Polizei sucht Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung am Stadtbahnhof

Ettlingen (ots) – Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Dienstagabend am Bahnhof Ettlingen Stadt, bei der ein 31-jähriger Mann verletzt wurde, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. Passanten meldeten der Polizei gegen 21:00 Uhr eine verletzte Person am Stadtbahnhof, die offenbar von mehreren Unbekannten angegriffen worden war.

Die bislang unbekannten Täter hätten auf den 31-Jährigen eingeschlagen und ihn mit Stühlen beworfen. Anschließend seien die Angreifer zu Fuß in Richtung Albgaubad geflüchtet. Dabei ließen sie einen Rollstuhl am Bahnhof zurück, den sie zuvor offenbar entwendet hatten. Der 31-jährige Verletzte wurde mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen, soll es sich bei Tatverdächtigen um 6-7 Jugendliche oder junge Erwachsene gehandelt haben.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung wurde eine Polizeistreife im Horbachpark auf eine Gruppe Jugendlicher aufmerksam und wollte diese einer Kontrolle unterziehen. Beim Erblicken der Beamten flüchteten die Jugendlichen jedoch. Ein Polizeibeamter verfolgte daraufhin einen 14-Jährigen in die Straße am Ferning, wo eine weitere Polizeistreife den jungen Mann stoppen wollte.

Der Flüchtige reagierte jedoch nicht auf die Ansprache der Polizeibeamten und schlug einem der Beamten im Vorbeirennen derart ins Gesicht, dass dieser verletzt wurde und seinen Dienst nicht fortsetzen konnte. Kurz darauf gelang es den Polizisten den Jugendlichen einzuholen und festzunehmen.

Er wurde zunächst zum Polizeirevier Ettlingen gebracht und dort nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen in die Obhut eines Erziehungsberechtigten überstellt.

Die Polizei im Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie den bislang unbekannten Mittätern des 14-Jährigen übernommen und sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Waldbronn (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Busenbach wurde der 72-jährige Fahrer des Unfallfahrzeugs schwer und dessen 74-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Zur Versorgung der Verletzten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr der 72-Jährige gegen 16:30 Uhr auf der Ettlinger Straße in Richtung Palmbach, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Der Nissan des Seniors steuerte offenbar zunächst nach links über die Gegenfahrbahn und anschließend wieder nach rechts, wo er über ein Grundstück fuhr und schließlich mit einer dort stehenden Garage kollidierte.

Bei dem Unfall wurden der Nissan und die Garage stark beschädigt. Außerdem entstanden auch an zwei Fahrzeugen, die in der Garage abgestellt waren, diverse Schäden. Der Gesamtsachschaden wird auf über 22.000 Euro geschätzt.

Die beiden Verletzten kamen zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser. Ob ein medizinischer Notfall bei dem 72-Jährigen unfallursächlich gewesen sein könnte, ist Gegenstand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen.

Einbruch in Pizzeria – Zeugen gesucht

Bretten (ots) – Am Dienstag zwischen 22-23:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Pizzeria in Bretten ein. Die Einbrecher verschafften sich vermutlich über ein gekipptes Fenster Zutritt in das Restaurant in der Pforzheimer Straße. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Schubladen und nahmen Bargeld an sich.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07252-50460 mit dem

Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.