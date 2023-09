Sachbeschädigung an Firmengebäude

Neuhof. Unbekannte beschmierten in der Nacht zu Donnerstag (14.09.) die Hausfassade, Fenster, Rollläden und eine Zugangstür eines Firmengebäudes im Rötherweg mit einer schwarzen teerhaltigen Farbe. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versicherungskennzeichen gestohlen

Fulda. Am Donnertag (14.09.), zwischen 7.50 Uhr und 15.30 Uhr, stahlen Unbekannte vom Zweiradparkplatz einer Schule im Domänenweg das Versicherungskennzeichen AHN834 von einem Kleinkraftrad. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto zerkratzt

Rotenburg a.d. Fulda. Am Sonntag (10.09.) zerkratzten Unbekannte in der Wittigstraße inOsthessen: Die Polizei-News Schwarzenhasel einen schwarzen Audi A6. Im Tatzeitraum, zwischen 10.15 Uhr und 18 Uhr, stand das Auto in der Nähe eines Sportplatzes im öffentlichen Verkehrsraum. An dem Pkw entstanden rund 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Durch Rapsfeld gefahren

Bebra. Zwischen Sonntagabend (10.09.) und Donnerstagnachmittag (14.09.) fuhren Unbekannte mit einem Pkw durch ein frisch gesätes Rapsfeld oberhalb der „Neumanns Ruh“. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Fahrraddiebstahl

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (14.09.) gewaltsam die Tür eines Schuppens eines Mehrfamilienhauses in der Breitenstraße auf. Anschließend versuchten die Einbrecher zwei Fahrräder, darunter ein Pedelec, zu entwenden. Da die beiden Zweiräder durch ein Schloss aneinander gesichert waren und daher nicht einfach weggeschoben werden konnten, ließen die Täter vermutlich von ihrem weiteren Vorgehen ab. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Trickdiebstahl

Niederaula. Zwei bislang unbekannte Männer verwickelten nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen am Donnerstagvormittag (14.09.), gegen 10.30 Uhr, eine 91-jährige Frau aus Niederaula in einem Lebensmittelmarkt in der Schlitzer Straße in ein Gespräch. Währenddessen entwendete einer der Trickdiebe zunächst unbemerkt die Geldbörse der Rentnerin aus ihrer am Rollator befestigten Handtasche. Der genaue Wert des Diebesguts ist momentan noch unklar. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich dunkle, kurze Haare Oberlippen- und Kinnbart trug ein weißes Hemd mit grauem Sakko hatte eine schwarze Jeans an trug weiße Sneakers

Täter 2: männlich dunkle, kurze Haare Tätowierungen an beiden Unterarmen trug ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift „EA7“ hatte eine blaue, kurze Jeanshose an trug grau-schwarze Turnschuhe mit einem weißen Streifen an der

Sohle



Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person unter Beteiligung eines Linienbusses

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Am Donnerstagabend (14.09.), gegen 20 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Busfahrer aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit seinem Linienbus vom Typ EVO-Bus die Landesstraße 3172 von Heimboldshausen kommend in Richtung Schenklengsfeld.

Eine 39-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg befuhr mit ihrem Pkw Opel Zafira in Ransbach die Hauptstraße und wollte nach links auf die L 3172 in Richtung Heimboldshausen abbiegen. Im Einmündungsbereich übersah die Autofahrerin vermutlich den vorfahrtsberechtigten Bus, sodass sich beide Fahrzeuge touchierten.

Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und in ein Klinikum verbracht. Die beiden Mitfahrer im Opel blieben unverletzt.

