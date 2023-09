Autofahrerin übersieht Radfahrer

Schriesheim (ots) – Als eine 42-Jährige mit ihrem Opel am Dienstag um kurz nach 11 Uhr von der Talstraße nach links in die Bismarckstraße abbog, übersah sie einen geradeaus fahrenden Radfahrer. Letzterer wurde durch die Kollision auf die Motorhaube geschleudert und prallte gegen die Windschutzscheibe, wo er liegen blieb.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 47-jährige Radfahrer zum Glück nur leicht verletzt, kam aber vorsorglich in ein Krankenhaus. Die 42-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Kind fährt mit Rad gegen Auto

Ketsch (ots) – Am Dienstag gegen 19:05 Uhr fuhr eine 38-Jährige mit ihrem Opel auf der Hartholzaue in Fahrtrichtung Altrheinbogen. Als sie an der Einmündung zum Stehen kam, um auszuschließen, dass sie dem vorfahrtsberechtigtem Verkehr nicht die Vorfahrt nahm, hörte sie ein Knallgeräusch aus Richtung der linken Fahrzeugseite.

Danach sah sie ein Kind mit Fahrrad, das ihr versicherte, nicht verletzt zu sein und dann weiter in Richtung Falkenweg fuhr. Bei dem Zusammenstoß kam es zu einem Sachschaden im mittleren 3 stelligen Bereich.

Das Kind, ein Junge, war männlich, circa 8-10 Jahre alt, schlanke Statur, blonde Haare; er trug einen neonorangenen Fahrradhelm und mit einem weißen oder silberfarbenen Fahrrad unterwegs.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und/oder Angaben zu dem Jungen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 zu melden.

Unfallbeteiligter war mit über 1,2 Promille am Steuer

Schriesheim (ots) – Am Dienstag missachtete um kurz vor 19:30 Uhr eine Radfahrerin an der Kreuzung Rindweg/ In der Schanz die Vorfahrt eines von rechts einfahrenden Opel-Fahrers. Die 66-Jährige Radfahrerin erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden am Kühlergrill, der auf 800 Euro geschätzt wird.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem 53-Jährigen Fahrer des Opels ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemtest zeigte, dass er mit über 1,2 Promille am Steuer gesessen hatte. Er musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Ob seine Alkoholisierung Einfluss auf das Unfallgeschehen hatte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die auch hinsichtlich der Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 53-Jährigen geführt werden.

Geld einer Seniorin aus Rollator entwendet – Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Als eine 76-jährige Seniorin am Montag ihren Lebensmitteleinkauf bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie und weiteres Bargeld entwendet worden ist. Zuvor hob die Dame in der Schwetzinger Straße Geld in Höhe von 500 Euro ab und legte dies in einen Umschlag. Diesen legte sie dann in ihre Umhängetasche, die sie wiederum in den im vorderen Bereich ihres Rollators befindlichen Korb legte.

Hiernach machte sie sich für ihren Einkauf von der Schwetzinger Straße über die Hauptstraße in Richtung Schlossweg auf den Weg. Im Schlossweg wurde sie gegen 11:45 Uhr von einem bislang unbekannten Mann angesprochen, der sie womöglich ablenkte, indem er nach einem Arzt fragte.

Nach dem kurzen Gespräch verschwand der Mann wieder und die Seniorin ging zu einem Lebensmittelgeschäft in der Ringstraße, wo sie den Diebstahl bemerkte.

Es ist nicht auszuschließen, dass der Unbekannte sich dem Geld der Dame annahm. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Person durch die alarmierten Polizeikräfte verlief ergebnislos.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

männlich, circa 180 cm groß, 50-55 Jahre, kräftige Statur, Halbglatze,

hellblonde kurze Haare; er sprach gebrochenes Deutsch und trug eine gelbe

Windjacke und Jeans.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 06222/ 5709-0 zu melden.

Rollerfahrer missachtet Vorfahrt

Walldorf (ots) – Am Dienstag um 23 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad den Rockenauerpfad und wollte an der Kreuzung Schwetzinger Straße in diese abbiegen. Hier übersah er den Mercedes-Fahrer der sich bereits auf der Schwetzinger Straße befand und in Richtung Schwimmbad fuhr.

Durch den daraus resultierenden Zusammenstoß wurde der 17-Jährige über das Heck des Mercedes geschleudert und fiel auf den Boden. Der 17-Jährige verletzte sich hierbei jedoch glücklicherweise nur leicht. Das Kleinkraftrad musste abgeschleppt werden, der 17-Jährige begab sich selbständig in medizinische Behandlung.

Der Sachschaden am Mercedes beläuft sich auf mehrere tausend Euro im 4-stelligen Bereich.

Unfallhergang unklar – Zeugenaufruf

Weinheim (ots) – Bereits am Freitag 08.09.23 um 08.45 Uhr, kam es in Lützelsachsen, an dem Bahnübergang im Bereich der Hammelbächer Straße beim überqueren des selbigen zu einem Unfall. Ein 79-Jähriger befuhr die Hammelbächer Straße und bog am Bahnübergang nach rechts auf die B 3 in Richtung Weinheim.

Eine 35-Jährige, die mit ihrem Pkw auf der B 3 ebenfalls in Richtung Weinheim unterwegs war, überquerte die Kreuzung und stieß mit dem 79-jährigen Ford-Fahrer zusammen. Es entstand Sachschaden im niedrigen 4-stelligen Bereich. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die hierzu Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ladenburg (ots) – Am Dienstag um 17:30 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger mit seinem VW die L 536 in Richtung Ladenburg. An der Anschlussstelle zur BAB 5 ordnete sich der VW-Fahrer am Abbiegestreifen ein, um nach links auf die BAB 5 in Richtung Heidelberg abzubiegen. Während dem Abbiegevorgang übersah er jedoch den entgegen kommenden Audi eines 64-Jährigen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wobei glücklicherweise niemand verletzte wurde.

Während der Unfallaufnahme durch Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen des Polizeireviers Ladenburg ergaben sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung des 53-Jährigen. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von über 2,0 Promille auf.

Dem 53-Jährigen wurde daraufhin zunächst Blut und im Anschluss der Führerschein abgenommen. Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung.