Bergstrasse

Heppenheim: Rauschgift sowie mehrere Tausend Euro beschlagnahmt

Heppenheim (ots) – Ein 37-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme

und einer Wohnungsdurchsuchung am Dienstag (12.9.) wegen des Verdachts des

Handels mit Betäubungsmitteln in einem Verfahren strafrechtlich verantworten.

Aufgrund von Erkenntnissen der Heppenheimer Kriminalpolizei bestand der

Verdacht, dass der Heppenheimer einen schwunghaften Handel mit Rauschgift aus

seiner Wohnung heraus betreiben würde. Ermittlungen erhärteten diesen Verdacht

und mündeten schließlich in einen Beschluss zur Wohnungsdurchsuchung, die durch

die Staatsanwaltschaft Darmstadt beim Amtsgericht beantragt wurde. Bei dem

Einsatz am frühen Dienstagmorgen nahmen die Polizeikräfte den Beschuldigten fest

und stellten in seinem Anwesen circa 100 Gramm Haschisch, LSD Trips, 9.200 Euro

mutmaßliches Drogengeld, ein Reizstoffsprühgerät sowie weiteres Beweismittel,

das den Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln erhärtete. Nach Beendigung

der polizeilichen Maßnahmen kam der 37-Jährige wieder auf freien Fuß.

Darmstadt

Darmstadt-Nord: Blaue Vespa entwendet / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Zwischen Sonntagabend (10.9.) 22 Uhr und Dienstagnachmittag

(12.9.), 16.30 Uhr, hatten es Diebe auf eine blaue Vespa in der

Lichtenbergstraße abgesehen. Die Täter brachen das Schloss auf und machten sich

mit ihrer Beute auf und davon. Das Kommissariat 21/22 ermittelt und nimmt

sachdienliche Hinweise von Zeugen zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges

unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Räuberischer Diebstahl mündet in vorläufige Festnahme

Dieburg (ots) – Ein 31 Jahre alter Mann aus Groß-Umstadt hatte am

Dienstagnachmittag (12.9.) nichts Gutes im Sinn als er in einem Baumarkt in der

Straße „Im Flürchen“ versuchte Waren zu entwenden. Als ein Ladendetektiv ihn

ertappte und kontrollieren wollte, schlug er auf den Mitarbeiter ein und ergriff

mit dem Diebesgut die Flucht. Im Rahmen der sofort nach ihrer Alarmierung

eingeleiteten Fahndung stellten die hinzueilenden Beamten den Flüchtenden noch

in Tatortnähe. Weil er auf seinem Weg zuvor geringe Mengen Drogen verloren hatte

und zudem auf einem Fahrrad unterwegs war, zu dessen Herkunft er keine Angabe

machen konnte, wurden weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er kam mit zur

Wache. Dort erfolgten die Anzeigenerstattung und seine erkennungsdienstliche

Behandlung. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. In

gleich mehreren Verfahren wird er sich nun zukünftig verantworten müssen.

Ferrari überschlägt sich

Weiterstadt (ots) – Am Dienstag (12.09.) ereignete sich gegen 22:10 Uhr ein

Verkehrsunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger Dortmunder mit seinem

Ferrari die A5 in nördlicher Richtung. Aufgrund eines Fahrfehlers auf

regennasser Fahrbahn geriet er kurz vor der Rastanlage Gräfenhausen ins

Schleudern und überschlug sich.

Der Fahrer wurde durch verständigte Rettungskräfte mit leichten Verletzungen in

ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Berufsfeuerwehr Darmstadt war ebenfalls vor Ort. Zur Bergung des Fahrzeuges

war die rechte Spur der A5 für ca zwei Stunden gesperrt.

Ersten Schätzungen der Polizei zufolge liegt der Sachschaden bei ca. 240.000

Euro.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Diebstahl aus Erdgeschosswohnung gesucht

Nach einem Diebstahl aus einer Wohnung am frühen Dienstagabend (12.9.) hat das Kommissariat 21/22 die Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangte ein bislang noch unbekannter Täter gegen 17 Uhr in das Mehrfamilienhaus in der Langgasse und von dort aus in die Erdgeschosswohnung. Hier erbeutete der Kriminelle ein Tablet, ein Laptop sowie eine Geldbörse mit Dokumenten und Bankkarten. Mit dem Diebesgut suchte der Eindringling anschließend unerkannt das Weite. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Mörfelden-Walldorf: Mit Reizgas besprüht – Streitigkeit endet in Auseinandersetzung

Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer soll am Dienstagabend (12.9.) einen Radfahrer im Stadtteil Mörfelden mit Reizgas besprüht. Nach ersten Erkenntnissen kam es zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes im Bereich der Kreuzung Jungmannstraße und Steinweg zwischen dem 65 Jahre alten Fahrradfahrer und einem noch nicht identifizierten Autofahrer zu einer verbalen Auseinandersetzung. Nachdem sich der Mann aus Mörfelden im Anschluss mit seinem Rad zu seiner Wohnanschrift begab, stellte ihn der Autofahrer hier erneut zur Rede. Im weiteren Verlauf besprühte er den 65-Jährigen unvermittelt aus seinem Fahrzeug heraus mit Reizgas. Der Mann wurde hierbei leicht verletzt, der Tatverdächtige ergriff die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fliehenden verlief noch ohne Erfolg. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06105/4006-0 bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf zu melden.

