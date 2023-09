Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (12.09.), gegen 16:30 Uhr, befuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin den Hubertusweg aus Richtung Hainstraße kommend in Richtung Heinrich-von-Stephan-Straße. Ein unbekannter Transporter Fahrer befuhr zeitgleich den Hubertusweg in entgegengesetzter Richtung. Dabei stieß die Ladefläche des Transporters aus noch unklarer Ursache mit dem linken Außenspiegel des Pkws aneinander. Der Transporter Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen um einen mintgrünen Transporter mit einem Kennzeichen des Landkreises Hersfeld-Rotenburg. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro an dem Auto. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Ludwigsau. Am Dienstag (12.09.), gegen kurz vor 17 Uhr, befuhren ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigsau in dieser Reihenfolge die B27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Friedlos. Der 67-Jährige musste nach aktuellem Kenntnisstand auf dieser Strecke verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte der 24-Jährige vermutlich zu spät und fuhr auf. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 67-Jährige wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Der 24-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Der Pkw des Bad Hersfelders war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden vor Ort abgebunden.

Große Polizeischau am Samstag in Bad Soden-Salmünster!

(fg) Bad Soden-Salmünster. Sie planen einen spannenden Wochenendausflug und wissen noch nicht wohin? Dann kommen Sie am kommenden Samstag (16. September) doch in den Kurpark nach Bad Soden-Salmünster zur großen Polizeischau.

Das Polizeipräsidium Südosthessen und die Stadt Bad Soden-Salmünster haben bei der von 10.30 bis 16 Uhr stattfindenden Veranstaltung ein umfangreiches Angebot für Jung und Alt auf die Beine gestellt: Der Eintritt ist natürlich frei.

Pferde, Hunde, Motorräder, Hubschrauber, SEK und mehr

Vorführungen der Polizeireiterstaffel, der Polizeihunde- und der Rettungshundestaffel sowie die geplante Landung eines Polizeihubschraubers und der Einsatz des Spezialeinsatzkommandos sind ebenso Höhepunkte wie die eindrucksvolle Vorführung der Motorradstaffel des Polizeipräsidiums Südosthessen. Auch ein Wasserwerfer der Bereitschaftspolizei wird in Aktion sein sowie Polizeitaucher und die DLRG, die im Außenbecken der Spessart Therme ihr Können zeigen. Auf der Infomeile werden verschiedene Organisationen für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein. Auch die Abteilung Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen wird über Themen wie Einbruchsschutz und Cyberkriminalität informieren. Auf dem angehängten Übersichtsplan sind die Standorte aller teilnehmenden Institutionen zu sehen.

Nachwuchs gesucht – Bewerbungen werden vor Ort entgegengenommen

Wer jetzt sagt „cooler Job“ und die Voraussetzungen für den Polizeiberuf mitbringt, kann sich über das duale Studium bei der Polizei Hessen am Stand der Einstellungsberatung informieren. Interessierte, die ihre kompletten Bewerbungsunterlagen abgeben, erhalten eine exklusive Überraschung.

Informationen zur Bewerbung gibt es unter folgendem Link: https://karriere.polizei.hessen.de/jetzt-bewerben/

Bewerbungen bei der Polizei Hessen sind natürlich jederzeit möglich. Solltest du Fragen haben, kannst du dich auch schon jetzt bei unserer Einstellungsberatung (einstellungsberatung.ppsoh@polizei.hessen.de oder unter 069 8098-1231 / -1232) melden.

Parkmöglichkeiten und Shuttle-Service

Für die Veranstaltung bleibt die Thermalstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Woco-Parkplatz an der Sprudelallee, auf dem Parkplatz „Festplatz“ und auf der extra ausgewiesenen Wiesenfläche „Am Hain“. Ein Shuttle-Bus bringt Besucher vom Bahnhof Bad Soden-Salmünster bis zum Parkplatz „Festplatz“ – von diesem sind es nur noch wenige Meter bis zum Veranstaltungsgelände. Fahrräder können im Bereich der Volksbank an der Thermalstraße abgestellt werden. Am Tag der Polizeischau wird das Social-Media-Team des Polizeipräsidiums Südosthessen auch via Instagram (polizei_soh) von der Veranstaltung berichten.

Kommen Sie vorbei und verbringen Sie einen schönen Familientag mit Ihrer Polizei auf dem Veranstaltungsgelände im und rund um den Kurpark in Bad Soden-Salmünster. Die Polizei und die Stadt Bad Soden-Salmünster laden Sie recht herzlich dazu ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Hinweis:

Das Programm, das Plakat und ein Übersichtsplan sind der Pressemeldung beigefügt (Änderungen vorbehalten). Bitte wenden Sie sich bei Fragen rund um die Polizeischau direkt an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen in Offenbach unter 069/8098-1211.

Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Hofbieber. Am Mittwoch (13.09.), gegen 14.40 Uhr, kam es auf der L 3330 – zwischen Schackau und Langenbieber – zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 68-jährige Frau aus dem Landkreis Fulda tödliche Verletzungen erlitt.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr die 68-Jährige mit einem Pedelec die vorfahrtsberechtigte Landstraße von Schackau kommend in Richtung Langenbieber. Zeitgleich überquerte ein 27-jähriger Mann aus Fulda mit seinem Pkw die L 3330 von der Fohlenweide kommend in Richtung der K25 in Fahrtrichtung Bieberstein. Im Kreuzungsbereich kam es aus derzeit noch nicht geklärter Ursache zur folgenschweren Kollision der Radfahrerin mit der Beifahrerseite des blauen Chevrolet. Sie stürzte und blieb auf der Fahrbahn neben dem Fahrzeug liegen. Trotz umgehend eingeleiteter medizinischer Maßnahmen, erlag die Fuldaerin wenig später in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Der 27-Jährige erlitt einen Schock.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. In diesem Zusammenhang und im Rahmen der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn für rund zwei Stunden voll gesperrt.

Sowohl an dem Chevrolet, als auch an dem Pedelec entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 7.500 Euro.

Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Petersberg

Am Mittwoch (13.09.), gegen 20.30 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Dipperzer mit seinem Pkw Skoda die Bundesstraße 458 stadteinwärts. Hierbei missachte dieser nach derzeitigem Kenntnisstand eine „Rotlicht“ zeigende Ampel an der Einmündung mit der Landesstraße 3174 und es kam zum Zusammenstoß mit einem 28-jährigen Fuldaer, der als bevorrechtigter Linksabbieger mit seinem Pkw DB in Richtung Margretenhaun abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Mercedes des Geschädigten um die eigene Achse, rammte ein Verkehrsschild und kam anschließend zum Stillstand. Beide Insassen des Mercedes und der Unfallverursacher wurden bei dem Unfall verletzt und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Es kam bis gegen Mitternacht zu einer Beeinträchtigung des Verkehrs, da auch ein Gutachter für Unfallanalytik hinzugezogen wurde. Zu allem Überfluss stand der Unfallverursacher vermutlich auch noch unter Alkoholeinfluß, so dass bei diesem in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda eine Blutentnahme durchgeführt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten jeweils von Abschleppdiensten geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 25.000 Euro.