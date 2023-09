Versuchter Einbruch in Schulgebäude – drei Tatverdächtige festgenommen

Tatzeit: Freitag, 08.09.2023, 19:02 Uhr

Bereits am vergangenen Freitagabend wurden drei Tatverdächtige aus dem Schwalm-Eder-Kreis nach einem versuchten Einbruch in ein Schulgebäude in der Straße „Am Schloßberg“ in Homberg vorläufig festgenommen.

Kurz nach 19:00 Uhr meldete sich ein 36-jähriger Mitteiler telefonisch auf der Polizeistation Homberg und gab an, dass er drei Personen festhalten würde, die versucht hätten in das Schulgebäude einzubrechen. Vorausgegangen war die Auslösung einer Meldeanlage im Innenbereich der Schule. Woraufhin sich der 36-jährige Homberger umgehend zur Schule begab und direkt auf die drei Tatverdächtigten stieß, die gerade das Schulgebäude wieder verließen.

Die eintreffende Streife nahm daraufhin einen 11-Jährigen, einen 14-Jährigen sowie einen 16-Jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen konnten auch Werkzeuge sowie Handschuhe aufgefunden und sichergestellt werden. Nach der erfolgten Bearbeitung auf der Polizeistation Homberg wurden alle drei an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden durch die Tatverdächtigen keine Gegenstände aus dem Schulgebäude entwendet. Sachschaden ist bei dem Einbruchsversuch nicht entstanden.

Die Polizeistation Homberg ermittelt.