Zweiradfahrer bei Unfall verletzt

Schallodenbach (Landkreis Kaiserslautern) (ots) – Am späten Dienstagnachmittag

wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der L382 in Schallodenbach

gerufen. Ein 23-jähriger fuhr mit seinem VW Passat auf der K29 von Wörsbach in

Richtung Niederkirchen. Als er nach links auf die L382 abbiegen wollte kam es zu

einem Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Leichtkraftrad der Marke Piaggio.

Durch den Aufprall stürzte der 44-jährige Rollerfahrer und verletzte sich

hierbei. Nach notärztlicher Behandlung brachte ihn ein Rettungswagen in ein

Krankenhaus. Der Roller wurde durch den Unfall beschädigt. Die Polizei geht von

einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. An dem Pkw entstand Sachschaden. Die

Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

|kfa

Pkw beschädigt und davongefahren

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei in

der Straße Ohlkasterhohl. Um 19 Uhr stellte ein 22-jähriger Mann seinen Skoda

Fabia am Straßenrand ab. Als er eine Stunde später wieder zu seinem Fahrzeug

kam, stellte er fest, dass die Stoßstange und der Kotflügel vorne links

zerkratzt waren. Wer den Schaden verursacht hat, ist derzeit Gegenstand der

Ermittlungen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zu dem

unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Unbekannter Mann in Wohnung festgestellt

Kaiserslautern (ots) – Einen Schock erlebte eine Frau am Dienstagabend in der

Zollamtstraße. Als sie nach Hause kam, stand ihr plötzlich ein fremder Mann

gegenüber. Noch bevor die alarmierte Polizeistreife vor Ort war, war der

Unbekannte wieder verschwunden. Jedoch nicht für lange: Noch im Beisein der

Beamten klopfte es plötzlich an der Tür. Beim Öffnen erkannte die Frau die

Person wieder. Die Ordnungshüter kontrollierten den Mann und konnten bei ihm

mehrere Schlüsselbunde auffinden, die auch direkt sichergestellt wurden. Wie der

37-Jährige in die Wohnung gelangt war sowie die Herkunft der Schlüssel, sind

Gegenstand der Ermittlungen. Gegenüber der Polizei muss er sich jetzt unter

anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und des Diebstahls

rechtfertigen. Im Anschluss erhielt der Mann einen Platzverweis, dem er auch

nachkam. |kfa

Diebe erbeuten Gegenstände aus Fahrzeug

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagabend meldete sich ein 62-jähriger Mann bei

der Polizei, da in sein Auto eingebrochen wurde. Nach seinen Angaben stellte er

sein Cabrio um 13:30 Uhr in der Holtzendorffstraße ab. Als der Mann um 18 Uhr

zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Fahrzeugdach beschädigt war. Das Innere des

Pkws war durchwühlt und es fehlte ein Mobiltelefon, der Schaltknauf und ein

Lautsprecher. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls

aufgenommen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges

wahrgenommen haben oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 bei der Kriminalpolizei in

Kaiserslautern zu melden. |kfa

Verkaufsanzeige führt zu Betrugsversuch

Kaiserslautern (ots) – Eine 43-Jährige Frau wurde beim Stöbern nach einem

Reisemobil auf einem Onlinemarktplatz fündig. Doch der vermeintliche Verkäufer

führte etwas Anderes im Schilde: Die unbekannte Person bot – angeblich aufgrund

einer schweren Krankheit – statt des Campers der Frau eine Schenkung von 650.000

Euro an. Nach mehrmaliger Bitte kam die 43-Jährige der Offerte nach. Nachfolgend

kam die Anweisung, dass sie vorab 1075 Euro zahlen sollte, damit die Schenkung

vonstattengehen könnte. Auch dieser Aufforderung folgte das Opfer. Erst nach

weiteren Geldforderungen wurde die Frau stutzig und informierte die Polizei. Sie

war auf Betrüger hereingefallen. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf. |kfa

Fahrzeugrennen ruft die Polizei auf den Plan

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagabend wurde eine Polizeistreife Zeuge eines

Fahrzeugrennens in der Rudolf-Breitscheid-Straße und griff ein. Die Beamten

warteten gegen 20 Uhr an einer roten Ampel, als sie plötzlich laute

Motorgeräusche vernahmen. Kurz darauf „drifteten“ eine graue BMW Limousine und

ein dunkler BMW SUV um die Kurve in Richtung Pfaffplatz. Am Ende ihres

„Kunststücks“ beschleunigten beide Fahrzeuge enorm. Die Streifenbesatzung eilte

umgehend hinterher und konnte die graue Limousine an der Ecke

Hasenstraße/Carl-Schurz-Straße anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Der

23-jährige Fahrer muss sich jetzt wegen des Verdachts des verbotenen

Kraftfahrzeugrennens rechtfertigen. Dem dunklen Fahrzeug gelang es, sich über

die Kupferstraße zu entfernen. Die Ermittlungen bezüglich des SUVs dauern an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem dunklen BMW SUV

machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150, bei

der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa