Rettungswagen beschädigt bei Einsatzfahrt Pkw – Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) – Am Dienstag um 08:40 Uhr, musste eine 29-jährige Rettungssanitäterin aufgrund eines medizinischen Einsatzes mit Sonder- und Wegerechten über die Ziegelhäuser Landstraße in die Kopfklinik fahren. Auf Höhe der Hausnummer 51 befuhr sie die durch andere Verkehrsteilnehmer ermöglichte Rettungsgasse. Während der Durchfahrt touchierte die Rettungssanitäterin ein anderes Fahrzeug mit dem Außenspiegel.

Dieser klappte am Rettungswagen ein und wurde beschädigt. Aufgrund des medizinischen Einsatzes konnte sie jedoch nicht halten und begab sich, nachdem der Patient im Krankenhaus abgegeben worden war, wieder zurück zur Unfallstelle. Ein mögliches, durch das Touchieren beschädigtes Fahrzeug befand sich nicht mehr vor Ort.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, welche Hinweise auf das andere, eventuell beschädigte Fahrzeug geben können.

Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

Felgen-Diebstähle im Industriegebiet Rohrbach-Süd

(ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Montagabend und Dienstagfrüh die Räder von zwei geparkten Fahrzeugen. Am Dienstag meldete ein 56-Jähriger der Polizei, dass ihm gegen halb acht ein auf mehreren Backsteinen aufgebockter Sprinter in einem Hinterhof in der Englerstraße aufgefallen war.

Es zeigte sich, dass an dem Fahrzeug alle vier Räder sowie die Rückbank entfernt und gestohlen worden waren. Auch bei einem in der Nähe geparkten Mazda wurden die Reifen und Felgen nach dem gleichen Muster abmontiert und fortgeschafft. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen der Diebstähle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen in dem fraglichen Bereich, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Tel: 06221-3418-0, zu melden.