Ettlingen/Mannheim – 16-jähriger Junge aus Ettlingen vermisst – Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Mannheim/Karlsruhe (ots) – Seit Donnerstag, den 24.08.2023 wird der in einer

Jugendhilfeeinrichtung in Ettlingen wohnhafte Leon-Noel A. vermisst. Der

16-Jährige fuhr an diesem Tag nach Mannheim, um dort Verwandte zu besuchen. Nach

dem Besuch kehrte er jedoch nicht wie vereinbart in die Einrichtung zurück und

ist seither unbekannten Aufenthalts. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten in

der Zwischenzeit mehrere Personen persönlichen Kontakt mit dem Jugendlichen.

Letztmalig wurde Leon-Noel A. am 30.08.2023 am Marktplatz in Mannheim gesehen.

Derzeit besteht der Verdacht, dass sich der Junge im Bereich Mannheim verborgen

hält, aufgrund seines Alters ist eine Gefährdung jedoch nicht auszuschließen.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen nach dem Vermissten und auch die Überprüfungen

zahlreicher möglicher Hinwendungsorte blieben bislang ohne Erfolg.

Leon-Noel A. ist 167cm groß und von schmächtiger Statur. Er hat braune Augen und

dunkelbraune, kurze lockige Haare, die seitlich abrasiert und oben gelegentlich

zu einem Zopf zusammengebunden sind.

Rhein-Neckar-Kreis: Die Polizei-NewsEin Foto des Vermissten ist unter dem nachfolgenden Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ettlingen-vermisstenfahndung/

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Leon-Noel A. geben kann, wird gebeten, sich

mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 in Verbindung

zu setzen.

Sinsheim-Weiler/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit schwer verletzter Person

Sinsheim-Weiler (ots) – Am Montag bog ein 86-Jähriger gegen halb elf mit seinem

Audi von einem Parkplatz in die Kaiserstraße ein. Dabei übersah er einen dort in

Richtung Hilsbach fahrenden Fiat und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Die 56-Jährige Beifahrerin des Fiats verletzte sich dadurch schwer und musste in

ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden an beiden

Fahrzeugen wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Sinsheim nahm die Unfallermittlungen auf.

Sinsheim-Steinsfurt/ Rhein-Neckar-Kreis: Mann wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Sinsheim-Steinsfurt (ots) – Am Montag fuhr ein 29-Jähriger mit einem VW auf der

Steinsfurter Straße in Richtung Sinsheim. Um 22:30 Uhr querte ein 36-Jähriger so

plötzlich die Fahrbahn, dass der 29-Jährige nicht mehr abbremsen konnte und den

Fußgänger erfasste. Letzterer prallte auf die Motorhaube und die Frontscheibe

des Autos, bevor er zu Boden geschleudert wurde. Er kam schwer verletzt in ein

Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von knapp 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Sinsheim nahm die Unfallermittlungen auf.

St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: Mann zerkratzt Auto und wird auf frischer Tat überrascht

St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nach bisherigem Kenntnisstand

zerkratzte am Montag, um kurz nach 22 Uhr, ein 37-Jähriger mit einem Schlüssel

einen geparkten Mercedes in der Hebelstraße. Der 22-Jährige Besitzer des Autos

hörte zufällig die Kratzgeräusche in seinem Hof, eilte zu seinem Wagen und

stellte den anderen Mann zur Rede. Dieser verleugnete die Tat. Der 22-Jährige

inspiziert daraufhin sein Fahrzeug und fand eine ausgedrückte Zigarette auf der

Heckklappe sowie mehrere Kratzer am rechten, hinteren Kotflügel, weshalb er die

Polizei verständigte. Eine Streife des Polizeireviers Wiesloch fand bei der

Durchsuchung des alkoholisierten 37-jährigen mehrere Beweismittel.

Gegen ihn wird jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Hemsbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer nimmt Motorrad die Vorfahrt

Hemsbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag bog um kurz nach 9 Uhr der

79-jährige Fahrer eines Suzuki von der Müchelner Straße nach links auf die K

4229 ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Motorradfahrers, der auf jener

Kreisstraße unterwegs war. Der 18-Jährige Lenker des Zweirads wurde durch die

Kollision zunächst auf die Motorhaube des Suzukis geschleudert und kam dann auf

der Straße zum Liegen. Er musste leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert

werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 10.000

Euro.

Der 79-Jährige muss sich nun wegen der Vorfahrtsverletzung und wegen

fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: E-Bike-Dieb wird bei der Tat gestört und flieht – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag bemerkte eine aufmerksame

Passantin, wie sich um 14 Uhr ein junger Mann an einem E-Bike, welches in der

Friedrichstraße vor dem Bahnhof abgestellt worden war, zu schaffen machte. Sie

sah, wie der Mann mit einem Messer am Fahrradschloss hantierte und sprach ihn

auf die verdächtig wirkende Handlung an. Der Fahrraddieb erschrak und rannte in

Richtung der Jahnstraße davon. Die Polizei konnte den Fahrradbesitzer ausfindig

machen. Dieser erzählte, dass er das neuwertige E-Bike erst 30 Minuten zuvor

dort verschlossen abgestellt hatte. Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nun

gegen den noch unbekannten Täter wegen des versuchten, besonders schweren Falls

des Diebstahls.

