Motorrollerfahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Odenbach (ots) – 28-Jähriger fällt bei Kontrolle negativ auf. Am

Montagnachmittag fiel einer Streife der Mann mit seinem Roller in Odenbach auf,

da dieser mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Überprüfung stellten

die Beamten dann fest, dass er keinen Führerschein hat und offensichtlich unter

dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Test bestätigte den

Verdacht. Zur genaueren Klärung der Beeinflussung wurde ihm eine Blutprobe

entnommen. Er muss nun mit erheblichen strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. |

Polizei zieht Bilanz

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) – Die Polizeiinspektion Rockenhausen zieht

nach dem 74. Nordpfälzer Herbstfest in Rockenhausen Bilanz: Die verschiedenen

Veranstaltungen waren bei bestem Wetter sehr gut besucht. Die Einsatzkräfte

mussten gelegentlich eingreifen, jedoch gemessen am hohen Besucheraufkommen nur

verhältnismäßig wenige Strafanzeigen aufnehmen.

In der Nacht auf Sonntag ereigneten sich drei alkoholbedingte

Körperverletzungsdelikte sowie eine Beleidigung gegen Polizeibeamte. Zwei

Personen wurden in Gewahrsam genommen. Am Sonntagnachmittag wurde eine verbale

Bedrohung auf dem Festplatz registriert. In der Nacht auf Dienstag kam es zu

einem weiteren Körperverletzungsdelikt sowie zwei Widerständen gegen

Polizeibeamte im Rahmen von polizeilichen Einsatzmaßnahmen, allesamt unter

Alkoholeinfluss. Im Rahmen der Widerstandshandlungen wurde ein Polizeibeamter

leicht verletzt. Die beiden renitenten Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Schwerpunkte der polizeilichen Einsatzmaßnahmen waren die beiden

Musikveranstaltungen im Festzelt am Samstag- und Montagabend, mit rund 1.300

Besuchern am Samstag, und die Verkehrsmaßnahmen anlässlich des

„Rockie-Man-Triathlon“ am Samstagmittag sowie des Festumzuges am

Sonntagnachmittag.

Außer den genannten Strafanzeigen war ein polizeiliches Einschreiten

hauptsächlich zur Schlichtung alkoholbedingter Streitigkeiten notwendig. In

einigen Fällen wurden Platzverweise ausgesprochen oder auf das von der

Verbandsgemeinde Rockenhausen erlassene Alkohol- und Glasverbot hingewiesen.

Wesentliche Erfolgsfaktoren waren aus polizeilicher Sicht eine deutlich

sichtbare Präsenz sowie die erneut sehr gute Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt

und dem beauftragten Sicherheitsdienst.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege noch einmal ausdrücklich bei allen

friedlich feiernden Festbesuchern.

Taschendieb erbeutet Geldbeutel

Kaiserslautern (ots) – Die Shoppingtour einer 63-Jährigen Frau endete am

Montagmittag mit einem Anruf bei der Polizei. Zwischen 12:40 Uhr und 13:15 Uhr

„bummelte“ sie in einem Einkaufscenter im Fackelrondell. Im Anschluss verließ

die Frau das Center und begab sich in ein Lebensmittelgeschäft. Als sie dort

ihre Einkäufe zahlen wollte, bemerkte die 63-Jährige, dass der Geldbeutel weg

war. Das Portemonnaie hatte die Geschädigte zuvor in ihrer Handtasche verstaut.

In dem Geldbeutel befanden sich unterschiedliche Dokumente, ihre Bankkarte und

ein dreistelliger Geldbetrag. Die Beamten haben die Ermittlungen bezüglich des

Taschendiebstahls aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben

oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631-369 2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Verkehrsunfälle mit Verletzten

Kaiserslautern (ots) – Im Laufe des Montags ereigneten sich im Stadtgebiet zwei

Unfälle, bei denen Personen verletzt wurden.

Zunächst kam es gegen 13 Uhr in der Brandenburger Straße zu einem Verkehrsunfall

zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Autofahrer. Die 23-jährige Radlerin

fuhr auf dem Radweg in der Brandenburger Straße. Als sie die Einfahrt eines

Baumarktes überqueren wollte, stieß sie gegen die Fahrzeugseite eines Opels. Der

80-jährige Autofahrer war gerade von der Brandenburger Straße, nach rechts in

die Zufahrt zu dem Parkplatz abgebogen. Die Frau stürzte und verletzte sich. Ein

Rettungswagen brachte die 23-Jährige in ein Krankenhaus.

Gegen 22:30 Uhr krachte es dann erneut folgenschwer. Dieses Mal trafen sich ein

Leichtkraftrad und ein Autofahrer in der Pariser Straße. Ein 31-jähriger fuhr

mit seinem Opel Agila auf der Pariser Straße in Richtung Stadtmitte. Als er

anschließend nach links in die Straße Am Rangierbahnhof abbiegen wollte, kam es

zum Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der 17-jährige

Zweiradfahrer war in dem Moment auf der Pariser Straße in Richtung Einsiedlerhof

unterwegs. Durch den Aufprall und dem anschließenden Sturz verletzte sich der

Biker schwer. Auch ihn brachte ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Nach dem

Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen fahrlässiger

Körperverletzung übernommen. |kfa

Sommerräder und Poketbike gestohlen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einbrecher haben aus einer Garage in

der Straße Am Gärtenich einen kompletten Satz Sommerräder und ein sogenanntes

Poketbike gestohlen. Die Diebe machten sich vermutlich in der Zeit zwischen dem 28. Juli und Montag, 11. September, an der Garage zu schaffen. Die Polizei hat

die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges

wahrgenommen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Taschendiebstahl: Mit Ablenkungsmanöver ausgetrickst

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Ablenkungsmanöver ist es Taschendieben am

Montag in der Kerststraße gelungen, eine 80-Jährige zu bestehlen. In einem

Drogeriemarkt sprach eine unbekannte Frau die Seniorin an, sie erkundigte sich

nach Teesorten. Zum selben Zeitpunkt stand eine andere Frau hinter der

80-Jährigen. Die mutmaßliche Komplizin griff unbemerkt nach dem Geldbeutel im

Trolley der Rentnerin. Erst an der Kasse fiel der 80-Jährigen der Diebstahl auf.

Die Diebinnen erbeuteten 200 Euro und Bankkarten. Wegen des Diebstahls nahm die

Polizei die Ermittlungen auf. |erf

Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Kaiserslautern (ots) – Wer hat am Montagmittag in der Leipziger Straße auf dem

Parkplatz des CAP-Marktes einen Unfall beobachtet? Vermutlich beim Ein- oder

Ausparken touchierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen Opel Combo, dann

flüchtete der Verantwortliche von der Unfallstelle. An dem Kleinbus blieb ein

Schaden zurück, den die Polizei auf mindestens 1.500 Euro schätzt. Die Beamten

ermitteln jetzt wegen der Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf