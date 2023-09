Bergstrasse

Heilbronn / Bürstadt / Lampertheim: Kiloweise Rauschgift und über 100.000 Euro Bargeld sichergestellt / 31-Jähriger in Untersuchungshaft

Heilbronn / Bürstadt / Lampertheim (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der

Staatsanwaltschaft Darmstadt, des Polizeipräsidiums Heilbronn und des

Polizeipräsidiums Südhessen:

Über 35 Kilogramm Haschisch, annähernd 3 ½ Kilogramm Kokain, etwa 150.000 Euro

Bargeld und eine Gaspistole samt Munition haben Polizeikräfte bei einer

Durchsuchung am Dienstag (12.9.) unter anderem beschlagnahmt. Ein 31-jähriger

Festgenommener befindet sich seit dem Einsatz und anschließender richterlichen

Vorführung in Untersuchungshaft.

Dem Einsatz am frühen Morgen gingen intensive, länderübergreifende Ermittlungen

des Arbeitsbereichs Organisierte Kriminalität der Heilbronner Kriminalpolizei

und des Kommissariats 34 der Bergsträßer Kriminalpolizei voraus. Aufgrund der

gewonnenen Erkenntnisse bestand der Verdacht, dass ein 31 Jahre alter Mann aus

Bürstadt Rauschgifthandel in nicht geringen Mengen betreibt. Durch die

Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss für das

Anwesen des Beschuldigten beim Amtsgericht beantragt und am Dienstag

vollstreckt. Bei dem Einsatz zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus

Baden-Württemberg sowie der Hessischen Bereitschaftspolizei wurden größere

Mengen Rauschgift, mutmaßliches Drogengeld sowie eine Gaspistole sichergestellt.

Der Straßenverkaufswert der beschlagnahmten Betäubungsmittel dürfte nach ersten

Schätzungen bei mehreren Hunderttausend Euro liegen. Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 31 Jahre alte Beschuldigte im Laufe des

Dienstags einer Haftrichterin am Amtsgericht Lampertheim vorgeführt. Diese

erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Im Anschluss wurde er in eine

Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bensheim: Gravel-Bike bei Einbruch in Kellerraum gestohlen / Kripo prüft Tatzusammenhang

Bensheim (ots) – Auf ein Gravel-Bike hatten es Kriminelle bei einem Einbruch in

die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses abgesehen. Zwischen 23 Uhr am

Mittwochabend (13.9.) und circa 9 Uhr am folgenden Morgen drangen die bislang

noch unbekannten Täter in das Anwesen in der Heidelberger Straße ein. Hierzu

hebelten sie die Hauseingangstür auf, um in die Kellerräume zu gelangen. Hier

brachen sie ein Kellerabteil auf und entwendeten ein dort abgestelltes

Gravel-Bike im Wert von über 2.000 Euro. Mit ihrer Beute suchten die

Eindringlinge anschließend unerkannt das Weite.

Auch in der Friedhofstraße waren Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (14.9.)

zugange und versuchten vergeblich, die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses

gewaltsam zu öffnen. Das Kommissariat 41 der Heppenheimer Kriminalpolizei hat in

beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und prüft einen Tatzusammenhang.

Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

Heppenheim: Unbekannte entwenden Anhänger (KS-GC 421) / Zeugen gesucht

Heppenheim (ots) – Bislang noch unbekannte Täter haben in Heppenheim einen

Anhänger gestohlen. Das Kommissariat 21/22 der Bergsträßer Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen übernommen. Gegen 10 Uhr am Donnerstag (14.9.) bemerkten Zeugen

den Diebstahl des Anhängers mit dem amtlichen Kennzeichen KS-GC 421. Dieser war

seit dem 30. August 2023 auf einem Firmengelände in der Straße „Außerhalb“

abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Kriminellen einen Metallzaun

gewaltsam geöffnet, um an den Anhänger zu gelangen. Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Personen gesehen oder die Hinweise zum Verbleib des

Anhängers haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

64646 Heppenheim (Bergstraße) (ots) – Am 14.09.2023 gegen 21:05 Uhr kam es auf

dem Parkplatz „Parkhof“ in Heppenheim zu einem Verkehrsunfall, nach welchem sich

der Verursacher entfernt hat, ohne seinen Pflichten als solcher nachzukommen.

