer zu machen.

Geldautomatensprengungen sollen so für die Täter unattraktiv gemacht, und vor

allem Menschen geschützt und Sachschäden minimiert werden.

Die Grundlage der Zusammenarbeit bildet dabei das vom Hessischen

Landeskriminalamt entwickelte Risiko- Analyse-Tool „GLB-operativ“, welches

mittels Algorithmen den Raum und den Standort eines Geldautomaten hinsichtlich

einer potenziellen Gefahr zur Tatbegehung bewertet. Diese Erkenntnisse werden in

Form von sogenannten Risikokonferenzen zwischen den Banken und der Polizei

besprochen, um in der Folge individuelle Präventionsmaßnahmen seitens der

Geldinstitute sowie Einsatz- und Fahndungskonzepte der Polizei gezielt

anzupassen und umzusetzen.

„Die hessische Polizei betrachtet das Phänomen ganzheitlich und geht weiterhin

konsequent gegen Geldautomatensprenger vor, die ohne Rücksicht auf Verluste in

ganz Hessen ihre Taten begehen. Die polizeilichen Konzeptionen vereinen die

Elemente der Strafverfolgung und der Prävention. Sie werden fortlaufend

überprüft und auch vor dem Hintergrund anhaltender Sprengungen angepasst, sodass

sie langfristig ihre Wirkung entfalten können. Deshalb setzen wir mit der

Allianz Geldautomaten auch weiterhin auf eine enge Zusammenarbeit mit den Banken

und halten gleichzeitig den Fahndungsdruck mit immer wiederkehrenden

überregionalen Kontrollaktionen hoch“, sagt der Präsident des Hessischen

Landeskriminalamts, Andreas Röhrig.

Die Ausgestaltung der präventiven Maßnahmen richtet sich hierbei nach den

individuellen Sicherheitskonzepten der Kreditinstitute, die seitens des

Hessischen Landeskriminalamts sowie der hessischen Polizeipräsidien fortlaufend

und individuell beraten werden. Zu den Maßnahmen gehören beispielsweise

Nachtverschluss, Videoschutzanlagen, Nebeltechnik oder etwa die Verwendung von

Einfärbe-/Klebeschutz. Diese Präventionsmaßnahmen sollen eine abschreckende

Wirkung haben und gegebenenfalls die Täterverfolgung erleichtern.

Frankfurts Polizeipräsident Stefan Müller hält die Installation solcher

Sicherheitsvorkehrungen für sehr wertvoll: „In erster Linie gilt es, Leib und

Leben sowie das Eigentum der Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Die Täter

nehmen hier keine Rücksicht und gehen unkalkulierbare Risiken ein, wenn sie

Geldautomaten sprengen. Dies belegen die immensen Schäden der Sprengungen in

Frankfurt eindrucksvoll. Die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen führen zudem

dazu, dass die Täter länger bei der Tatausführung gebunden sind. Das verschafft

der Polizei wertvolle Zeit und kann mitentscheidend für den Fahndungs- und

Ermittlungserfolg sein.“

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Bilanz der Großkontrolle

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern führte die Frankfurter Polizei mithilfe der

Unterstützung des Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidiums eine Großkontrolle

im Bahnhofsviertel durch. Ziel dieser Maßnahmen, die in Ergänzung zu den seit

September vergangenen Jahres intensivierten Präsenzmaßnahmen der Frankfurter

Polizei ergriffen werden, ist es unter anderem potentielle Straftäter aus der

Anonymität zu holen, verbotene Substanzen und Gegenstände aufzufinden und zu

beschlagnahmen sowie den Kontrolldruck auf die kriminelle Szene weiter

hochzuhalten und diese so zu verunsichern, um schlussendlich das

Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu steigern.

Knapp 180 kontrollierte Personen, 39 eingeleitete Ermittlungsverfahren, davon

vier Festnahmen nach Drogenhandel sowie die Festnahme eines Taschendiebs auf

frischer Tat, die Vollstreckung von drei Haftbefehlen sowie die Beschlagnahme

mehrere tausend Euro Bargeld und Drogen schlugen am Ende zu Buche.

Besonders hervorzuheben ist die Festnahme zweier Crackhändler, die in der

Taunusstraße die Droge arbeitsteilig anboten und dabei von Zivilfahndern

beobachtet und anschließend festgenommen wurden. Bei der folgenden, richterlich

angeordneten Wohnungsdurchsuchung trafen die Fahnder gerade noch rechtzeitig

ein, um die Ehefrau samt Tochter des Festgenommenen beim Verlassen des Hauses

abzupassen. Offenbar war sie über die Festnahme ihres Gatten informiert und

gewarnt worden, denn im Rucksack des Kindes fanden sich mehrere tausend Euro

Bargeld, mutmaßliches Diebesgut sowie eine Vielzahl an Mobiltelefonen. Die

beiden Crackhändler wurden zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen

gebracht.

Darüber hinaus nahm die Polizei einen Taschendieb auf frischer Tat fest. Der

Mann hatte einen anderen angetanzt und ihm so, ausschließlich bemerkt von den

Zivilfahndern, das Portemonnaie aus der Hosentasche gezogen. Der einschlägig

bekannte Taschendieb wurde ebenfalls mit dem Ziel der richterlichen Vorführung

in die Haftzellen gebracht.

