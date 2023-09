Unfall zwischen Lkw und Radfahrer

Fulda. Am Dienstag (12.09.) kam es gegen 9 Uhr zur einem Verkehrsunfall bei dem eine Person schwerst verletzt wurde. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Hofbieber befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen den rechten von zwei Fahrstreifen der Petersberger Straße in Fahrtrichtung Petersberg, als plötzlich und unvermittelt ein 43-jähriger Fahrradfahrer aus Gersfeld vom Bürgersteig nach links auf die Fahrbahn fuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer blieb anschließend zunächst bewusstlos auf der Straße liegen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Unfall im Kreisverkehr

Fulda. Am Dienstag (12.09.) kam es gegen 15:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 53-jährige Roller-Fahrerin aus Petersberg fuhr von der Magdeburger Straße in den dortigen Kreisverkehr ein. Zeitgleich fuhr eine 54-jährige VW-Fahrerin aus Fulda vom Zieherser Weg in den Kreisverkehr ein. Aus noch unbekannter Ursache kam es nach derzeitigem Kenntnisstand dabei zum Zusammenstoß. Die Rollerfahrerin sürzte und verletzte sich leicht. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 1.100 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Philippsthal. Am Dienstag (12.09.), gegen 7:40 Uhr, befuhren ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Vacha und ein 59-jähriger Fahrer aus Fuchstal mit seinem Lkw in dieser Reihenfolge die B62 aus Philippsthal kommend in Richtung Heimboldshausen. Der 37-jährige Pkw-Fahrer wollte nach momentanem Kenntnisstand in der Hattorfer Straße Höhe Hausnummer 67 nach links auf einen Parkplatz auffahren, musste jedoch verkehrsbedingt abbremsen. Der Lkw-Fahrer erkannte dies vermutlich zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Fahrzeug des 37-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.200 Euro.

Ludwigsau. Am Dienstag (12.09.), gegen 10:15 Uhr, parkte ein 58-jähriger Pkw-Fahrer auf einem Parkplatz neben der B27. Die Fahrertür war nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen zu diesem Zeitpunkt nur angelehnt. Ein 46-jähriger Fahrer aus Menden (Sauerland-Kreis) fuhr mit seinem Lkw+Anhänger aus Fahrtrichtung Bebra kommend ebenfalls auf den Parkplatz. Er touchierte mit seinem Anhänger die Fahrertür des geparkten Fahrzeugs. Der Pkw des 58-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000,00 Euro.

E-Scooter gestohlen

Fulda. Von einem Schulgelände in der Magdeburger Straße stahlen Unbekannte am Freitag (08.09.), zwischen 8 Uhr und 13 Uhr, einen E-Scooter des Herstellers Xiomi im Wert von rund 500 Euro. Das Zweirad stand im Bereich eines Fahrradständers. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigungen an Pkw

Hofbieber. In der Biebersteiner Straße im Ortsteil Langenbieber beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (12.09.) zwei auf dem Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses abgestellte Autos. Bei einem Fiat 500 schlugen die Täter eine Scheibe ein und verunreinigten den Fahrzeuginnenraum. Bei einem silbernen Hyundai I10 wurden eine Fensterscheibe, die Motorhaube und ein Scheibenwischer beschädigt. Insgesamt entstand rund 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung und Farbschmiererei

Tann. Unbekannte beschmierten zwischen Mittwoch (06.09.) und Montag (11.09.) ein Denkmal im Bereich des „Lutherweges“ mit einem Hakenkreuz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung auf Friedhofsgelände

Fulda. Auf einem Friedhofsgelände in der Künzeller Straße entzündeten Unbekannte am Montag (11.09.), zwischen 6 Uhr und 7 Uhr und am Dienstag (12.09.), zwischen 9 Uhr und 10 Uhr, mehrere Abfallbehälter. Die zum Teil schwelenden Brände konnten jeweils durch Bedienstete der Friedhofamtes gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an den Mülleimern ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl auf Baustelle

Großenlüder. Unbekannte stahlen im Bereich einer Straßenbaustelle zwischen Müs und Eichenau in der Nacht zu Dienstag (12.09.) elf vier Meter lange Schilderstangen aus verzinktem Stahl im Wert von rund 1.000 Euro. Diese lagen neben einem Baucontainer. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kleinkrafträder gestohlen

Hünfeld. Aus dem Carport eines Einfamilienhauses im Buchenweg stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (12.09.) eine Yamaha WR 125 Enduro samt Helm und Handschuhe. Das blaue Kleinkraftrad mit dem amtlichen Kennzeichen FD-XM 76 hat einen Wert von rund 3.000 Euro.