Beschädigt wurde hierbei ein geparkter roter Hyundai im Frontbereich. Der

Sachschaden beläuft sich auf rund 500 EUR.

Es gab einen Zeugen, welcher den Unfall beobachten konnte. Dieser teilte mit,

dass er mit zwei weiteren Personen gesprochen habe, welche den Unfall ebenfalls

bemerkten. Explizit werden diese beiden Personen gebeten, sich mit der

Polizeistation in Heppenheim in Verbindung zu setzen. Bei dem

Verursacherfahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen grauen Mercedes.

Weitere Zeugen werden ebenfalls gebeten sich bei der Polizeistation in

Heppenheim zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Autoscheibe eingeschlagen und Beute gemacht

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (13.-14.9.) haben Kriminelle die

Scheibe eines in der Kasinostraße geparkten Autos eingeschlagen und diverse

Wertgegenstände, darunter eine Kaffeemaschine und Parfum, entwendet. Der Schaden

beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Das

Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die die Täter

möglicherweise beobachten sowie sachdienliche Hinweise geben können. Unter der

Rufnummer 06151/9690 sind die Kripobeamten zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Messel: Ungebetene Gäste auf zwei Grundstücken / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Messel (ots) – Ungebetene Gäste haben am frühen Freitagmorgen (15.9.) ihr

Unwesen auf zwei Grundstücken in der Marie-Volk-Straße getrieben. Ersten

Erkenntnissen zufolge öffneten sie gegen 2 Uhr die Tür einer Garage, zugehörig

zu einem Einfamilienhaus, und suchten nach Wertgegenständen. Anschließend

betraten sie das Nachbargrundstück, versuchten dort, glücklicherweise

vergeblich, einen Abstellraum aufzuhebeln und traten danach die Flucht an. Zu

ihrer Beschreibung ist bekannt, dass es sich um zwei schlanke Männer gehandelt

gaben soll. Einer der beiden trug eine hellbraune Jacke, eine schwarze Hose und

helle Schuhe sowie eine schwarze Kappe auf dem Kopf. Sein Begleiter war mit

einem hellgrauen Pullover über einer schwarzen Hose und hellen Schuhen

bekleidet. Auch er trug eine schwarze Kappe auf dem Kopf. Zeugen, die in diesem

Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim

3.Polizeirevier und den Ermittlern des Kommissariats 41, zu melden (Rufnummer

06151/9690).

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Sprung in den Main bei der Flucht vor der Polizei

Rüsselsheim (ots)

Ein 23 Jahre alter Mann ist am Donnerstag (14.9.) auf der Flucht vor der Polizei in den Main gesprungen. Er hatte mutmaßlich berauscht am Steuer seines Fahrzeuges gesessen. Gegen 12.30 Uhr war sein Wagen einer Streife der Polizeistation Rüsselsheim aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Als die Beamten das Auto anhalten wollten, gab der Fahrer Gas. Nach kurzer Flucht stoppte der Fahrer und flüchtete zu Fuß in Richtung des Mainvorlandes. Die Polizisten konnten den Fliehenden am Main einholen und stellen. Der 23-Jährige sprang darauf in das Wasser und wollte so einer Kontrolle entgehen. Den Fluchtversuch brach der Mann aus Frankfurt aber schnell ab und wurde vorläufig festgenommen. Die Polizeistreife stellte den mutmaßlichen Grund für sein Verhalten schnell fest, ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain. Zur Blutentnahme kam er mit auf die Wache. In dem eingeleiteten Verfahren muss sich der Tatverdächtige jetzt strafrechtlich verantworten.

Odenwaldkreis

Erbach: Berauscht und ohne Führerschein am Steuer

Erbach (ots)

Zivilfahnder haben am späten Donnerstagnachmittag (14.9.) einen 27-Jährigen vorläufig festgenommen. Gegen 16.45 Uhr hatten die Beamten den Michelstädter im Bereich der Eulbacher Straße angehalten. Einen Führerschein konnte der Gestoppte bei der anschließenden Kontrolle nicht vorweisen, da ihm diese entzogen wurde. Darüber hinaus bemerkten die Polizisten deutliche körperliche Anzeichen, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Der 27 Jahre alte Mann räumte schließlich ein, Kokain konsumiert zu haben. Für ihn war die Fahrt unfreiwillig zu Ende. Zur Blutentnahme ging es auf die Wache, wo die Fahnder Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss erstatteten.