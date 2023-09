Das traditionsreiche Unternehmen Breitling kann auf eine stolze 140-jährige Geschichte zurückblicken. Seit der Gründung durch Léon Breitling im Jahr 1884 hat dieser Schweizer Uhrenhersteller einige der begehrtesten Zeitmesser aller Zeiten geschaffen.

Technisch anspruchsvolle und innovative Chronographen und Fliegeruhren, darunter die berühmte Navitimer, haben Breitling internationalen Ruhm eingebracht. Das bescheidene Atelier in den Schweizer Bergen, in dem alles begann, hat sich bis heute zu einer festen Größe in der Welt der Luxusuhren entwickelt.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Geschichte von Breitling und seine legendären Modelle.

Die Anfänge von Breitling

In den 1880er-Jahren, als der damals 24-jährige Léon Breitling sein Atelier gründete, befand sich die Schweiz inmitten einer schweren wirtschaftlichen Rezession. Doch dieser innovative Uhrmacher ließ sich nicht entmutigen, und sein Erfolg gab ihm recht:

Seine Präzisionsuhren verkauften sich so gut, dass er bereits 1892 eine vollwertige Uhrenfabrik in La Chaux-de-Fonds eröffnete, dem Zentrum der Uhrmacherkunst.

Schon damals standen Breitling-Uhren für Innovation und Präzision. Die patentierten Stoppuhren von Breitling galten in den 1890er-Jahren als die besten der Welt.

Die Erfindung des Taschenuhr-Tachymeters

Léon Breitling ruhte sich jedoch nie auf seinen Erfolgen aus. Als er erkannte, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Automobil immer beliebter wurde, erfand er den Taschenuhr-Tachymeter. Mit diesem Vorläufer des modernen Fahrzeug-Tachometers konnte man Geschwindigkeiten zwischen 15 und 150 km/h messen. Zur Enttäuschung vieler Autofahrer erkannte auch die Polizei den Nutzen des Tachymeters und führte damit die ersten Geschwindigkeitskontrollen in der Schweiz durch.

Mit dieser wegweisenden Erfindung legte Léon Breitling den Grundstein für eine Unternehmensgeschichte, die stets eng mit den neuesten technologischen Entwicklungen verbunden war.

Präzisionsuhren für Piloten

Nach dem Tod des Firmengründers übernahm sein Sohn Gaston die Unternehmensleitung. Genau wie sein Vater besaß auch er ein gutes Gespür für wegweisende Technologien. Während des Ersten Weltkriegs erlebte Gaston Breitling den Aufschwung der Luftfahrt und erkannte den Bedarf an präzisen Werkzeugen für Piloten.

Mit Weitsicht lenkte Gaston das Unternehmen Breitling in Richtung hochpräziser Fliegeruhren. Bereits 1905 stellte Breitling die erste Chronographen-Armbanduhr für Piloten vor, die ein großer Erfolg wurde.

Kurze Zeit später übernahm Willy Breitling in der dritten Generation das Unternehmen und etablierte Partnerschaften mit der britischen Royal Air Force und der United States Army.

Die Navitimer: Ein zeitloser Klassiker

Anfang der 1950er Jahre entwickelte Willy Breitling seine berühmte Armband-Chronographenuhr, die „Navitimer“. Dieses Multifunktionsgerät ermöglichte es Piloten, wichtige Flugberechnungen wie die zurückgelegte Strecke, den Treibstoffverbrauch und die Durchschnittsgeschwindigkeit durchzuführen.

Dank der hervorragenden Verarbeitungsqualität dieser Uhren nahm der Astronaut Scott Carpenter 1962 sogar die Astronauten-Version der legendären Navitimer-Pilotenuhr mit ins All.

Bis heute gehört die Navitimer-Linie zu den begehrtesten Uhrenmodellen von Breitling. Im Jahr 2023 wurde die beliebte Navitimer-Serie um zwei neue Uhrenmodelle in zierlichen Größen erweitert:

Die brandneuen Navitimer-Modelle in den Größen 36 und 32 zeichnen sich durch edel schimmernde Perlmuttzifferblätter, 18-karätiges Rotgold und nachhaltig gewonnene Labor-Diamanten aus.

„Man kann jemanden auf der anderen Seite des Raumes sehen und erkennen, dass diese Person eine Navitimer trägt“, sagt der heutige Breitling-CEO Georges Kern. „Sie hat einfach einen enormen Wiedererkennungswert.“

Die Co-Pilot: Robust und funktional

Da der Navitimer hauptsächlich für das Militär entwickelt wurde, wollte Willy Breitling auch einen Chronographen für Freizeitpiloten schaffen. Dieser sollte besonders robust sein und auch im turbulenten Cockpit eines Kleinflugzeugs gut ablesbar sein.

So wurde die Co-Pilot geboren, die fortan ein treuer Begleiter vieler Piloten wurde.

