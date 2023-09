Gemeinsam Kleider gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Eine 50-jährige Frau und ihre 25-jährige Begleiterin gerieten am Mittwochmittag in einem Bekleidungsgeschäft im Fackelrondell in das Visier eines Angestellten. Der Mann konnte die beiden Frauen dabei beobachten, wie sie immer mehr Kleider in verschiedenen Tüten verstauten.

Als sie schließlich ohne zu zahlen, den Laden verlassen wollten, sprach er die Beiden an. In den Taschen konnten Kleider in einem Wert von über 700 Euro aufgefunden werden. Die Polizei nahm den Ladendiebstahl auf.

Nachdem den Frauen durch den Mitarbeiter des Geschäfts ein Hausverbot ausgesprochen wurde, begleiteten die Beamten das Duo nach draußen. Dort wurde ihnen ein Platzverweis erteilt, welchem sie auch nachkamen. |kfa

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Kaiserslautern (ots) – Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Mittwochabend in der Erzhütter Straße. Um 19 Uhr fuhr ein 50-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes-Benz in Richtung Erfenbach. Als er in die Hahnbrunner Straße einbiegen wollte, kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel Combo.

Der 51-jährige Opelfahrer wurde hierbei verletzt. Sein Beifahrer blieb unverletzt. Ein Rettungswagen brachte den 54-jährigen in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehr reinigte im Anschluss die Unfallstelle von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. |kfa

Langfinger greift zu

Kaiserslautern (ots) – Ein Taschendiebstahl beschäftigt die Polizei in der Kanalstraße. Am Mittwochmittag meldete sich eine 23-jährige Stadtbewohnerin bei den Schutzleuten und gab an, dass ihr Geldbeutel gestohlen wurde. Sie war zwischen 08.45-09 Uhr auf dem Weg zur Arbeit.

Dort angekommen stellte sie fest, dass sich das Portemonnaie nicht mehr in ihrem Rucksack befand. Die Frau ging davon aus, dass ein unbekannter Täter die Geldbörse auf dem Arbeitsweg aus der Tasche nahm. Wenige Stunden nach der Anzeige wurde die Börse aufgefunden.

Die Bankkarte und ein 2-stelliger Bargeldbetrag waren aber weg. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. |kfa

Unfall mit Fahrradfahrer verläuft glimpflich

Kaiserslautern (ots) – Glück im Unglück hatte ein Fahrradfahrer am Mittwochmorgen. Eine 20-jährige Autofahrerin kam mit ihrem BMW vom Pfaffplatz . Als sie nach links in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße abbiegen wollte stieß sie gegen einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer.

Der 59-jährige „Biker“ kam gerade von der Albert-Schweitzer-Straße und wollte die Kreuzung überqueren. Glücklicherweise konnte er den Sturz abfangen und blieb so unverletzt. An dem Zweirad sowie an dem Pkw entstand Sachschaden. |kfa