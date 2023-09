Brand einer Lagerhalle

Rödersheim-Gronau (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache brach am Dienstag 12.09.2023 gegen 19.30 Uhr, ein Feuer in einer Lagerhalle im Bereich am Schlaggraben in Rödersheim-Gronau aus. Die Feuerwehr löschte den Brand der sich im Rohbau befindlichen Lagerhalle. Personen wurden nicht verletzt.

Der Sachschaden wird derzeit auf 100.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Zeugen gesucht

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Zu einer gefährlichen Situation kam es am vergangenen Montag gegen 15:30 Uhr auf der L532 bei Dannstadt-Schauernheim. Dort überholte ein 86-jähriger Pkw-Fahrer aus Schifferstadt zwischen der Einmündung zur L454 und der Auffahrt zur A65 einen Traktor.

Während des Überholvorgangs kam dem 86-jährigen dann plötzlich ein Fahrzeug entgegen, welches um einen Unfall zu verhindern, nach rechts in einen Grünstreifen ausweichen musste. Hinter diesem Fahrzeug habe sich noch ein weiterer Pkw befunden, der hupte und stark abbremsen musste.

Zur Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei Schifferstadt nun mögliche Geschädigte bzw. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können. Diese sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt wenden.

Gasgeruch

Otterstadt (ots) – Eine Zeugin in der Merowinger Straße stellte am 12.09.2023, gegen 18:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus Gasgeruch fest und informierte die Anwohner. Die Feuerwehr konnte den Grund des Geruchs nicht feststellen.