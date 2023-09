Zusammenstoß beim Abbiegen

Um 16:04 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 66-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw den Steinweg in Bischhausen. Sie beabsichtigte nach rechts in Richtung Landstraße abzubiegen. Hierzu ordnete sie sich mittig der Straße ein. Zwischenzeitlich war ein nachfolgender 40-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit seinem Pkw rechts neben den Pkw der 66-Jährigen gefahren, um ebenfalls nach rechts in die Landstraße abzubiegen. Als die 66-Jährige dann – ohne zu blinken – abbog, kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Auffahrunfall

Gegen 15:08 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Pkw die K 62 durch Oberrieden, um dann auf die B 27 in Richtung Eschwege weiterzufahren. Aufgrund eines Stop-Schildes stoppte er sein Auto ab, was der nachfolgende 52-Jährige aus Moringen zu spät bemerkte und mit einem Ford Transit auffuhr. Zunächst wurden mehrere verletzte Personen gemeldet, so dass auch Feuerwehr und Rettungsdienste angefordert wurde. Wie sich herausstellte, waren alle Fahrzeuginsassen unverletzt, eine Unfallaufnahme wurde nicht gewünscht, so dass nur ein Personalienaustausch stattfand. Es kam durch den Unfall jedoch zu einem kurzfristigen Rückstau nach Oberrieden und auf die B 27, da der dortige Schürzebergtunnel aufgrund von Wartungsarbeiten gesperrt war.

Diebstahl einer Umhängetasche

Ein 46-jähriger Busfahrer aus Eisenach befuhr am gestrigen Abend, zwischen 19:03 Uhr und 19:45 Uhr mit einem Linienbus die Strecke Eschwege- Wichmannshausen-Eschwege. Eine Umhängetasche, die er auf einer Ablage im Fahrgastbereich abgelegt hatte, wurde von ihm unbemerkt in diesem Zeitraum entwendet. Dokumente, Schlüssel und Bargeld befanden sich in der Tasche. Der Schaden wird mit ca. 850 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Rucksack

Zwischen 19:25 Uhr und 20:10 Uhr wurde am vergangenen Montag, 11.09.23, ein schwarzer Nike-Rucksack aus einem unverschlossenem Schrank in einem Fitness-Studio in der Eschweger Innenstadt entwendet. Im Rucksack befanden sich Schlüssel, Airpods und das Portmonee mit Bargeld und Bankkarte. Schaden: ca. 400 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall im Begegnungsverkehr; Schaden 40.000 Euro

Um 13:38 Uhr befuhr gestern Mittag eine 42-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die K 23 zwischen Breitau und Grandenborn. In einem kurvigen Streckenabschnitt kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 61-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau gefahren wurde. Beide Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden im Frontbereich stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Versuchter Kellereinbruch

Zwischen dem 11.09.23, 15:00 Uhr und dem 12.09.23, 11:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in einen Kellerraum eines Miethauses einzubrechen, wie durch Hausmitbewohner gemeldet wurde. Dabei wurde ein Sachschaden von ca. 300 EUR angerichtet. Die Tat ereignete sich in der Straße „Glück-Auf-Platz“ in Sontra. Hinweise: 05653 / 97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Körperverletzung – häusliche Gewalt

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hessisch Lichtenau kam es in den gestrigen Abendstunden zu einem Polizeieinsatz, nachdem gegen 20:10 Uhr, Streitigkeiten zwischen einem 40-Jährigen und dessen 41-Jähriger Ehefrau gemeldet wurden. Als eine Tochter bei dem Streit dazwischen ging, wurde sie von dem 40-Jährigen an den Haaren gepackt und ins Gesicht geschlagen. Ebenso wurde die 41-Jährige geschlagen. Nachdem die Frau das Haus mit den Kindern verlassen konnte, fuhr sie zur Polizei, worauf der 40-Jährige sie verfolgte. Die 41-jährige entschloss sich zunächst keine Strafanzeige zu erstatten, erhielt aber im Laufe des abends Mitteilungen des 41-Jährigen. So wurde mit Unterstützung weitere Polizeikräfte nach dem 41-jährigen gefahndet. Erst gegen 01.20 Uhr wurde dessen Pkw an der Wohnanschrift wieder festgestellt, worauf der 41-Jährige in seiner Wohnung wegen häuslicher Gewalt festgenommen werden konnte. Ein Kontakt- und Annäherungsverbot wurde ihm gegenüber ausgesprochen, ebenso wird von Amts wegen eine Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattet. Zudem wurde er vorübergehend in das ZPP (Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie) des Klinikums Werra-Meißner eingewiesen.

Polizei Witzenhausen

Körperverletzung – häusliche Gewalt

Um 16:00 Uhr wurde gestern Nachmittag die Polizei in Witzenhausen alarmiert, nachdem eine Körperverletzung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtgebiet von Witzenhausen gemeldet wurde. Wie sich herausstellte kam es zunächst zu familiären Streitigkeiten von zwischenzeitlich getrennt lebenden Eheleuten. Dabei ging die 38-Jährige auf ihren gleichaltrigen Mann los, worauf dieser in seine Wohnung flüchtete. Da er die Wohnungstür zunächst nicht öffnete, trat die 38-Jährige die Tür ein, die dadurch beschädigt wurde. Zudem warf sie noch mit einem Blumenkübel, der dadurch zerbrach. Als der Geschädigte die Polizei anrief, entriss sie ihm das Handy, warf es zu Boden, wodurch dieses ebenfalls beschädigt wurde. In diesem Zusammenhang kam es auch zu Handgreiflichkeiten durch die 38-Jährige. Bei Eintreffen der Polizei wurde diese jedoch nicht mehr angetroffen. Gegen 18:20 Uhr wurde durch Zeugen mitgeteilt, dass die 38-Jährige erneut „vor der Tür stehen“ würde. Auch diesmal flüchtete sie zu Fuß bei Erscheinen der Polizei.

Unfall im Zusammenhang mit Unwetter

Eschwege (ots)

Um 00:14 Uhr befuhr vergangene Nacht eine 30-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw die B 451 in Hundelshausen (Kasseler Straße) in Richtung Trubenhausen. Aufgrund des Wetters und dem starken Wind fiel in Höhe der Grundschule ein Baum auf das vorbeifahrende Auto, das im Bereich der Frontscheibe beschädigt wurde. Die Fahrerin blieb unverletzt. Durch die angeforderte Feuerwehr wurde der Baum von der Fahrbahn geräumt, das Auto war weiterhin fahrbereit.

Weitere Verkehrsbeeinträchtigungen

In der Gemarkung von Gertenbach, zwischen Mollenfelde und Hübenthal, kam es auf der L 3238 zu einer kurzen Behinderung durch einen umgestürzten Baum, der von Verkehrsteilnehmern weggeräumt wurde. Auch aus dem Bereich Willershausen wurden mehrere Äste gemeldet, die auf der Kreisstraße Richtung Pferdsdorf (Thüringen) für Behinderungen sorgten.