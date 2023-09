Fahrraddiebe im Wiesbadener Hauptbahnhof festgenommen

Wiesbaden (ots) – Zwei junge Männer, die am 02. September im Hauptbahnhof

Wiesbaden ein E-Bike gestohlen hatten, konnten Beamte der Bundespolizei am

Dienstagmittag festnehmen. Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung hatten

die Beamten den 20-jährigen Mann aus Flörsheim und seinen 17-jährigen Begleiter

aus Mörfelden wiedererkannt. Nach Feststellung der Personalien und Einleitung

eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls wurden Beide wieder entlassen. Zum

Verbleib des Fahrrades wollten sich keiner der Beiden äußern.

Haftbefehl im Darmstädter Hauptbahnhof vollstreckt

Darmstadt (ots) – Beamte der Bundespolizei haben am Dienstagabend im

Hauptbahnhof Darmstadt einen 43-jährigen Mann aus Dieburg verhaftet, den die

Staatsanwaltschaft Offenbach mit einem Haftbefehl suchte. Bei der Bestreifung

des Hauptbahnhofes war der Dieburger gegen 21 Uhr den Beamten ins Netz gegangen.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann wegen Diebstahls gesucht

wurde und noch eine Freiheitsstrafe von 19 Monaten zu verbüßen hat. Nachdem ihm

in der Wache der Bundespolizei der Haftbefehl eröffnete wurde, ging es für ihn

in die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt.

Frankfurt – Nordend / Dornbusch: Zwei schwere Verkehrsunfälle

Frankfurt (ots) – (lo) Gestern ereigneten sich im Nordend und im Dornbusch zwei

Verkehrsunfälle, an denen jeweils ein Pkw und ein (Klein-)Motorrad beteiligt

waren. Die beiden Fahrer der Krafträder wurden mit schweren Verletzungen in

Krankenhäuser eingeliefert. Die Pkw-Fahrer blieben unverletzt.

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich gegen 10.40 Uhr an der Ecke

Nibelungenallee/Eckenheimer Landstraße. Der 62-jährige Motorradfahrer befuhr den

linken Fahrstreifen der Nibelungenallee und musste an der Kreuzung

Nibelungenallee/Eckenheimer Landstraße verkehrsbedingt abbremsen und anhalten.

Nach bisherigen Erkenntnissen übersah dies der 22-jährige Autofahrer und fuhr

ungebremst mit seiner Front auf das Heck des Motorrades auf. Dadurch kam der

Geschädigte mit seinem Motorrad erst nach 8 Metern zum Stehen, stürzte zu Boden

und das Motorrad prallte gegen eine dort befindliche Verkehrsinsel.

Der 62-Jährige zog sich schwere Verletzungen im Rückenbereich zu und wurde mit

dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr

besteht nicht. Der Fahrer des Audi Q3 blieb unverletzt.

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich kurze Zeit später gegen 13:30 Uhr auf

der Eschersheimer Landstraße in Höhe der Hausnummer 506. Die 60-jährige Fahrerin

eines Fiat 500 und die 17-jährige Fahrerin eines Piaggio mit ihrer ebenfalls

17-jährigen Sozia befuhren die Eschersheimer Landstraße in Richtung Heddernheim.

Der Fiat 500 bremste verkehrsbedingt ab, was die 17-jährige Rollerfahrerin

übersah und mit dem Heck des Fahrzeugs kollidierte. Durch den Sturz zog sie sich

schwere Kopfverletzungen zu. Die 17-jährige Sozia erlitt Schürfwunden. Beide

wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeugführerin blieb

unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Die Eschersheimer Landstraße war für etwa eine Stunde gesperrt, der Verkehr

musste von den Einsatzkräften umgeleitet werden.

Die Ermittlungen zu beiden Unfällen dauern an.

Bundesautobahn 661: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (lo) Ein Jugendlicher fuhr gestern Nachmittag (12. September

2023) mit seinem Motorrad auf der Bundesautobahn 661 in Richtung Egelsbach und

verursachte an der Ausfahrt Oberursel einen Verkehrsunfall mit dem Pkw eines

40-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Gegen 16.55 Uhr befuhr ein 16-Jähriger mit seinem 125er Kraftrad die

Bundesautobahn 661 aus Richtung Königstein kommend. Nach dem Befahren der

Abfahrt Oberursel verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über

sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort stürzte er, sein

Motorrad rollte über den Grünstreifen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort

mit einem Hyundai Tucson. Der 40-jährige Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig

reagieren.

Durch den Sturz zog sich der Jugendliche schwere Verletzungen zu und wurde vom

Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb

unverletzt.

Die Auffahrt der Anschlussstelle Oberursel war in Fahrtrichtung Egelsbach für

etwa eine Stunde voll gesperrt.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der

16-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das

Leichtkraftrad war.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Frankfurt: „Blaulichttag – Polizei & Feuerwehr“

Frankfurt (ots) – Das Polizeipräsidium Frankfurt und die Feuerwehr Frankfurt

veranstalten am 23. September 2023 erstmals gemeinsam eine exklusive

Veranstaltung für Berufsinteressierte.

Den Besucherinnen und Besuchern wird einiges geboten. Neben den wichtigsten

Informationen zu den Themen Einstellungsvoraussetzungen und

Eignungsauswahlverfahren kann man sich an verschiedenen Stationen einen

Überblick über die spannenden und vielfältigen Berufsmöglichkeiten verschaffen.

So kann man zum Beispiel mit der Tatortgruppe Spuren sichern oder einen Blick in

den Einsatzleitwagen werfen, in dem die Kommunikation zwischen allen am Einsatz

Beteiligten koordiniert wird.

Die Veranstaltung findet vor dem Polizeipräsidium Frankfurt am Main,

Adickesallee 70, 60322 Frankfurt am Main in der Zeit von 09:30 bis 15:00 Uhr

statt.

Wenn wir Deine Neugierde geweckt haben, dann melde Dich jetzt unter

einstellungsberatung.ppffm@polizei.hessen.de an!