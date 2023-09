Ettlingen/Mannheim – 16-jähriger Junge aus Ettlingen vermisst – Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Mannheim/Karlsruhe (ots) – Seit Donnerstag, den 24.08.2023 wird der in einer

Jugendhilfeeinrichtung in Ettlingen wohnhafte Leon-Noel A. vermisst. Der

16-Jährige fuhr an diesem Tag nach Mannheim, um dort Verwandte zu besuchen. Nach

dem Besuch kehrte er jedoch nicht wie vereinbart in die Einrichtung zurück und

ist seither unbekannten Aufenthalts. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten in

der Zwischenzeit mehrere Personen persönlichen Kontakt mit dem Jugendlichen.

Letztmalig wurde Leon-Noel A. am 30.08.2023 am Marktplatz in Mannheim gesehen.

Derzeit besteht der Verdacht, dass sich der Junge im Bereich Mannheim verborgen

hält, aufgrund seines Alters ist eine Gefährdung jedoch nicht auszuschließen.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen nach dem Vermissten und auch die Überprüfungen

zahlreicher möglicher Hinwendungsorte blieben bislang ohne Erfolg.

Leon-Noel A. ist 167cm groß und von schmächtiger Statur. Er hat braune Augen und

dunkelbraune, kurze lockige Haare, die seitlich abrasiert und oben gelegentlich

zu einem Zopf zusammengebunden sind.

Ein Foto des Vermissten ist unter dem nachfolgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ettlingen-vermisstenfahndung/

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Leon-Noel A. geben kann, wird gebeten, sich

mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 in Verbindung

zu setzen.

Mannheim: Dokumente gefälscht, ohne Führerschein und mit Drogen unterwegs

Mannheim (ots) – Am Montagabend, um 23.50 Uhr, fuhr ein 28-Jähriger mit seinem

Pkw in eine Kontrollstelle in der Waldhofstraße. Hierbei stellten die

eingesetzten Beamten fest, dass der 28-Jährige lediglich über einen

ausländischen Führerschein verfügte, welcher in Deutschland nicht gültig ist.

Daraufhin zeigte der 28-Jährige eine zu dem Führerschein dazugehörige

Übersetzung sowie eine internationale Fahrerlaubnis vor. Bei der Überprüfung der

Dokumente stellte sich jedoch heraus, dass sowohl die Übersetzung, als auch der

internationale Führerschein gefälscht sind. Die beiden Dokumente wurden

einbehalten. Bei der Durchsuchung des 28-Jährigen konnte dann auch noch

Marihuana in der Bauchtasche aufgefunden werden, eine Drogenfahrt konnte jedoch

nicht nachgewiesen werden.

Der 28-Jährige muss sich nun wegen verschiedener Delikte verantworten. Das

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim: Einbruchsversuch in Tankstelle

Mannheim (ots) – Zwei bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Montag

auf Dienstag, gegen 03:30 Uhr eine Scheibe einer Tankstelle in der Käfertaler

Straße ein. Hiernach betrat ein Täter die Tankstelle, woraufhin die Alarmanlage

auslöste. Beide Personen rannten in die Eisenlohrstraße davon.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweis zu den

Tätern oder zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter Tel:

0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Mannheim: Einbruchsversuch in Recyclinghof

Mannheim (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft hebelte in der Zeit von

Samstag, 16 Uhr bis Montagmorgen, 05:30 Uhr ein Fenster im Verwaltungsgebäude

einer Recyclingfirma in der Max-Born-Straße auf und verschaffte sich so Zutritt

zum Gebäude. Entwendet wurde jedoch laut ersten Erkenntnissen nichts.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweis zu der

unbekannten Täterschaft oder zu der Tat machen können, werden gebeten, sich

unter Tel: 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Mannheim: Einbruch in Schule endet in Vandalismus

Mannheim (ots) – In der Zeit von Samstagmittag, 15 Uhr bis Montagmorgen, 08 Uhr,

wurde zunächst eine Fensterscheibe eines Gartenhauses auf dem Gelände einer

Schule im Neckarauer Waldweg eingeschlagen. Betreten wurde das Gartenhaus,

welches als Werkstatt genutzt wird, nicht. Auch wurde nichts entwendet. Hiernach

wurde durch eine unbekannte Täterschaft die die Sporthalle aufgesucht. Wie die

unbekannte Täterschaft in die Halle gelangte/n, ist nicht bekannt. In der

Sporthalle wurden dann wahllos Feuerlöscher benutzt und Wände und Umkleideräume

damit verunreinigt.

Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier

Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim: Autofahrer missachtet Rotlicht und fährt Fußgänger an

Mannheim (ots) – Am Montag, um 12:05 Uhr kam es auf der Neckarauer Straße zu

einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.

Ein 84-Jähriger befuhr die Neckarauer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Auf

Höhe des Bahnhofs Neckarau übersah er eine Ampel, welche Rot anzeigte. Ein

Fußgänger, der die Straße gerade in Richtung Bahnhof überquerte, wurde von dem

84-Jährigen mit seinem Pkw Toyota erfasst. Der 58-jährige Fußgänger verletzte

sich hierbei im Bereich der Beine schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er wurde

zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Toyota hatte

Beschädigungen im Frontbereich, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert

Euro. Der Senior muss sich nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung

verantworten. Der Führerschein wurde ebenfalls einbehalten.

Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen

aufgenommen.