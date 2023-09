Brand in Wohnhaus

Tatzeit: Mittwoch, 13.09.2023, 23:45 Uhr

Bei einem Brand in einem Wohnhaus wurde eine Frau leicht verletzt.

Am Mittwochabend kam es in Fritzlar zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Gießener Straße in Fritzlar.

Gegen 23:45 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei alarmiert, da in dem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen war. Das Feuer brach im Badezimmer der Wohnung einer 64-jährigen Anwohnerin aus. Diese wurde durch einen Rauchwarnmelder auf das Feuer aufmerksam und es gelang ihr das Feuer selbst zu löschen, sodass die Feuerwehr Fritzlar nicht mehr zum Löscheinsatz kam. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kommt als mögliche Brandursache eine brennende Kerze im Badezimmer in Betracht. Die weiteren Brandermittlungen hinsichtlich des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen die 64-jährige Bewohnerin werden derzeit durch die Kriminalpolizei Homberg geführt.

Die 64-jährige Bewohnerin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Sie wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Fritzlarer Krankenhaus eingeliefert.

Der Sachschaden wird derzeit auf circa 5000,- EUR geschätzt.

Einbrecher versucht mittels Leiter in Wohnhaus einzubrechen

Tatzeit: Freitag, 15.09.2023, 03:32 Uhr

In Fritzlar-Ungedanken hat es in den frühen Morgenstunden des Freitag in der Waldstraße einen Einbruchsversuch in ein Wohnhaus gegeben.

Ein unbekannter Täter versuchte sich gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus zu verschaffen. Der unbekannte Täter versuchte mittels einer Leiter in das Obergeschoss des Wohnhauses einzudringen. Hierbei löste die Alarmanlage aus. Der bis dahin schlafende 68-jährige Hausbewohner wurde daraufhin auf den Einbrecher aufmerksam. Bei der Nachschau konnte dieser nur noch eine dunkel gekleidete Person vom Grundstück flüchten sehen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist bei dem Einbruchsversuch kein Sachschaden entstanden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.