Der Täter wird als 20 bis 30 Jahre alt und schlank beschrieben. Er trug ein

dunkelgrünes T-Shirt und eine blaue Kappe. Insgesamt machte er einen

ungepflegten Eindruck.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-690-0, zu melden.

Rauenberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Dieseldiebstahl aus mehreren LKW – Polizei sucht Zeugen

Rauenberg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft

entwendete zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Freitagabend und

Montagfrüh Treibstoff aus drei LKW. Die Fahrzeuge parkten in der

Frauenweilerstraße auf einem Schotterparkplatz. Wie die unbekannte Täterschaft

die mehr als 1000 Liter Diesel abzapften und wegtransportierten, ist Gegenstand

der laufenden Ermittlungen. Bei zwei der drei Fahrzeugen ist noch unklar,

wieviel Treibstoff gestohlen wurde. Der Schaden wird aber auf mehrere tausend

Euro geschätzt

Das Polizeirevier Wiesloch nahm die Ermittlungen hinsichtlich der Diebstähle

auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu verdächtigen

Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Parkplatzes, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-5709-0, zu melden.

Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis: Hubschrauber- und Drohneneinsatz

Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr ging

ein ausreisepflichtiger 31-Jähriger Mann flüchtig, nachdem er in Erfahrung

gebracht hat, dass er im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe von den

Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Mannheim vorläufig festgenommen und

rückgeführt werden sollte. Noch vor Eintreffen der Polizeikräfte flüchtete der

Mann sich in ein bewachsenes Feldgebiet, weshalb die Suche nach ihm durch den

Einsatz einer Drohnen und einem Hubschrauber unterstützt worden ist. Der Mann

konnte im weiteren Verlauf vorläufig festgenommen werden.

Ladenburg: Körperverletzung auf Altstadtfest – Zeugenaufruf

Ladenburg (ots) – Am Samstagabend, um 21:45 Uhr, ereignete sich auf dem

Marktplatz, vor einer Bäckerei zunächst ein verbaler Streit zwischen einem

jungen Mann und einem Jugendlichen. Im Verlauf des Streites bekommt der

Jugendliche von dem jungen Mann einen Kopfstoß und erleidet hierdurch Schmerzen

und Nasenbluten. Der junge Mann flüchtet daraufhin in unbekannte Richtung. Eine

eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos. Deswegen ist das

Polizeirevier Ladenburg nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu dem jungen

Mann machen können.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

Ca. 175 cm groß;

Ca. 22 Jahre alt;

Etwas dicker;

Er trug einen beigen Fischerhut, einen grauen Pullover der Marke

Ellesse, eine dunkle, kurze Hose mit roten Streifen an der Seite und

weiße Sneaker

Zeugen die Angaben zu dem Mann oder dem Sachverhalt machen können, werden

gebeten, sich unter der Tel.: 06203-9305-0 zu melden.

Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach Besuch auf dem Stadtfest beraubt – Zeugen gesucht

Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Sonntagfrüh zwischen 00:30 Uhr und 01:00

befand sich ein 27-Jähriger in der Kurpfalzstraße auf Höhe der Hausnummer 13, um

auf einen Freund zu warten. Während er wartete, setzte er sich auf den Bordstein

und telefonierte, als ihn eine vier bis fünfköpfige Personengruppe umstellte. Er

wurde von mindestens einer Person am Arm festgehalten, so dass er nicht

aufstehen konnte. Die anderen nutzen die Gelegenheit, um ihm so sein Smartphone,

seine Kopfhörer sowie seine Bauchtasche zu entwenden. Hiernach flüchtete die

Gruppe in unbekannte Richtung. Der 27-Jährige wurde durch den Haltegriff leicht

verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro.

Die Täter können lediglich wie folgt beschrieben werden:

Männlich, Anfang 20 Jahre, dunkle Haare, mindestens einer der Täter trug kurze

Haare

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen

aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise

geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Heddesheim, K4134/ Rhein-Neckar-Kreis: Fast 18.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Heddesheim, K4134/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nachdem am Montagmorgen gegen

08:35 Uhr ein 21-jähriger Golf-Fahrer auf der K 4133 / K 4134, Muckensturm, auf

einen vor ihm stehenden Ford auffuhr, der wiederum auf den vor ihm befindlichen

Hyundai geschoben wurde, waren alle drei Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie

nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Während der

Unfallaufnahme kam es zu einer Verkehrsbeeinträchtigung, die sich circa eine

Stunde nach dem Einsatz wieder beruhigte. Glücklicherweise wurden weder der

Golf-Fahrer, noch der 25-jährige Ford und der 46-Hyundai-Fahrer verletzt. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro.