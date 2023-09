Parkbank angezündet

Germersheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter setzte eine Parkbank auf dem Spielplatz zwischen dem Nachtigallenweg und der Josef-Probst-Straße in Brand. Durch das schnelle Eingreifen eines Mitarbeiters der Stadtwerke, der Polizei und schlussendlich der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Somit wurde ein Übergreifen auf die umliegenden Büsche verhindert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Kontrolle Durchfahrtsverbot

Germersheim (ots) – Am Dienstagmorgen, den 12.09., wurde das Durchfahrtsverbot am Hirschgraben in Lingenfeld überwacht. Innerhalb von 10 Minuten wurden fünf Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt.