Ladendiebin gestellt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 13.09.2023, konnten gegen 18 Uhr eine 38-jährige Ladendiebin in einem Drogeriemarkt in der Kurt-Schumacher-Straße gestellt werden. Sie hatte zuvor u.a. Kosmetik- und Drogerieartikel im Gesamtwert von knapp 1.000 Euro entwendet. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass die 38-Jährige in Begleitung eines Mannes, einer Frau sowie 2 Kindern war.

Haben Sie etwas beobachtet oder können Sie Hinweise zu den Personen geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruchsdiebstähle in Oppau und Edigheim

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum von Dienstag 12.09.2023, 15 Uhr bis Mittwoch 13.09.2023, 06:00 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte Zugang zu einem Lokalgeschäft in der Friesenheimer Straße. Im Inneren des Lokals wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500-600 EUR geschätzt.

Ebenfalls in dem genannten Zeitraum versuchten sich Unbekannte Zugang zu einem Friseurgeschäft in der Kirchenstraße zu verschaffen. Hierbei entstand lediglich leichter Sachschaden an der Eingangstür.

Auch in der Nacht von Montag 11.09.2023 auf Dienstag 12.09.2023 versuchten Unbekannte in das Innere eines Vereinsgebäudes in der Oppauer Straße zu gelangen. Hierbei entstand ebenfalls Sachschaden an der Eingangstür.

Die Polizei ermittelt derzeit ob die Taten in einem Zusammenhang stehen. Haben Sie etwas in diesen Nächten beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Diebstahl eines Motorrads – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum vom 01.08.2023 bis 13.09.2023 entwendeten bislang Unbekannte ein, in einer Parkbucht an der Kreuzung der Knappenstraße und Zedernstraße, geparktes Motorrad. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2.500 EUR geschätzt.

Haben Sie etwas beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.