Driedorf-Heiligenborn: Beleidigt und genötigt

In einem Fall wegen Beleidigung und Nötigung ermittelt derzeit die Herborner Polizei. Sie wurden gestern Abend (13.09.2023) über einen Vorfall informiert, der sich gegen 18:15 Uhr auf dem Radweg zwischen Driedorf und Roth zugetragen hat. Drei Kinder und ein Jugendlicher wurden von einer bislang unbekannten Frau angesprochen und beschuldigt, die Glasscheibe einer Infotafel am Radweg zerstört zu haben. Als die vier 13- und 14-Jährigen weiterwollten, fuhr ein Motorrollerfahrer hinter diesen her, hielt sie an und drängte sie zu der 50-60 Jahre alten Frau zurück. Diese beleidigte die Kinder mit den Worten: „Ihr habt nur Scheiße im Kopf.“ und „Ausländer sind alle gleich.“ Der Rollerfahrer äußerte „Ihr habt nichts in der Birne“ und weiteres. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. -Wer kann Hinweise zu der 165 cm großen Frau mit schulterlangen blond-grauen Haaren geben? Sie hatte eine zierliche schlanke Figur und ein gepflegtes Äußeres. Bekleidet war sie mit einer roten Windjacke. -Ebenso wird um Hinweise zu dem 25-30 Jahre alten Rollerfahrer gebeten. Er war rund 175 cm groß, eine kräftige Statur und kurze fettige Haare. Er trug dunkle Kleidung und eine Kappe. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Dillenburg- nach einer Verfolgungsfahrt sucht die Polizei nach Zeugen

Nach einer Verfolgungsfahrt, die sich über 14 Kilometer durch den nördlichen Dillkreis bis in den Landkreis Marburg-Biedenkopf zog, sucht die Polizei nach Zeugen und weiteren Geschädigten. Eine Streife der Dillenburger Polizei war am Dienstagmittag (12.09.2023), gegen 12:55 Uhr, in Manderbach unterwegs. Auf der K50 fiel ihnen ein Alfa-Romeo auf, dessen Fahrer den Pkw mit extrem hoher Geschwindigkeit in Richtung Kreisverkehr Frohnhausen steuerte. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Verkehrsrüpel raste durch den Kreisverkehr in Richtung Frohnhausen, über Wissenbach, weiter über die B253 in Richtung Simmersbach. Unmittelbar hinter Simmersbach bog der Raser auf die K6 in Richtung Oberhörlen ein. Dort verloren die Ordnungshüter den Alfa-Fahrer aus den Augen. Während der Verfolgungsfahrt raste der Romeo-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Straßen. So brachte er es in Wissenbach auf rund 130 km/h bei der erlaubten Geschwindigkeit von 50 km/h. Der Fahrer raste mehrfach trotz Gegenverkehrs zum Überholen über die Gegenfahrbahn, so dass es zu mehreren Beinaheunfällen kam. Nur den guten Reaktionen der anderen Verkehrsteilnehmenden war es offenbar zu verdanken, dass es zu keinen Kollisionen kam. Die Polizisten konnten zeitnah den Fahrzeugführer des Alfas ermitteln. Auf den 34-Jährigen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf kommen nun Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Diese wurde ihm bereits in der Vergangenheit entzogen.

Die Polizei sucht nun weitere Geschädigte, sowie Zeugen:

Wer hat die Verfolgungsfahrt am Dienstagmittag (12.09.2023)

mitbekommen und kann Hinweise zur rücksichtslosen Fahrweise des

Rasers geben?

mitbekommen und kann Hinweise zur rücksichtslosen Fahrweise des Rasers geben? Wem ist der blaue Alfa Romeo-Kombi 159 Sportwagon bereits im

Vorfeld aufgefallen?

Vorfeld aufgefallen? Wer musste dem Verkehrsrowdy bei seinem rücksichtslosen

Überholmanöver ausweichen oder wurde in sonstiger Weise gefährdet?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Verkehrsdienst kontrolliert

Am Dienstag (12.09.2023) kontrollierten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill im Rahmen der Aktion „Schule beginnt“. Zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr führten die Verkehrsspezialisten Geschwindigkeitsmessungen in der Hof-Feldbach-Straße durch. 18 Geschwindigkeitsüberschreitungen stellten die Beamten in der 30-er Zone fest. Zudem wurden weitere Verstöße geahndet. 18 Personen waren nicht angegurtet, einer war nicht im Besitz eines Führerscheins. Ziel der Aktion war es in erster Linie, die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren. In kurzen Gesprächen mit allen angehaltenen Personen, zeigte das Groß der Verkehrsteilnehmer Verständnis und Einsicht.

Wetzlar – sexueller Übergriff / Zeugen gesucht

Zu einem sexuellen Übergriff auf eine 59-Jährige kam es offenbar am Montag (11.09.2023), gegen 18:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war die Frau am Dillufer spazieren. Ein unbekannter Mann sprach sie an und fragte zunächst nach einer Zigarette. Er verwickelte die Frau in ein Gespräch und versuchte sie offensichtlich zu sexuellen Handlungen zu überreden und berührte sie unsittlich. Die Wetzlarerin äußerte deutlich, dass sie kein Interesse habe und setze ihren Weg zu Fuß fort. Plötzlich sprang der Unbekannte sie von hinten an, umklammerte sie mit beiden Armen und stieß mit seinem Becken in Richtung ihres Gesäßes. Die Frau schrie laut und konnte sich befreien. Der Unbekannte flüchtete. Die Polizei ermittelt nun in einem Sexualdelikt und bittet um Zeugenhinweise.

Wer hat den etwa 20 Jahre alten, auffallend kleinen, schlanken

Mann, mit kurzen dunklen Haaren, beobachtet? Laut Zeugenaussagen soll

er südländisches Aussehen haben. Er war bekleidet mit langer Jeans

und einem blau bis grünlichen Joggingpullover. Er führte eine

selbstgedrehte Zigarette mit sich.

Mann, mit kurzen dunklen Haaren, beobachtet? Laut Zeugenaussagen soll er südländisches Aussehen haben. Er war bekleidet mit langer Jeans und einem blau bis grünlichen Joggingpullover. Er führte eine selbstgedrehte Zigarette mit sich. Wer kann Hinweise zu dessen Identität geben?

Wer hat den Übergriff gegen 18:00 Uhr mitbekommen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180.

Haiger:

Offenbar beim Vorbeifahren touchierte ein Unfallfahrer am Mittwoch (13.09.2023) den linken Außenspiegel eines Nissans. Der grau Micra stand zwischen 09:00 Uhr und 11:45 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Westerwaldstraße in Richtung Langenaubach. Der Schadenwird mit 200 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg:

Der Besitzer eines Skodas stellte seinen Fabia am Montagnachmittag (11.09.2023) gegen 15:30 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Frankstraße, in Richtung der Hof-Feldbach-Straße, ab. Als er zehn Minuten später zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden am linken Außenspiegel. Offenbar war ein Unbekannter in diesem Zeitraum gegen den Spiegel gestoßen und war, ohne sich um den 100 Euro teuren Schaden zu kümmern, davongefahren. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar:

Zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen im Wendehammer geparkten Honda und flüchtete im Anschluss. Die Reparatur des Schadens an der hinteren rechten Stoßstange wird rund 2.000 Euro kosten. Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben, der den weißen Jazz am Montag (11.09.2023) in der Volpertshäuser Straße beschädigte? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.