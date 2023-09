Wiesbaden:

Die Nachrichten folgen heute noch

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Quad auf offener Straße gestohlen,

Schlangenbad-Hausen v. d. Höhe, Waldstraße, Donnerstag, 14.09.2023, 22:00 Uhr

bis Freitag, 15.09.2023, 06:10 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag haben Diebe in Schlangenbad-Hausen ein Quad

gestohlen. Am Freitagmorgen musste der Besitzer des Quads der Marke „CFMOTO“

feststellen, dass sein Gefährt nicht mehr vor seinem Wohnhaus in der Waldstraße

stand. Dieses hatten Diebe in der Nacht, im Schutze der Dunkelheit, unbemerkt

entwendet. Zuletzt war das schwarze Fahrzeug im Wert von knapp 5.000 Euro mit

dem amtlichen Kennzeichen „RÜD-CD 16“ versehen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0

entgegen.

Betrunkener Fahrzeugführer wird gestellt, Wiesbaden, Aarstraße / Taunusstein,

Eiserne Hand, Freitag, 15.09.2023, 00:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag zogen zivile Polizeikräfte in Taunusstein einen

betrunkenen Fahrzeugführer aus dem Verkehr. Gegen 00:30 Uhr fiel einer

Zivilstreife in der Aarstraße am Ortsausgang von Wiesbaden ein Fahrzeug auf,

welches dicht auf den Zivilwagen auffuhr. Als das Fahrzeug dann auf der

„Eisernen Hand“ bei Taunusstein trotz bestehendem Verbot überholte, setzten sich

die Beamten hinter das Fahrzeug. Dieses fuhr mit augenscheinlich überhöhter

Geschwindigkeit und mit Schlangenlinien in Richtung Taunusstein weiter. Als sich

die Zivilkräfte zu erkennen gaben und eine Kontrolle durchführten, stellten sie

fest, dass der 40 Jahre alte Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol

stand. Ein Test belegte diese Annahme. Daraufhin wurde der Mann von einer

Streife der Polizeistation Bad Schwalbach zur Dienststelle gebracht, wo eine

Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt wurde. Der Fahrer

muss sich nun in einem Verfahren verantworten.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus für die kommende Woche:

Montag: B 417, Hünstetten

Dienstag: B 42, Eltville Mittwoch: B 260, Heidenrod Freitag: B 54, Bad

Schwalbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.