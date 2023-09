Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Butzbach / A5: Schild kracht auf Auto

Ein 42-jähriger VW-Fahrer meldete sich gestern Abend (12.09.2023) bei der Polizeiautobahnstation Mittelhessen und meldete einen Gegenstand, der offensichtlich auf seinen Transporter gekracht war. Er fuhr auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Butzbach und dem Gambacher Kreuz, als es in Höhe Butzbach einen Schlag gab. Aufgrund des derzeit tobenden Unwetters, fuhr er zunächst von der A5 ab und stellte einen Schaden an der A-Säule, auf dem Dach, sowie an der Windschutzscheibe fest. Kurz vor 22 Uhr gingen weitere Hinweise bei der Polizei ein, dass ein riesiges Straßenschild in die linke Fahrspur der A5 ragen würde. Offenbar wurde dieses durch die Sturmböen aus der Verankerung gerissen, stürzte auf die linke Fahrspur und hatte den weißen Kleinbus des aus Reiskirchen stammenden 42-Jährigen beschädigt. Der Schaden Am VW wird mit 6.000 Euro, der am Schild ebenfalls mit 6.000 Euro beziffert.

Bad Vilbel: ausgewichen und überschlagen

Gegen 23:30 Uhr fuhr am gestrigen Abend (12.09.2023) 18-Jähriger mit seinem VW auf der Friedberger Straße in Richtung Dortelweil. Plötzlich querte ein unbekanntes Tier die Fahrbahn. Der aus Karben stammende junge Fahrer wich dem Tier aus um eine Kollision zu verhindern, lenkte nach links und kam von der Straße ab. Dort stieß der weiße Up gegen einen Findling und überschlug sich. Der VW hat nur noch Schrottwert. Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Echzell- Pferdeboxen gestohlen

Diebe machten sich zwischen dem 09.09.2023 und dem 12.09.2023 auf einem unbewohnten Bauernhof zu schaffen. Vom Hof des Bauernhauses stahlen sie ein Gartentor und zehn Pferdeboxen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Wem sind zwischen Samstag und Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Bauernhofs in der Straße „Am Römerschacht“ aufgefallen? Zeugen werden gebeten, die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 zu kontaktieren.

Landkreis Wetterau: Schäden durch Unwetter

Insgesamt gingen zwischen 21:55 Uhr und 00:10 Uhr in der vergangenen Nacht 21 Meldungen zu Unwetterschäden im Bereich des Polizeipräsidium Mittelhessen ein. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Bereich des Wetteraukreises wurden beispielsweise ein Baum auf der B3 bei Karben, umgestürzte Altkleidercontainer, die einen Pkw beschädigt hatten und Geäst auf einem Auto gemeldet. Ein Dach wurde durch den Sturm zum Teil in Rodenbach abgedeckt. In allen Fällen rückte die Feuerwehr aus.