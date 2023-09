E-Bike-Fahrer flüchtet nach Kollision mit Transporter; Zeugen gesucht!

Staudernheim (ots) – Am Montag 11.09.2023 kam es gegen 15:30 Uhr in der Sobernheimer Straße (L234) zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein älterer Mann mit seinem E-Bike auf der Dammstraße in Richtung Sobernheimer Straße unterwegs.

Im Kreuzungsbereich übersah der E-Bike-Fahrer den von links kommenden Mercedes Sprinter und fuhr diesem in die Seite. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Während der 26-jährige Fahrer des Mercedes die Polizei verständigte, entfernte sich der E-Bike-Fahrer, ohne vorher die nötigen Daten zu hinterlassen, in unbekannte Richtung. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.

Unfallflucht

Gemarkung Simmertal, L230 (ots) – Am 10.09.2023 befuhr gegen 17:30 Uhr ein 15-jähriges Mädchen aus Seesbach mit einem E-Bike die Landesstraße 230 in Richtung Simmertal. In einer Linkskurve etwa 300 Meter nach dem Abzweig Horbach kam ihr ein Auto entgegen, welches über die Fahrbahnmitte hinausfuhr. Hierdurch erschrak das Mädchen, lenkte ihr Rad nach rechts in den Grünstreifen und stürzte dort. Das Auto fuhr ohne anzuhalten weiter.

Durch den Sturz erlitt die Jugendliche lediglich Schürfwunden am linken Arm und Bein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn zu melden.