Zudem fiel den Einsatzkräften ein Mann auf, der ein hochwertiges E-Bike schob,

bei dem das Hinterrad noch mittels eines Schlosses gesichert war. Eine

Überprüfung ergab, dass das Fahrrad als gestohlen gemeldet war. Es folgten die

Sicherstellung des Fahrrads und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen

den Tatverdächtigen.

Aber auch im Rahmen der Gefahrenabwehr schritten die Beamten ein. So fiel ihnen

im Bereich der Bahnhofssüdseite ein offenbar verwirrter Mann auf, der ein Messer

in der Hand hielt und damit hantierte. Bei der folgenden Kontrolle nahm die

Polizei dem offenbar psychisch auffälligen Mann das Messer ab, nahm ihn in

Gewahrsam und stellte ihn einem Facharzt vor.

Gewerbetreibende, Gastronomen und Pendler reagierten positiv auf die neuerliche

Großkontrolle und brachten zum Ausdruck, dass das Sicherheitsgefühl durch die

deutliche polizeiliche Anwesenheit gesteigert wird.

Frankfurt – Oberrad: Sachbeschädigung an 18 Fahrzeugen

Frankfurt (ots) – (dr) Unbekannte haben von Mittwoch (13.09.2023) auf Donnerstag

(14.09.2023), in der Zeit von 19:00 Uhr bis 09:30 Uhr, auf dem Firmengelände

eines Automobilherstellers an der Kaiserleipromenade insgesamt 18 Fahrzeuge

beschädigt. An den Wagen stellten Polizeibeamte teils massive Kratzer fest, die

sich über fast sämtliche Karosserieteile erstreckten. Der entstandene

Sachschaden dürften im sechsstelligen Bereich liegen.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum

Tatgeschehen und / oder den unbekannten Tätern machen können, sich beim örtlich

zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 -10800 zu melden.

Frankfurt – Dornbusch: Angriff auf Rettungsdienst endet mit Festnahme

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 29-Jähriger sorgte am gestrigen Donnerstag

(14.09.2023) am Bahnsteig der U-Bahnstation Dornbusch für Aufsehen, als er

zunächst Rettungskräfte mit einer Schere attackierte und anschließend eine

Treppe hinabstürzte. Polizeibeamte nahmen den stark alkoholisierten Mann fest.

Gegen 13:20 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle die Meldung über eine hilflose

Person ein, welche sich im Bereich der U-Bahnhaltestelle Dornbusch befinden

soll. Vor Ort traf eine alarmierte Besatzung des Rettungsdienstes auf einen

29-jährigen Mann, der auf dem Bahnsteig lag. Als die Rettungskräfte ihn

ansprachen und aufhalfen, versuchte er eine Sanitäterin anzufassen, was diese

nicht wollte und ihm dies auch zu verstehen gab. Unvermittelt holte der Mann

eine Schere aus seiner Hosentasche und stach nun in ihre Richtung. Die

Sanitäterin wich zurück und blieb unverletzt. Auf gutes Zureden händigte der

Mann die Schere aus.

Kurz vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der Mann in Richtung einer

Treppe, stürzte einige Stufen hinunter und kam zu Fall. Die Beamten konnten den

Mann schließlich festnehmen. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab

einen Wert von 3,5 Promille. Der wohnsitzlose 29-Jährige kam nach seiner

Festnahme in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Frankfurt – Bornheim: Handtaschenraub

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht zu Freitag (15. September 2023) kam es in

der Berger Straße zu einem Handtaschenraub, bei dem ein bislang unbekannter Mann

die Tageseinnahmen eines Ladens erbeutete.

Die Mitarbeiterin eines Kiosks in der Berger Straße begab sich gegen 0:20 Uhr

nach Hause. In Höhe der Hausnummer 205 näherte sich ihr von hinten ein Mann und

entriss ihr die geschulterte Handtasche, in der sich neben mehreren hundert Euro

an Tageseinnahmen auch persönliche Dokumente und ein neuwertiges Mobiltelefon

befanden. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Ringelstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 30 Jahre alt, circa 180 cm groß; bekleidet mit einer gelben

Jacke mit schwarzen Applikationen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem

Täter machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 – 51299 zu melden.

Frankfurt – Bundesautobahn 661: Schwerer Unfall mit Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Mittag (14.09.2023) kam es auf der A661 zu einem

schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos zusammenstießen. Eines der Fahrzeuge

geriet in Vollbrand. Vier Personen wurden leicht verletzt.

Die 45-jährige Fahrerin eines Mercedes war gegen 13.50 Uhr auf der

Bundesautobahn 661 in Richtung Oberursel unterwegs, als sie zwischen den

Anschlussstellen Frankfurt-Eckenheim und Frankfurt-Heddernheim aus bislang

ungeklärter Ursache stark nach links lenkte. Dabei kreuzte sie zwei Fahrstreifen

und kollidierte mit einer zu diesem Zeitpunkt auf der linken Spur befindlichen

BMW-Fahrerin. In der Folge kam der Mercedes zum Stehen und geriet in Vollbrand.

Sowohl die 45-jährige Fahrerin als auch zwei im Pkw befindliche Kinder konnten

das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, kamen jedoch mit Verdacht auf eine

Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die 70-jährige Fahrerin des BMW wurde

leicht verletzt.

Aufgrund des Fahrzeugbrandes wurde der Asphalt auf einer Fläche von circa 2 x 4

Meter beschädigt. Die beiden verunfallten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während

der Sperrung und Reinigung der Fahrbahn kam es auf der A661 zu einem Rückstau.

Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.