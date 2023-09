Weintraubendiebstahl – Zeugen gesucht

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 07.09. und 12.09.2023, am Sonnenberg in der Gemarkung Bergel, mehrere Hundert Rebstöcke von Hand abgeerntet und entwendet. Der Schaden wird auf 1.000 € geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich unter 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Brennholz entwendet

Roschbach (ots) – Von einem Gartengrundstück, welches sich außerhalb von Roschbach, zwischen der Landstraße L516 und dem Wertstoffwirtschaftszentrum Nord befindet, wurden im Zeitraum von Freitag, 08.09. auf Samstag, 09.09. ca. 5 Ster Eichenholz entwendet.

Das Holz dürfte einen Wert von 700-800 Euro haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu einem Fahrzeug, insbesondere mit Anhänger, Liefer- oder Lastkraftwagen, geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Tel: 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

PKW zerkratzt

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – An einem am 11.09.23, in der Zeit von 11:30 – 12:00 Uhr, auf dem Parkplatz am Lidl abgestellten PKW, BMW, X3 SÜW-Kennzeichen, silbern/grau, wurde die gesamte Fahrerseite mit mehreren Kratzer beschädigt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.:0634393340 zu melden