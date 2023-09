Haiger / A45: in Schutzplanke geprallt

Gestern Abend (12.09.2023) krachte ein 60-Jähriger aus dem Ortenaukreis mit seinem 5-er in Höhe Haiger in die linke Schutzplanke der A45. Er war gegen 23:15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Dillenburg und Haiger-Burbach unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er offenbar die Kontrolle über seinen BMW, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Von dort wurde das Fahrzeug abgelenkt und kam auf der mittleren und linken Fahrspur, parallel zur Fahrtrichtung, zum Stehen. Der schwarze 5-er wurde erheblich beschädigt. Der Schaden wird mit 50.000 Euro beziffert.

Lahnau-Atzbach: Trickbetrüger gehen leer aus

Rund eineinhalb Stunden hielten Betrüger gestern (12.09.2023) einen Senior am Telefon und versuchten an dessen Gespartes zu kommen. Gegen 14:55 Uhr riefen die vermeintlichen Polizisten an und machten ihm weis, seine Tochter hätte einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kind zu Tode kam. Um die Inhaftierung der Tochter zu verhindern, forderten die Betrüger mehrere tausend Euro. Die Kaution sollte an einen Mitarbeiter beim Gießener Amtsgericht übergeben werden. Der Senior machte sich mit dem Geld auf den Weg zum Gießener Amtsgericht. Das Gespräch mit dem vermeintlichen Polizisten wurde währenddessen gehalten. Erst als der Senior sich weigerte das Geld ohne Quittung zu übergeben, sondern es bei der Gerichtskasse einzahlen zu wollen, beendeten die Betrüger das Telefongespräch. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor den Maschen der Betrüger. Sie werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!