In Anlehnung an die berühmte Fliegeruhr Co-Pilot brachte Breitling die Classic-Avi Serie auf den Markt. Sie ist eine Hommage an die frühen Piloten, die ihre Breitling-Uhr nutzten, um die ersten Langstreckenflüge zu bewältigen.

Mit einem Gehäuse aus kratzfester Keramik, einer Wasserdichtigkeit von bis zu 10 bar und einer Gangreserve von bis zu 70 Stunden sind die Uhren der Classic-Avi Serie perfekte Begleiter im Alltag und beim Freizeitsport.

Verlässliche Uhren für Profi-Sportler und Abenteurer

Als Jacques Cousteau in den 1960er Jahren mit seinen Unterwasser-Dokumentationen das Tauchen zum beliebten Breitensport machte, brachte Breitling die „SuperOcean“ auf den Markt. Diese Taucheruhr war bis zu einer Tiefe von 200 Metern wasserdicht, was damals eine technische Meisterleistung darstellte. In einer zeitgemäßen Ausführung ist die SuperOcean auch heute noch erhältlich und der ideale Begleiter beim Tauchen, Schwimmen oder Surfen.

Die modernen SuperOcean-Uhren sind dank ihres lumineszierenden Zifferblatts mühelos unter Wasser ablesbar und wasserdicht bis zu 300 Metern Tiefe. Sie trotzen Sand und Salzwasser und sehen mit ihrem frischen Design auch an der Strandbar großartig aus.

Die Endurance Pro: Der perfekte Trainingspartner

Profi- und engagierte Freizeitsportler vertrauen auf die Modelle der Endurance Pro-Reihe. Schon mehrere Top-Athleten, darunter die vierfache IRONMAN(R)-Gewinnerin Daniela Ryf, haben mit der federleichten Endurance Pro am Handgelenk trainiert.

Die Endurance Pro bietet alles, was im Sport zählt: höchste Präzision, leichte Ablesbarkeit und innovative Technologie. Dank ihres stilvollen Designs trägt man die Uhr auch gerne nach dem Training.

Stilvolle Uhren für den Alltag

Bereits in den 1930er Jahren erkannte Willy Breitling die Nachfrage nach eleganten persönlichen Zeitmessern. Gemeinsam mit seiner modebewussten Frau brachte er drei stilvolle Armbanduhren auf den Markt: Premier, Datora und Duograph.

In den 1960er Jahren folgte ein weiteres Erfolgsmodell von Breitling: Die Top Time-Uhren.

Die Premier-Kollektion

Der Name „Premier“ steht für eine unverwechselbare Uhrenlinie von Breitling, die bis heute durch ihr attraktives Zifferblatt und ihr elegantes Gehäuse fasziniert. Die Premier-Linie war die erste modische Uhrenreihe von Breitling, daher auch der französische Name „Premier“ (= Erster).

Laut ihrem Schöpfer Willy Breitling geben die Uhren der Premier-Kollektion „unweigerlich Zeugnis von tadellosem Geschmack“. Die zeitlosen Klassiker sind in verschiedenen Varianten erhältlich.

Die Ausstattung dieser exklusiven Uhren reicht von eleganten Alligatorlederarmbändern bis hin zu Tourbillon-Uhren, die durch einen offenen Saphirglasboden Einblick in das Breitling-Manufakturkaliber B21 gewähren.

Wer die hohe Uhrmacherkunst schätzt, wird an einer Premier von Breitling viel Freude haben.

Top Time-Uhren

In den 1960er Jahren gelang es Willy Breitling, eine modische Armbanduhr für junge Leute zu entwickeln, die den Zeitgeist perfekt widerspiegelte. Der Name der Uhrenserie „Top Time“ war kurz und prägnant und betonte das moderne Design.

Die Top Time-Uhren eroberten schnell die Seiten der angesagten Modemagazine jener Zeit und zierte die Handgelenke vieler damaliger Prominenter.

Doch der Erfolg war kein Zufall:

Willy Breitling war nicht nur ein innovativer Erfinder, sondern auch ein Marketinggenie: Er verschickte seine Uhren kurzerhand kostenlos an Redakteure und Berühmtheiten. Sogar James Bond trug 1965 im Film „Feuerball“ eine Top Time. Kein Wunder also, dass die Top Time-Uhren bald zu einem modischen Must-have wurden.

Die Top-Time-Serie wurde von Breitling mittlerweile neu aufgelegt und ist vor allem im Motorsport ein beliebtes Accessoire. Das perforierte Lederarmband und die unkonventionellen „Squircle“-Zifferblätter erinnern im Design an ein Armaturenbrett.

Zudem verfügt die Freizeituhr über ein leistungsstarkes Breitling-Manufakturkaliber 01.

Fazit

„Wow, diese Uhr ist elegant!“ Wenn Sie eine echte Breitling am Handgelenk tragen, werden Sie genau solche Komplimente erhalten. Kaum einem anderen Uhrenhersteller ist es gelungen, Funktionalität und Innovation so geschickt mit einem modernen und edlen Design zu verbinden.

