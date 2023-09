Karlsruhe – Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Gebäudebrand

Karlsruhe (ots) – Vermutlich infolge von Reinigungsarbeiten kam es am

Montagabend zu einem Brand im Keller eines Wohnhauses in Karlsruhe-Grünwinkel.

Anwohner bemerkten gegen 19:15 Uhr das Feuer im Keller eines Wohnhauses in der

Daxlander Straße und wählten den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand

das Anwesen bereits in Vollbrand und aus der Doppelhaushälfte drang starker

Rauch. Den eingesetzten Feuerwehren gelang es, das Feuer rasch zu löschen und so

ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Die 90- und

46-jährigen Bewohner des Hauses hatten das Gebäude bereits selbstständig

verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Beide wurde wegen des Verdachts auf

Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert, konnten aber

in der Nacht noch entlassen werden. Ersten Ermittlungen zufolge könnten

Reinigungsarbeiten mit einer Flüssigkeit im Untergeschoss des Haues ursächlich

für den Brandausbruch gewesen sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich

nach derzeitigem Kenntnisstand auf rund 350.000 Euro. Da das Haus derzeit nicht

bewohnbar ist, kamen die Hausbewohner bei Verwandten unter.

Weingarten – Senior in Weingarten ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein 78-jähriger Mann wurde am Sonntagabend in Weingarten

offenbar Opfer eines Raubes.

Ersten Feststellungen zufolge sprach ein bislang unbekannter Mann den Senior

gegen 22:45 Uhr an der Kreuzung Ringstraße/Spitalstraße an und bat um Kleingeld

oder Zigaretten. Als der Geschädigte die Herausgabe jedoch verneinte, packte der

Unbekannte das Tatopfer unvermittelt am Arm und entwendete dessen Geldbörse aus

dessen Hosentasche. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in nördliche

Richtung.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte der Täter

unerkannt entkommen.

Der Senior erlitt leichte Verletzungen am Arm und wurde mit einem Rettungswagen

in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich laut Angaben des Geschädigten um einen

circa 180 cm großen Mann mit dunklem Teint und schlanker Statur handeln. Er sei

mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen und habe eine Sonnenbrille getragen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und

Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst

zu melden.

Karlsruhe – Alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Unfall vor der Polizei – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Karlsruhe (ots) – Ein alkoholisierter Autofahrer verursachte am Montagabend in

der Karlsruher Nordweststadt zunächst einen Verkehrsunfall und flüchtete

anschließend vor der Polizei. Auf seiner Flucht gefährdete der 42-jährige Mann

mit seiner Fahrweise offenbar mehrere Verkehrsteilnehmer.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 42-jährige Toyota-Fahrer gegen 18:10 Uhr

auf der Landauer Straße in Richtung Norden. Etwa auf Höhe des Bürgerzentrums kam

er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen.

Trotz des Zusammenstoßes setzte der Fahrer seine Fahrt offenbar unbeirrt fort.

Als eine in der Nähe befindliche Polizeistreife den Unfallverursacher daraufhin

einer Kontrolle unterziehen wollte, beschleunigte der Mann sein Fahrzeug und

fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die Wilhelm-Hausenstein-Allee in Richtung

Kaiserslauterner Straße davon. Dabei beging der Toyota-Fahrer wohl mehrere

Verkehrsverstöße, sodass mehrere Fußgänger sowie Autofahrer ausweichen mussten,

um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die gefährliche Fahrt des 42-Jährigen

endete schließlich in einer Sackgasse im Heckrosenweg, wo der Mann zunächst zu

Fuß die Flucht ergriff, kurz darauf jedoch von Polizeibeamten gestellt wurde.

Da ein Alkoholtest bei der anschließenden Kontrolle des 42-Jährigen einen Wert

von rund 0,9 Promille ergab, wurde eine Blutprobe angeordnet und sein

Führerschein einbehalten. Dem Beschuldigten drohen nun mehrere

Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen.

Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise des

Toyota-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer

0721 666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub in der Weststadt

Karlsruhe (ots) – Nach einem schweren Raub auf einen 22-jährigen Mann am

Dienstagvormittag in der Karlsruher Weststadt sucht die Kriminalpolizei nach

Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wartete der 22-Jährige zwischen 10:45 Uhr und 11:00

Uhr in der Gabelsbergerstraße auf ein Taxi, als er offenbar unvermittelt von

zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen wurde. Die Männer hätten zunächst

Pfefferspray gegen den Geschädigten eingesetzt und ihm dann seine Schultertasche

entrissen, in der sich sein Mobiltelefon sowie Bargeld befand. Im Anschluss

seien die beiden Täter zu Fuß in Richtung Draisstraße geflüchtet und an der Ecke

Bunsenstraße/Kriegsstraße wohl in ein Taxi eingestiegen.

