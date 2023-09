Steinpoller landet auf Straßenbahnschienen

Mainz-Innenstadt (ots) – Nachdem die Fahrerin eines Transporters einen Steinpoller mit ihrem Fahrzeug rammte, fuhr sie davon ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Frau stand mit ihrem weißen Transporter am Dienstag gegen 13:00 Uhr vor einer Bäckerei in der Spritzengassen in Mainz.

Bei der Weiterfahrt und beim Einbiegen in die Schillerstraße rammte die Fahrerin einen dort befindlichen Steinpoller mit derartiger Wucht, dass dieser aus dem Boden gerissen wurde und auf den Straßenbahnschienen landete. Die Fahrerin des weißen Transporters stieg daraufhin aus ihrem Fahrzeug aus, bat einen unbeteiligten Fußgänger um Hilfe um immerhin den Poller von den Schienen zu entfernen, stieg aber in Anschluss wieder ein und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Durch weitere Zeugen des Unfalls konnte das Kennzeichen des Transporters abgelesen und der Mainzer Polizei mitgeteilt werden. Die Ermittlungen hinsichtlich der Fahrerin laufen derzeit. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Tödlicher Verkehrsunfall in der Suderstraße

Mainz (ots) – Gegen 9 Uhr kam es in der Suderstraße zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem LKW. Die Fußgängerin erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft Mainz ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen sowie von Spezialisten der Verkehrsdirektion Mainz zur Auslesung der Fahrdaten des LKW an.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden durch die Polizeiinspektion Mainz 2 in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mainz geführt. Die Suderstraße bleibt während der Unfallaufnahme gesperrt. Durch die Mainzer Mobilität werden die Linienbusse umgeleitet.

Unfälle mit Personenschaden

Mainz-Stadtgebiet (ots) – Am Montag gegen 09:45 Uhr kam es zu einem Vorfahrtsunfall an der Ampel „Römerwall“ und „Am Linsenberg“. Ein 21-jähriger Rheinländer missachtete die für ihn rot zeigende Ampel und nahm so einer 44-jährigen Rheinhessin die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autos derart stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Beide Fahrer

wurden leicht verletzt durch Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls am Montag, jedoch gegen 18:30 Uhr parkte eine 35-jährige Wiesbadenerin in der Albert-Schweitzer-Straße aus ihrer Parklücke aus und kollidiert hierbei mit einem 37-jährigen Mainzer der die durchgehende Fahrbahn befuhr.

Auch hier waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Zudem lösten am Fahrzeug des Mainzers die Airbags aus und er verletzte sich leicht am Arm.

Glücklicherweise blieben die in beiden Fahrzeugen befindlichen Kinder unverletzt.

Kreis Mainz-Bingen

Onlineportal um mehrere tausend Euro betrogen

Ober-Olm (ots) – Bei einer Betrugsmasche in einem Onlineportal für gebrauchte Gegenstände wurde ein Mann aus Ober-Olm gleich um mehrere tausend Euro betrogen. Der 65-Jährige annoncierte einen Artikel online mit der Option „sicher bezahlen“. Bei der Anfrage durch einen potentiellen Käufer sendete dieser dem Ober-Olmer eine E-Mail mit der Aufforderung seine Kreditkartendaten einzugeben, um den Zahlungsvorgang auszulösen.

Hierdurch gelangte der bislang unbekannte Täter an die sensiblen Daten des Mannes und führte unberechtigt mehrere Abbuchungen von dessen Kreditkartenkonto durch. Es entstand ein finanzieller Schaden von mehreren tausend Euro.

Durch das sogenannte Phishing täuschen Täter ihre Opfer mittels fingierter Formulare, geben vor Zahlungsmodalitäten oder Daten überprüfen zu wollen oder fälschen Accounts die sehr ähnlich derer von Banken sind. Geben Sie daher niemals Ihre Zugangs-, Konto- oder Kreditkartendaten an Dritte oder nach Aufforderung via E-Mail weiter.

Im Zweifel fragen Sie über die Ihnen bekannte Rufnummer bei Ihrer Bank nach.