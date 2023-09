Love-Scamming: Das kriminelle Spiel mit der Liebe Frankfurt/Main (ots)

Bei seiner Ankunft aus Linate/Italien haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt einen 52-jährigen Deutschen festgenommen, der wegen Betruges ein Jahr Freiheitsstrafe zu verbüßen hat. Der Mann hatte einer 51-Jährigen Zuneigung und Liebe vorgetäuscht und somit ihr Vertrauen erschlichen, um sich anschließend Geld von ihr zu leihen. Die 9000 Euro bekam die Geschädigte jedoch nicht zurück – Betrug mit der vermeintlichen Liebe. Bundespolizisten lieferten den Deutschen in die Justizvollzugsanstalt ein.

Ebenfalls aus Linate/Italien kam ein 30-jähriger Rumäne und auch er wurde aufgrund eines bestehenden Vollstreckungshaftbefehls festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen suchte ihn seit Juli 2021. Zusammen mit einem weiteren Täter entwendete der Rumäne in drei Fällen Diebesgut aus verschiedenen Läden. So stahl er unter anderem hochwertige Parfums, teuren Alkohol und MP3-Player. Das Amtsgericht Bad Mergentheim hat ihn dafür zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Auch er wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Frankfurt – Ginnheim: 20-jähriger Geldabholer festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Zivilfahnder nahmen gestern Nachmittag (13. September

2023) in Ginnheim einen 20-jährigen Mann fest, der es auf das Ersparte einer

70-jährigen Frau abgesehen hatte, welche zuvor Opfer eines „Schockanrufs“ wurde.

Die Seniorin erhielt zunächst einen Anruf von ihrer vermeintlichen Tochter, die

ihr unter Tränen mitteilte, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben,

bei dem eine Frau und ein Kind zu Tode gekommen sein sollen.

Nun übernahm ein angeblicher Kriminalpolizist das Gespräch und teilte der

70-Jährigen mit, dass diese eine Kaution in Höhe von 80.000 Euro hinterlegen

müsse, um ihre „Tochter“ vor der Untersuchungshaft zu bewahren.

In der Folge teilte die Frau mit, Bargeld sowie diversen Goldschmuck zu Hause zu

haben. Sie wurde daraufhin angewiesen, das Geld zu zählen, alles in eine Tasche

zu packen und an einen Mann auszuhändigen, welche diese jeden Moment bei ihr

entgegennehmen würde.

Ungefähr zu diesem Zeitpunkt entdeckten aufmerksame Zivilbeamte im Bereich der

Konstablerwache einen verdächtigen Mann, an dessen Fersen sie sich hefteten. Wie

sich später herausstellte, lagen sie damit goldrichtig. Zunächst stieg der Mann

in ein Taxi, welches er kurz darauf am Friedberger Platz wieder verließ. Fortan

lief er die Straße hoch und runter und suchte offensichtlich ein bestimmtes

Ziel, während er telefonierte. Schließlich erblickte er die 70-jährige Seniorin

und ging auf sie zu. Nach einem kurzen Dialog kam es zur Übergabe der Tasche.

Augenblicklich erfolgte die Festnahme des Mannes. Zeitgleich wurde die

Geschädigte von den Beamten angesprochen, sodass sich letztlich bestätigte, dass

die Frau zuvor Opfer eines „Schockanrufs“ geworden war.

Die Fahnder nahmen den 20-jährigen Abholer für die weiteren polizeilichen

Maßnahmen mit zur Dienststelle. Er muss sich nun wegen des besonders schweren

Fall des Betruges verantworten.

Frankfurt – Bundesautobahn 661: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Abend kam es auf der BAB 661, Fahrtrichtung

Egelsbach, zu einem Verkehrsunfall. Die Autobahn musste in der Folge

vollgesperrt werden. Ein Fahrer wurde leicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr gegen 22:00 Uhr der 27-jährige Fahrer

eines Audi auf der mittleren Fahrspur der Autobahn, als sich von hinten ein

30-Jähriger in seinem BMW näherte und dabei vermutlich erheblich schneller

unterwegs war, als der vor ihm fahrende Audi. Diesen Umstand realisierte der

BMW-Fahrer offensichtlich erst im letzten Moment und wich nach links aus. Dabei

geriet er ins Schleudern und prallte in die linke Fahrzeugseite des Audi.

Anschließend kollidierte er mit der Mittelschutzplanke und kam zum Stehen.

Aufgrund des erheblichen Trümmerfelds, das sich über die gesamte Fahrbahn zog,

musste die Autobahn für die Dauer der Aufräumarbeiten für eine Stunde

vollgesperrt werden. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt, der Fahrer des BMW kam

mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden

beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang

dauern an.

