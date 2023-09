Stadtallendorf: Parkplatzrempler am Bahnhof

Trotz Schaden von etwa 2.000 Euro fuhr ein Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall auf dem Parkplatz am Bahnhof in der Niederkleiner Straße einfach weiter. Der Unbekannte beschädigte am Donnerstag (14.09.23) zwischen 08.00 und 14.00 Uhr einen geparkten grauen Opel. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/93050 entgegen.

Marburg: Golf zerkratzt

Einen Schaden in vierstelliger Höhe hinterließen Unbekannte, nachdem sie in der bereits vergangenen Woche in der Wilhelm-Roser-Straße die Türen eines geparkten VW Golf zerkratzten und bemalten. Das blaue Auto parkte dort zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag (07.09.23) und 13.00 Uhr am Freitag (08.09.23). Hinweise zu den Vandalen nimmt die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Polizei sucht Beteiligte nach einem Übergriff

Die Marburger Polizei sucht nach einem Übergriff an der Bushaltestelle Frankfurter Straße/Theater nach den Beteiligten, insbesondere nach zwei Kindern. Eine Zeugin war am Sonntag gegen 19.45 Uhr in der Nähe der Bushaltestelle und wurde durch das Geschrei eines Mannes auf eine Situation aufmerksam. Der Mann soll den Hinterkopf eines Jungen gepackt und auf die Brust des Jungen gedrückt haben. In der anderen Hand hätte der Unbekannte eine Papiertüte gehabt und damit herumgewirbelt. Der Junge und sein Freund seien dann mit ihren Fahrrädern stadtauswärts in Richtung Konrad-Brücke oder Richtung Gisselberger Straße gefahren. Der unbekannte Mann blieb dort, setzte sich auf den Gehweg und konsumierte Alkohol. Er ist zwischen 35 und 40 Jahren alt zirka, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und hat eine Glatze. Er trug eine schwarze „Bomber- oder Alphajacke“ und eine schwarze Jeans. Wer hat den Vorfall ebenfalls beobachtet? Was war vor dem Geschrei geschehen? Wer kann Hinweise auf die Identität der Jungs, etwa 8 – 12 Jahre alt, einer mit grünem Helm, geben? Hinweise erbitten die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0.

Marburg: Rotlichtverstoß führt zur Blutentnahme

Nach einem Rotlichtverstoß musste eine 25-jährige Autofahrerin zur Blutentnahme mit auf die Polizeiwache. Die Frau fiel mit ihrem Fahrzeug einer Polizeistreife Donnerstagfrüh (14.09.23) an der Südspange auf. Vor den Augen der Ordnungshüter fuhr sie über Rot. Bei ihrer anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine, Opiate und Kokain. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache, durfte die Frau wieder gehen. Den Autoschlüssel stellten die Polizisten vorsorglich sicher.

Wetter: Flucht in Warzenbach

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen 15.00 Uhr am Dienstag (12.09.23) und 17.00 Uhr am Mittwoch (13.09.23) in der Straße „In den Höfen“ gegen die Mauer eines Grundstücks. Dabei beschädigte er neben der Steinmauer auch ein Fallrohr. Bei dem Verursacher des etwa 120 Euro hohen Sachschadens dürfte es sich um ein größeres Fahrzeug wie z. B. einen LKW, Anhänger oder ein landwirtschaftliches Fahrzeug handeln. Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

„Gemeinsam für mehr Sicherheit“ – Bad Endbach ist Kompass-Kommune

Bad Endbach: Mit der Gemeinde Bad Endbach begrüßte Polizeipräsident Torsten Krückemeier am 07.09.2023 bereits die sechste KOMPASS-Kommune im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Bürgermeister Julian Schweitzer nahm – stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger Bad Endbachs – das Begrüßungsschild mit dem Hessenlöwen in Empfang.

Julian Schweitzer freute sich über den Start der Kompass-Prozesse, nachdem die Gemeindevertretung im Januar dieses Jahres die Teilnahme an der Sicherheitsinitiative beschlossen hatte: „Bad Endbach ist nicht unbedingt ein Hotspot, aber dennoch gibt es wichtige Sicherheitsthemen, die die Bürger beschäftigen. Kompass ist ein gutes Mittel gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürger die Sicherheit in Bad Endbach zum Wohle aller zu verbessern. Ich bin auf die Ergebnisse der ersten Sicherheits- und Arbeitskonferenz gespannt.“

„Die Bürgerinnen und Bürger in Bad Endbach leben ganz sicher“ erklärte der Polizeipräsident Torsten Krückemeier in seiner Begrüßungsrede. „Im vergangenem Jahr wurden drei von vier Straftaten aufgeklärt. Die Häufigkeitszahl für Bad Endbach (2280 im Jahr 2022) hat noch nicht mal den halben Wert der Häufigkeitszahl von Gesamthessen (5855 im Jahr 2022) erreicht“. Die Bürgerinnen und Bürger können zukünftig gemeinsam mit den bereits vernetzten Behörden die Sicherheit in ihrer Kommune gestalten“ fügte der Präsident hinzu

„Die Teilnahme der kleinen Kommune Bad Endbach ist mit Sicherheit eine Chance neue Wege zu gehen. Erfahrungsgemäß gibt es für die Bürgerinnen und Bürger Themen, die wichtig sind. Ich bin gespannt was nach den Konferenzen auf den Weg gebracht wird“ merkte der Kriminaldirektor Frank Göbel, Leiter der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf, in seiner Begrüßungsrede an.

Bad Endbach ist nunmehr die 36. Kommune in Mittelhessen bzw. 150. Kommune in ganz Hessen, die sich der landesweiten Sicherheitsinitiative KOMPASS angeschlossen hat. Die Polizeistation Biedenkopf, unter der Leitung des Ersten Polizeihauptkommissar Michael Giersbach, hat neben Gladenbach nun mit Bad Endbach eine weitere Kompass-Kommune zu betreuen.

Der Kompass-Berater Polizeioberkommissar Thorsten Weller erläuterte bereits erfolgte Prozessabläufe und wies auf die bevorstehende erste Arbeitssitzung sowie auf die erste Sicherheitskonferenz hin. „KOMPASS ist ein Mittel um passgenaue Sicherheits- sowie Präventionsmaßnahmen für Bad Endbach zu schaffen.“ so Herr Weller.

An der Feierlichkeit in dem Kur- und Bürgerhaus nahmen zudem die Fraktionsvorsitzende der CDU Marie Sophie Künkel und der Fachbereichsleiter Ordnungswesen und Bürgerservice Herr Ingo Plaum teil.

KOMPASS (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) ist eine bundesweit einmalige Sicherheitsinitiative in Hessen. Als nächste Schritte sind nun mehrere Ortsbegehungen und eine Befragung der Bürgerinnen und Bürger vorgesehen. Anschließend sollen noch zu beschließende Präventionsmaßnahmen umgesetzt werden, mit denen mehr Sicherheit und damit noch mehr Lebensqualität in Bad Endbach einhergeht.

Weitere Informationen zu KOMPASS sind im Internet unter https://innen.hessen.de/sicherheit/kompass abrufbar.