Tann (Rhön). Von einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Straße „Neuschwambach“ stahlen zwei unbekannte, jugendliche, männliche Täter am Dienstag (12.09.), gegen 16 Uhr, ein Kleinkraftrad des Herstellers Kawasaki in den Farben Grün und Weiß. Das Zweirad im Wert von rund 1.000 Euro stand im Bereich einer Lagerhalle. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen waren die Täter zur Tatzeit mit einem zweiten Motorrad unterwegs.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Hünfeld. In der Hauptstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (12.09.) in eine Gaststätte ein. Dazu verschafften die Täter sich über ein Kellerfenster Zutritt zum Haus und stahlen Bargeld. Es entstand rund 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperliche Auseinandersetzung

Fulda. Am Dienstag (05.09.), gegen 17.15 Uhr, soll es in der Folge eines Streitgespräches im Bereich des Schlossgartens zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren, teilweise noch unbekannten, Jugendlichen gekommen sein. Hierbei sollen ein 18-Jähriger und ein 20-Jähriger – beide aus Lauterbach – verletzt worden sein. Der 20-Jährige musste in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Die genauen Hintergründe des Streits sind derzeit noch unklar und Bestandteil der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wiederkehrende Kontrollen in der Bad Hersfelder Innenstadt

Bad Hersfeld. Die Polizei Osthessen führt in unregelmäßigen Abständen gemeinsame Kontrollen mit ihren Sicherheitspartnern durch – so auch am vergangenen Donnerstag (07.09.) in der Bad Hersfelder Innenstadt.

Unter Federführung der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg, kontrollierten Beamte der Kriminalpolizei Bad Hersfeld – gemeinsam mit Zoll, Bauamt und Ordnungsamt der Stadt Bad Hersfeld – mitunter mehrere Gastbetriebe, bei denen die Einsatzkräfte Verstöße gegen Bauordnungen und gewerberechtliche Auflagen feststellten. Außerdem ergaben sich hieraus Ermittlungen hinsichtlich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervorschriften.

Darüber hinaus verwarnten die Beamten auch mehrere Personen, die mit Fahrrädern und E-Scootern in der Fußgängerzone unterwegs waren, mündlich und führten entsprechende Bürgergespräche.

Insgesamt wurden circa 25 Personen kontrolliert. Bei einer Person stellten Beamte des Rauschgiftkommissariats aus Bad Hersfeld geringe Mengen Marihuana, Haschisch und verschreibungspflichtige Tabletten sicher und leiteten auch hier die entsprechenden Ermittlungsverfahren ein.

Bilanz der Kontrollkräfte

Während die öffentlichkeitswirksamen Kontrollen bei einem Großteil der Gastronomen, Geschäftstreibenden und Bürgerinnen und Bürgern auf Zustimmung traf, zeigten sich einige der Kontrollierten zunächst uneinsichtig und gaben ihrem Unmut über die Maßnahmen lautstark kund. Die Vielzahl der Besucherinnen und Besucher der Innenstadt verhielt sich indes vorbildlich und bewertete die Arbeit der Behörden positiv.

Auch künftig wird die Polizei mit den Sicherheitspartnern gleichgelagerten Kontrollen durchführen.

Silobrand verursacht hohen Sachschaden – Zwei Verletzte

Lauterbach. Am Dienstag (12.09.) kam es zu einem Feuer an einer Bandtrockenanlage sowie zwei Lagersilos in einem Sägewerk in der Straße „Am Hällstein“ in Wallenrod.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen geriet die Anlage aus bislang unbekannter Ursache gegen 14.35 Uhr im Bereich der Bandtrockner in Brand. Wenig später griffen die Flammen auch auf zwei angrenzende Silotanks für Hackschnitzel über. Die alarmierte Feuerwehr hatte das Feuer zeitnah unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten jedoch mehrere Stunden an.

Zwei Personen wurden leicht verletzt. Ein 18-Jähriger aus dem Vogelsbergkreis wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem wurde ein 56-jähriger Mann aus Lauterbach vor Ort in einem Rettungswagen behandelt, konnte aber im Anschluss wieder entlassen werden.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. In diesem Zusammenhang hat die Kriminalpolizei in Alsfeld die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen, die momentan noch andauern. Vor diesem Hintergrund wurde auch der Brandort vorläufig beschlagnahmt. Eine Brandortbegehung durch die Ermittlerinnen und Ermittler sowie die Expertinnen und Experten des Hessischen Landeskriminalamtes wird zeitnah stattfinden.

Der durch das Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen in einem siebenstelligen Bereich.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bebra. Unbekannte brachen am Dienstagabend (12.09.), zwischen 22.45 Uhr und 23.15 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Im Göttinger Bogen“ ein. Durch Aufhebeln der Zugangstür gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, aus denen sie eine Playstation 5 sowie diverses Zubehör im Gesamtwert von rund 600 Euro stahlen. Außerdem hinterließen die Einbrecher circa 700 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de