Im Linienbus befanden sich der Busfahrer sowie ein Fahrgast. Beide blieben ebenfalls unverletzt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Autobahn A 5: Gliederzug fährt auf zwei Sattelzüge auf – Fahrer schwer verletzt

Am Donnerstag (14.09.), gegen 09:45 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen den Anschlussstellen Alsfeld-West und Homberg/Ohm, auf Höhe Km 407,2, Gemarkung Gemünden (Felda), ein schwerer Auffahrunfall zwischen insgesamt drei beteiligten LKW.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 61-jähriger Fahrer aus Uslar mit seinem Gliederzug den rechten von zwei vorhandenen Fahrstreifen der Bundesautobahn. Anlässlich einer baustellenbedingten Vollsperrung bildete sich im betreffenden Streckenabschnitt ein Rückstau. Zwei vorausfahrende Sattelzüge bremsten ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand ab. Der 61-jährige Fahrer des oben genannten Gliederzuges kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit dem Heck des hinteren Sattelzuges. Durch den Zusammenprall wurde der hintere Sattelzug auf das davorstehende Fahrzeug, ebenfalls ein Sattelzug, aufgeschoben. An dem hinteren Sattelzug entstand Sachschaden. Die Fahrerkabine des Gliederzuges wurde stark deformiert. Der Fahrer wurde eingeklemmt und konnte nur durch den aufwendigen Einsatz von speziellem Bergungsgerät aus dem Führerhaus befreit werden. Er wurde schwer verletzt und durch den Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Die BAB 5 musste im Zuge der Rettungs- und Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Frankfurt über die Dauer von knapp vier Stunden voll gesperrt werden. Aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers musste auch zeitweise die Gegenfahrbahn voll gesperrt werden.

Neben zwei Funkstreifen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld waren die Feuerwehr Alsfeld, ein Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort anwesend.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich geschätzt auf circa 63.600 Euro.

Unfall mit Pferdekutsche – zwei Personen leicht verletzt

Alsfeld – Berfa (ots)

Am Donnerstag (14.09.), kam es gegen 19:00 Uhr in der Feldgemarkung von Alsfeld – Berfa zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden im Rahmen einer Kutschfahrt. Eine 31-jährige Frau aus dem Vogelsbergkreis war mit ihrer 8-jährigen Tochter gemeinsam in der Kutsche, die von einem Pferd gezogen wurde, auf einem geschotterten Feldweg unterwegs. Beim Einbiegen in eine Wiese kippte die Kutsche, vermutlich aufgrund des starken Gefälles, um, so dass die Kutschführerin und ihre Mitfahrerin auf die Wiese stürzten und leicht verletzt wurden. Vorsorglich wurden zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug entsandt. Mutter und Tochter kamen dann nach der Erstbehandlung vor Ort zur weiteren Diagnostik in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand nach derzeitigem Kenntnisstand kein Sachschaden an der Kutsche. Eine Streife der Polizeistation Alsfeld nahm vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache auf.

Gefertigt: Winkler, Polizeioberkommissar Polizeipräsidium Osthessen Polizeidirektion Vogelsberg Polizeistation Alsfeld An der Au 5 36304 Alsfeld

Unfallflucht – Auffahrunfall

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (12.09.), gegen 16:30 Uhr, befuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin den Hubertusweg aus Richtung Hainstraße kommend in Richtung Heinrich-von-Stephan-Straße. Ein unbekannter Transporter Fahrer befuhr zeitgleich den Hubertusweg in entgegengesetzter Richtung. Dabei stieß die Ladefläche des Transporters aus noch unklarer Ursache mit dem linken Außenspiegel des Pkws aneinander. Der Transporter Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen um einen mintgrünen Transporter mit einem Kennzeichen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro an dem Auto. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Ludwigsau. Am Dienstag (12.09.), gegen kurz vor 17 Uhr, befuhren ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau in dieser Reihenfolge die B27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Friedlos. Der 67-Jährige musste nach aktuellem Kenntnisstand auf dieser Strecke verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte der 24-Jährige vermutlich zu spät und fuhr auf. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 67-Jährige wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Der 24-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Der Pkw des Bad Hersfelders war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden vor Ort abgebunden.