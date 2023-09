Bad Dürkheim: Wie heize ich in Zukunft? Infoabend mit Energiesparexperte in der Sparkasse am 10. Oktober 2023

Bad Dürkheim – Ein Großteil der Wohnhäuser in Deutschland wird mit Heizöl oder Erdgas beheizt. Was aber tun, wenn dies in Zukunft aus Klimaschutzgründen nicht mehr sein darf oder soll? Was sind die Alternativen zu Öl und Gas und sind diese auch wirklich für jeden Hausbestand geeignet? Der unabhängige Energiespar-Experte Carsten Herbert, Diplom-Bauingenieur (FH) bringt etwas Ordnung in das Chaos der Zukunftsheizung. Er informiert über den aktuellen Stand der Dinge und präsentiert einige überraschend neue Ideen rund ums Energie sparen.

Die Sparkasse Rhein-Haardt lädt Interessierte zur kostenfreien Vortragsveranstaltung „Wie heize ich in Zukunft? Wertvolle Tipps – mit kleinen Maßnahmen Großes bewirken“ in Bad Dürkheim ein: 10. Oktober 2023, Beginn 18:00 Uhr. Anmeldung und weitere Infos unter www.sparkasse-rhein-haardt.de/energiesparen.

Als Gründer und Geschäftsführer eines Ingenieurbüros kümmert sich Carsten Herbert seit rund 20 Jahren ausschließlich um Energieberatung und die energetische Begleitung von Bauprojekten. Als „ENERGIESPARKOMMISSAR“ erklärt er einer schnell wachsenden YouTube-Gemeinde alle wichtigen Fragen rund ums Energiesparen im Haus und in der Wohnung und gibt teils überraschende Tipps und Ratschläge. Seine Videos auf YouTube erzielen über 1 Million Aufrufe.