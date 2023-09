Wiesbaden: Die Polizei-News

Ladendieb greift Mitarbeiter an und leistet Widerstand,

Wiesbaden, Stegerwaldstraße, 12.09.2023, 16.00 Uhr bis 16.10 Uhr,

(pl)Ein Ladendieb hat am Dienstagnachmittag drei Mitarbeitende eines

Einkaufsmarktes in der Stegerwaldstraße angegriffen und anschließend Widerstand

geleistet. Der Dieb wurde gegen 16.00 Uhr dabei erwischt, wie er mit einem

Einkaufswagen voller gestohlener Ware den Markt verließ und in Richtung Straße

davonlief. Zwei Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter des Marktes nahmen

daraufhin die Verfolgung auf und wurden im weiteren Verlauf von dem Mann

angegriffen. Anschließend ergriff der Dieb die Flucht, konnte aber wenig später

von den verständigten Polizeikräften in der Erich-Ollenhauer-Straße lokalisiert

werden. Der Mann schob zu diesem Zeitpunkt einen mit Dosen und Flaschen

gefüllten Einkaufswagen vor sich her. Statt den Anweisungen der Polizei

nachzukommen, habe der 28-Jährige eine Getränkedose in Richtung der eingesetzten

Kräfte geworfen und sich den polizeilichen Maßnahmen massiv widersetzt, so dass

gegen den aggressiven Mann Pfefferspray eingesetzt und er zu Boden gebracht und

gefesselt werden musste. Der 28-Jährige muss sich nun in entsprechenden

Ermittlungsverfahren verantworten.

WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld,

Wiesbaden, 09.09.2023 bis 12.09.2023,

(pl)Mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via WhatsApp wurde in den

vergangenen Tagen eine Frau aus Wiesbaden um Bargeld betrogen. Wie beim

klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer

namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas

von einem defekten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen

bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen

Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend

Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking

möglich sei. Sie bitten daher, Überweisungen für sie zu tätigen. Es sei sehr

dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Kind zu kommunizieren, tätigte die

Geschädigte im vorliegenden Fall mehrere Geldüberweisungen und musste später

feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die

bekannten Rufnummern Kontakt mit der angeblichen Person aufzunehmen und bei

Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer

Polizei.

Ohne Führerschein und alkoholisiert Unfall verursacht, Wiesbaden,

Ludwig-Erhard-Straße, 12.09.2023, 21.55 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend verursachte ein führerscheinloser und unter Alkoholeinfluss

stehender 56-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall mit erheblichem

Sachschaden. Der 56-Jährige war gegen 21.55 Uhr mit einem 3er BMW von der

Willi-Werner-Straße kommend auf der Ludwig-Erhard-Straße unterwegs. Als er dann

in die Hans-Böckler-Straße einbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über sein

Fahrzeug und stieß frontal mit der auf der Fußgängerinsel befindlichen Ampel

zusammen. Im Anschluss setzte er seinen Wagen zurück, verlor aber erneut die

Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte über den Gehweg auf den

Grünstreifen. Hierbei krachte der BMW gegen einen Verteilerkasten und zerstörte

diesen vollständig. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 65.000 Euro

geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigte sich, dass der 56-Jährige unter

Alkoholeinfluss stand und keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ein Atemalkoholtest

ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die

Einleitung entsprechender Ermittlungsverfahren.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

E-Scooter vor Schule entwendet,

Bad Schwalbach, Rebhuhnweg, Dienstag, 12.09.2023, 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr

(fh)Diebe haben im Laufe des Dienstags in Bad Schwalbach zugeschlagen und einen

E-Scooter vor einer Schule entwendet. Den Roller der Marke „Zamelux“ hatte eine

Schülerin vor Schulbeginn im Rebhunweg abgestellt und mit einem Fahrradschloss

gesichert. Als sie nach Schulschluss zum Abstellort zurückkehrte, musste sie

feststellen, dass der Roller im Wert von knapp 400 Euro nicht mehr an Ort und

Stelle stand. Eine unbekannte Person hatte diesen offenbar samt Schloss

gestohlen und war anschließend unbemerkt geflüchtet.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zum

Diebstahl unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Unwetter führt zu mehreren Einsätzen im Landkreis, Rheingau-Taunus-Kreis,

Dienstag, 12.09.2023

(fh)Das Unwetter von Dienstagabend hat die Einsatzkräfte im

Rheingau-Taunus-Kreis auf Trab gehalten. In drei Fällen beschäftigten

umgestürzte Bäume Polizei und Feuerwehr. Während auf der L 3034 zwischen

Assmanshausen und Aulhausen und in der Straße „Im Diehlenhof“ in

Hünstetten-Görsroth die umgefallenen Bäume die Fahrbahnen blockierten, fiel in

der Friedrichstraße in Rüdesheim ein Baum auf zwei geparkte Fahrzeuge und

beschädigte diese. Glücklicherweise befanden sich keine Insassen in den Pkw. In

Aarbergen-Rückershausen stand zwischenzeitlich die Bundesstraße 54 unter Wasser.

Zeitgleich war in Hünstetten-Limbach von 00:00 Uhr bis 03:30 Uhr die komplette

Ortsdurchfahrt mit Schlamm überflutet und musste gesperrt werden. Hier gelang es

der Feuerwehr und der Straßenmeisterei die Fahrbahn zu reinigen und wieder

befahrbar zu machen. Beim Unwetter wurden nach derzeitigem Kenntnisstand keine

Personen verletzt.

Geparktes Fahrzeug vor Arztpraxis angefahren, Taunusstein-Bleidenstadt,

Herblayer Straße, Dienstag, 12.09.2023, 09:00 Uhr bis 12:20 Uhr

(fh)Am Dienstagvormittag wurde ein Fahrzeug in Taunusstein-Bleidenstadt

angefahren und beschädigt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeuginnen und

Zeugen des Unfalls. Im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 12:20 Uhr parkte ein

Frankfurter seinen 5er BMW vor einer Arztpraxis in der Herblayer Straße in

Bleidenstadt. In dieser Zeitspanne touchierte eine bislang unbekannte Person mit

ihrem Fahrzeug den BMW an der rechten Fahrzeugseite und sorgte so für einen

Sachschaden von knapp 3.000 Euro. Denkbar ist, dass der Unfallverursacher oder

die Unfallverursacherin neben dem BMW einparken wollte. Derzeit fehlt von ihm

oder ihr jede Spur.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zum Unfall unter der Rufnummer

(06124) 7078-0 entgegen.