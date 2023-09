Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am 12.09.2023, gegen 18:30 Uhr „Im Ehrlich“ konnte bei einem 47-Jähriger PKW Fahrer alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Nach einer Blutprobe auf der Dienststelle wurde der Fahrer aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Verkehrsunfall mit E- Bike

Speyer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Bike kam es am 12.09.2023, gegen 08:55 Uhr im Martinskirchweg in Speyer. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte eine 69-Jährige Radfahrerin und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.