Nach Angaben des Beraubten soll es sich bei den beiden Tatverdächtigen um

arabisch aussehende Männer im Alter von etwa 30 Jahren gehandelt haben.

Tatverdächtiger 1: Circa 170cm, schlanke Figur, Schildmütze, schwarzer Bart mit

kahlen Stellen, weißes T-Shirt, kurze grüne Hose und weiß-blaue Turnschuhe der

Marke „Nike“

Tatverdächtiger 2: Circa 180cm – 185cm, korpulente Figur, schwarzer Vollbart,

weißes T-Shirt, kurze schwarze Hose

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555

entgegen.

Karlsruhe – Polizeiposten Oberreut bis auf Weiteres geschlossen

Karlsruhe (ots) – Aufgrund technischer Probleme, die durch einen Wasserschaden

ausgelöst wurden, musste der Polizeiposten Karlsruhe-Oberreut am 12.09.2023 bis

auf Weiteres geschlossen werden. Ein Datum für die Wiedereröffnung kann derzeit

nicht genannt werden. Bürgerinnen und Bürger können sich mit ihren Anliegen

telefonisch an das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Rufnummer 0721

666-3411 wenden.

In dringenden Fällen und Notlagen wird um unmittelbare Kontaktaufnahme mit dem

polizeilichen Notruf unter der Rufnummer 110 gebeten.

Ettlingen – 16-jähriger Junge aus Ettlingen vermisst – Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots) – Seit Donnerstag, den 24.08.2023 wird der in einer

Jugendhilfeeinrichtung in Ettlingen wohnhafte Leon-Noel A. vermisst. Der

16-Jährige fuhr an diesem Tag nach Mannheim, um dort Verwandte zu besuchen. Nach

dem Besuch kehrte er jedoch nicht wie vereinbart in die Einrichtung zurück und

ist seither unbekannten Aufenthalts. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten in

der Zwischenzeit mehrere Personen persönlichen Kontakt mit dem Jugendlichen.

Letztmalig wurde Leon-Noel A. am 30.08.2023 am Marktplatz in Mannheim gesehen.

Derzeit besteht der Verdacht, dass sich der Junge im Bereich Mannheim verborgen

hält, aufgrund seines Alters ist eine Gefährdung jedoch nicht auszuschließen.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen nach dem Vermissten und auch die Überprüfungen

zahlreicher möglicher Hinwendungsorte blieben bislang ohne Erfolg.

Leon-Noel A. ist 167cm groß und von schmächtiger Statur. Er hat braune Augen und

dunkelbraune, kurze lockige Haare, die seitlich abrasiert und oben gelegentlich

zu einem Zopf zusammengebunden sind.

Ein Foto des Vermissten ist unter dem nachfolgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ettlingen-vermisstenfahndung/

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Leon-Noel A. geben kann, wird gebeten, sich

mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 in Verbindung

zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Erbach: Am Montag (11.09.) zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Toyota Verso, der in der Erlenbacher Straße an einer Kinderarztpraxis geparkt war. Etwa 1500 EUR wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das am vorderen Stoßfänger (rechts) beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062 953-0 entgegen

Erbach: Polizei lädt zur Fahrradregistrierung- und Codierung ein – Voranmeldung nötig

Um Ihr Rad bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, bietet die Polizei in Erbach zwei Termine zur Fahrradregistrierung- und Codierung an. Das Serviceangebot findet am Mittwoch (27.9.) und Donnerstag (28.9.) von 10 bis 15 Uhr bei der Polizeistation Erbach in der „Neue Lustgartenstraße“ 7 statt. Anmeldungen werden am Dienstag (19.9.), in der Zeit von 9 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 06062-953-659 entgegengenommen.

Bei der Codierung wird eine Individualnummer in den Rahmen des Fahrrads eingeprägt. Im Zuge der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer sowie weitere vorhandene Individualnummern des Rads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Auch Merkmale Ihres Fahrrads wie Hersteller und Modell werden dort vermerkt. Sie erhalten außerdem einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, besser die Hände vom registrierten Rad zu lassen. Im Falle des Diebstahls oder Verlusts kann Ihr Rad durch die zentrale Registrierung und Codierung schnell zugeordnet werden, sobald es gefunden wird.

Für einen Reibungslosen Ablauf bitten wir alle Teilnehmenden, ein gültiges Ausweisdokument, einen Eigentumsnachweis für das Zweirad sowie allen Besitzern eines E-Bikes den dazugehörigen Akkuschlüssel mitzubringen. Ermitteln Sie bitte im Voraus die Rahmennummer des Rades. Diese finden Sie am Fahrrad selbst, vom Händler oder anhand des Kaufvertrages.