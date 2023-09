Exhibitionist – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 12.09.2023 wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der gegen 14.30 Uhr auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Ludwigshafen-Mundenheim an seinem entblößten Glied manipulierte.

Er war circa 1,85 m groß, von normaler Statur und hatte kurze rotblonde Haare. Er trug ein weißes Hemd und eine blau gemusterte kurze Hose.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall ebenfalls gesehen haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 12.09.2023, 21.30 Uhr, gerieten mehrere Personen im Alter von 19-28 Jahren in der Nähe eines Volleyballfeldes in der Lichtenbergerstraße in einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei wurde ein 24-Jähriger leicht verletzt. Ein 25-Jähriger wurde als Tatverdächtiger ermittelt.

Der 24- und der 25-Jährige waren stark alkoholisiert mit ca. 2 Promille, das ergaben Atemalkoholtests. Da sich der 24-Jährige bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme aggressiv verhielt, wurde er für die Nacht in Gewahrsam genommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Gestohlenes Pedelec wieder aufgefunden

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte entwendeten am Dienstag 12.09.2023 gegen 04 Uhr ein Pedelec im Wert von 2.300 Euro im Bereich der Rottstraße. Da das Pedelec per GPS geortet werden konnte, wurde es im Bereich der Brucknerstraße verlassen festgestellt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – Zwei Unbekannte hebelten am Mittwoch (13.09.2023) um 2.13 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Ingeborg-Bachmann-Straße auf und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Tat wurde von einem Zeugen beobachtet.

Eine Person war circa 1,70 m groß, von schlanker Statur, trug ein weißes T-Shirt und eine lange Jogginghose.

Die zweite unbekannte Person war circa 1,90 m groß, von kräftiger Statur und trug eine kurze dunkle Hose.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rollerdiebstahl von Parkplatz

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Unbekannte entwendeten am Dienstag 12.09.2023 zwischen 06-14.40 Uhr einen Roller von einem Parkplatz in der Fritz-Trambauer-Straße. Das Kleinkraftrad wurde in unmittelbarer Nähe wieder aufgefunden. In dem Helmfach befanden sich 800 Euro Bargeld, die entwendet wurden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Versuchter Diebstahl aus Lager

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte versuchten im Zeitraum vom 11.09.2023, 13 Uhr bis 12.09.2023, 10.30 Uhr Getränkekisten aus einem Lager der Eberthalle zu entwenden. Der Vorhaben misslang.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Versuchter Einbruch in Optikergeschäft

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Unbekannte versuchten von Montagnacht 11.09.2023 auf Dienstag 12.09.2023, in ein Optikergeschäft der Bürgermeister-Fries-Straße einzubrechen. Das Vorhaben misslang jedoch.

Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Werkzeug aus Kiste gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in der Nacht von Montag 11.09. auf Dienstag 12.09.2023, eine Werkzeugkiste auf einer Ladefläche eines Transportes auf und entwendeten u.a. Akkus und Bohrer. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Lorientallee geparkt.

Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.