Gernsheim: Mehrere geparkte Autos beschädigt – Zeugen gesucht

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am frühen Dienstagmorgen (12.9.) mehrere Autos beschädigt. Die Polizei in Gernsheim hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Zwischen 6.50 Uhr und 7.30 Uhr wurden insgesamt fünf Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Mainzer Straße durch Kriminelle ins Visier genommen. An den Autos wurden jeweils alle vier Türen beschädigt. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht aktuell noch nicht fest. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer 06258/9343-0 entgegengenommen.

Ginsheim-Gustavsburg: 24-Jähriger nach Bedrohung festgenommen

Nach der Bedrohung mit einem Messer haben Polizeistreifen am Dienstag (12.9.) einen 24-Jährigen vorläufig festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann, der in Ginsheim-Gustavsburg gemeldet ist, gegen 16.20 Uhr am Bahnhof Gustavsburg einen 23-Jährigen beleidigt und ihn unter anderem mit einem Messer in der Hand bedroht. Letzterer flüchtete sich in eine Bahn, wo der Tatverdächtige von ihm abließ. Sofort alarmierte Streifen konnte den 24 Jahre alten Mann im Rahmen der Fahndung im Bereich des Bahnhofs antreffen und festnehmen. Bei seiner Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte das mutmaßliche Tatmesser sicher. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,91 Promille. Für weitere polizeiliche Maßnahmen kam er auf die Wache, wo Strafanzeige wegen des Verdachts der Bedrohung erstattet wurde.

Odenwaldkreis

Michelstadt: Interessierte Bürgerinnen und Bürger nehmen an Pedelec Training teil

Am Dienstag (5.9.) haben Beamte von der Jugendverkehrsschule, zusammen mit den Schutzleuten vor Ort und unterstützt von der Kreisverkehrswacht Odenwald ein Pedelec Training auf dem Übungsplatz der Jugendverkehrsschule angeboten.

Insgesamt nahmen an diesem Training neun interessierte Bürgerinnen und Bürger mit ihren motorisierten Zweirädern teil. An diesem Tag wurde intensiv geübt und die Unterschiede zwischen dem Fahrverhalten eines motorisierten Fahrrades und dem eines mit Muskelkraft betriebenen Rades, beleuchtet. Den Start des Trainings bildete das Auffrischen des Wissens rundum die Verkehrsregeln für Radfahrende, das richtiges Verhalten im Straßenverkehr und allgemeine Regeln rundum das Fahren mit Pedelecs. Nachdem die persönlichen Räder auf ihre Fahrtauglichkeit überprüft wurden, folgte unmittelbar das praktische Üben verschiedener Fahrsituationen.

Über das Üben hinaus hatten alle Teilnehmer zudem die Möglichkeit direkt vor Ort ihr Zweirad polizeilich registrieren zu lassen. Weitere Pedelec-Trainings sind für das Jahr 2024 geplant. Bei Fragen und Interesse sind die Schutzleute vor Ort in Erbach unter der Rufnummer 06062-953-659, zu erreichen.

Michelstadt: Seniorin von Trickdieben bestohlen

Zwei bislang noch unbekannte Trickdiebe hatten es am Dienstag (12.9.) auf eine Seniorin aus Michelstadt abgesehen. Laut ersten Ermittlungen klingelte einer der beiden Kriminellen gegen 14.45 Uhr bei der Dame, die im Bereich der Odenwaldhalle wohnt. Sein Komplize kam später hinzu. Unter einem Vorwand, sich für Antiquitäten und Schmuck zu interessieren, verschafften sie sich Zutritt zu dem Anwesen. In einem unbeobachteten Moment entwendeten die Täter aus einer Schmuckschatulle mehrere Ringe. Im Anschluss ergriffen sie fluchtartig die Flucht. Erst später fällt der Diebstahl auf und die Polizei wird informiert.

Beide Täter waren zwischen 50 und 60 Jahre alt. Einer der Kriminellen war circa 1,80 Meter groß, hat eine stämmige Figur mit Bauchansatz und hatte lichtes, dunkles Haar. Bekleidet war er unter anderem mit einem weißen Hemd. Sein Komplize war mit maximal 1,70 Metern etwas kleiner, hat eine dickliche Figur und kurze dunkle Haare. Er trug ein buntes Hemd und eine blaue Hose. Das Kommissariat 21/22 der Odenwälder Kripo hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Nachbarschaft. Wem sind die Beschriebenen zur Tatzeit im Bereich der Odenwaldhalle aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegengenommen.