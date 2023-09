Unfallflucht nach Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgänger

Worms (ots) – Am Freitag 08.09.2023 kam es gegen 12:45 Uhr, nach einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fußgänger zu einer Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Unfallverursacherin befuhr die Binger Straße in Richtung Hochheimer Straße, als ein 62-jähriger Fußgänger einen dortigen Fußgängerüberweg überquerte.

Trotz eingeleiteter Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß zwischen Auto und dem 62-jährigen Mann aus dem Landkreis Alzey-Worms, wobei dieser sich auf der Motorhaube abstützen musste und dabei leicht verletzte.

Die Fahrerin sei zuvor mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Nach einer Geste, die der 62-Jährige als Entschuldigung interpretierte, fuhr die als zwischen 65-70 Jahren alt beschriebene Fahrerin davon. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen VW Passat gehandelt haben.

Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen zu der Unfallverursacherin aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Auf Autobahn gehalten – Ladung ungesichert – Drogeneinfluß

A63/Freimersheim (ots) – Am frühen Dienstag 03:15 Uhr, stellte eine Streife der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim einen Klein-LKW fest, der auf dem Beschleunigungsstreifen der A63, Anschlussstelle Freimersheim, stand. Die Ladung des Transporters war nicht gesichert, weshalb dem 24-Jährigen die Weiterfahrt untersagt wurde.

Des Weiteren wies der Fahrer Anzeichen auf einen Drogenkonsum auf. Ein Drogentest verlief entsprechend positiv. Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutpropbe entnommen wurde. Ihn erwarten eine Geldbuße von 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

Die Frachtpapiere und Fahrzeugdokumente wurden einbehalten bis die Ladung ordnungsgemäß gesichert ist und ein geeigneter Fahrer den LKW weiterfahren kann. Der Laster wurde auf einem nahe gelegenen Parkplatz abgestellt.